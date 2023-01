El expresidente de la Real Sociedad niega haber vejado a personalidades de Gipuzkoa en Twitter: “No he publicado nada”

Iñaki Badiola, expresidente de la Real Sociedad, ha negado a la mayor. “Ni he creado ni he publicado información en esas cuentas”, ha dicho ante el juez. “Son hechos ajenos a mi persona y ahí se acaba mi declaración”, ha señalado acogiéndose a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía o de la acusación particular y también a que como acusado puede mentir, es decir, no está obligado a declarar contra sí mismo. Solo ha respondido a una pregunta de su abogado, en la que ha vuelto a ratificar que no tiene ninguna relación con los hechos que se le imputan, por los que la Fiscalía pide 66 años de prisión y le exige el pago de una multa de 1,35 millones de euros y de unas indemnizaciones por daños y perjuicios de entre 40.000 y 500.000 euros para las 16 víctimas, 1,95 millones en total.

El 'shock' de Aduriz ante la desaparición de vinos de lujo del restaurante Mugaritz

Más

Badiola, en su breve declaración ante el juez en el arranque del juicio que ha comenzado este martes en Donostia, se ha desvinculado de la creación de la cuenta de Twitter 'Gipuzkoa Confidencial' desde la que se atacó a políticos, entre ellos el diputado general Markel Olano y el socialista Odón Elorza, magistrados, responsables de la Hacienda de Gipuzkoa y periodistas pero desde el anonimato, por lo que se le imputa hasta 47 delitos de injurias, calumnias, contra la integridad moral o descubrimiento y revelación de secretos.

Frente a la negativa de Badiola a su implicación en el caso, los testigos que ha comparecido este martes, han señalado al acusado como el autor de los tuits “calumniosos e injuriosos” que les generaron problemas personales, ansiedad y diversos perjuicios. En la primera sesión del juicio han comparecido como testigos varias magistradas y un notario que se vieron afectados por diversos mensajes en los que aparecían con foto, nombres y apellidos y se les vinculaba en la mayoría de los casos con el caso de Kote Cabezudo, condenado el pasado mes de junio a 28 años y dos meses de cárcel por distintos delitos de abusos sexuales, violación, pornografía infantil y estafa a varias de sus modelos.

Los hechos juzgados se remontan a 2015 cuando Badiola creó una cuenta llamada @GipuzkoaConfide que fue suspendida en abril de 2018. Desde entonces, la sustituyó por @gipuzkoaconfid y la empleó para los mismos fines, según la Fiscalía y las acusaciones particulares: atacar a diversas personas por las que el acusado se sentía agredido. Badiola fue presidente de la Real Sociedad en 2008 y acabó considerado como culpable del concurso de acreedores de la entidad deportiva.

Por ejemplo, en el caso de la primera de las testigos, la magistrada Isabel Pérez Asenjo, que fue instructora del caso Cabezudo, se le acusaba en los tuits desde estas cuentas de delitos de prevaricación en este caso de pederastia, y se aseguraba que “la iban a dar el premio a la jueza más corrupta de Donostia”. Ha asegurado que los mensajes en las redes que más la afectaron fueron los relacionados con la prevaricación, “que es la peor acusación que se puede hacer a un juez”. Además, ha recordado que uno de esos tuits se usó en un video de YouTube que “tuvo casi un millón de visualizaciones”. Isabel Pérez ha asegurado que en principio pensó que se trataba de un medio de comunicación, hasta que se le dijo que era un particular el que estaba tras cuenta. “La gente que conocía esa cuenta en San Sebastián la relacionaba con Badiola”, ha afirmado.

Esta magistrada rechazó una querella contra los administradores concursales de la Real Sociedad, que se presentó por parte de una empresa a la que Badiola dio un poder, según ha relatado ante el juez. A preguntas de la defensa de Badiola, ha reconocido también “problemas judiciales” relacionados con el caso Cabezudo, ya que ganó una demanda contra el abogado de las víctimas de Cabezudo, Mario Díez, por las manifestaciones contra ella que vertió en sendos programas de radio y televisión, así como en Youtube y en redes sociales.

También ha intervenido la magistrada Yolanda Domeño, de la Audiencia de Gipuzkoa, a la que en los tuits que se imputan a Badiola se la tachaba como “la jefa de La Manada de la pederastia en Gipuzkoa”. “Con la connotación que La Manada tenía en ese momento en el que se estaba enjuiciando la violación de Pamplona”, ha recordado. Domeño ha asegurado que la situación la creó “angustia y desasosiego” porque eran tuits “implacables y demoledores” en los que también se incluía a su marido, “que además ya había fallecido y no se podía defender”, ha recordado, y al que también se tachaba de pederasta. “Me provocó mucha ansiedad que solo acallaba con orfidal”, ha relatado.

La magistrada ha señalado que cayeron en su sección asuntos de lo Mercantil relacionados con la Real Sociedad, pero que desde 2008, fecha en la que murió su marido, no se ocupaba de los asuntos que tuvieran que ver con el club porque heredó las acciones que tenía su esposo. También ha declarado este martes una funcionaria judicial casada con el periodista de 'El Diario Vasco' Javier Peñalba, a la que acusaban en la red Twitter de filtrar los sumarios al periódico en el que trabajaba su marido.

Por último ha comparecido el empresario y notario donostiarra, Eduardo Clausen, al que se le relacionó en los tuits con el caso Cabezudo y se le tildaba como el “principal involucrado”. Como consecuencia de ello los socios en su empresa le exigieron su dimisión, lo que le ha supuesto “pérdidas de 10 o 20 millones de euros, porque la empresa en ese momento iba muy bien”. Clausen ha achacado la maniobra al despacho de abogados, Barrilero y Asociados, que ha citado como “afín a Badiola”, que llevaba sus asuntos “antes y ahora”, y que querían entrar en el holding empresarial. El abogado que representa en este juicio a Badiola ha dejado claro que él no tiene relación con ese despacho.

Antes de iniciarse la declaración de los testigos, uno de los abogados de la acusación ha intentado sin éxito que se le permitiera aportar las URL de los tuits a Twitter para pedir se les proporcionara más información sobre la procedencia. La defensa lo ha considerado extemporáneo por hacerse esa petición una vez abierto el juicio, lo que dilataría el procedimiento. Y el juez también se ha opuesto a la petición. Está previsto que el juicio se reanude este miércoles con la declaración del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y varios responsables de la Hacienda foral de este territorio en la que se dirimió parte del proceso concursal de la Real Sociedad.