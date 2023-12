La familia recupera los restos de Hipólito Berasategi, el primer identificado entre los ejecutados en 1936 en Ondarreta

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha asegurado que el Gobierno vasco seguirá “firme y decidido” con las exhumaciones e identificación de víctimas franquistas, en defensa de “la libertad, la democracia y la justicia social”, y al considerar que sigue siendo “necesario hacer frente a los totalitarismos”. Melgosa, en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Donostia, ha entregado a la familia los restos de Hipólito Berasategi Alcalde, primer identificado de los ejecutados y desaparecidos de la cárcel de Ondarreta.

En el consistorio, les ha recibido el alcalde donostiarra, Eneko Goia, que ha dado la bienvenida a los asistentes y a la familia. Posteriormente, han tomado la palabra Lourdes Herrasti, antropóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y Miriam Baeta, bióloga del laboratorio Biomics de la UPV-EHU, que han relatado los detalles de la recuperación de los restos y el proceso de identificación. Posteriormente, ha tomado la palabra Pepi Berasategi, hija de la víctima, de 88 años, que estaba a su nieto, Adur Tolosa, informa Europa Press.

Nerea Melgosa, en su discurso, se ha referido a “los valores de la libertad, la democracia y la justicia social”, los mismos que defendían las personas que se opusieron al alzamiento militar y que hoy, se toma “ese testigo, con orgullo, porque todavía hoy es necesario trabajar por la libertad, la democracia y la justicia social”.“Porque sigue siendo necesario hacer frente a los totalitarismos y porque sigue siendo necesaria la defensa de los derechos humanos que se vulneran de manera sistemática”, ha asegurado.

“Artxanda, Orduña, Mutriku, y Amorebieta-Etxano son algunos de los últimos ejemplos de este compromiso. Os lo debemos a vosotros, nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad. Honraremos y reivindicaremos vuestra memoria, que es también la nuestra”, ha concluido la consejera.

Junto a la caja con los restos de la víctima, la familia ha recibido también el informe de exhumación e identificación, junto con una réplica en miniatura de la escultura 'Duintasuna', del escultor Iñigo Arregi, escultura que preside los Columbario de la Dignidad de Elgoibar y Orduña. El acto ha finalizado con el aurresku de honor. Han acompañado a la familia los representantes de todos los partidos políticos que conforman la corporación municipal.

El caso de Hipólito Berasategi Alcalde tiene especial relevancia porque el primer identificado entre los ejecutados y desaparecidos, tras pasar por la cárcel de Ondarreta. Natural de Briviesca (Burgos) y vecino de Donostia, era militante de UGT, fue detenido y conducido llevado a la prisión de Ondarreta, donde ingresó el 4 noviembre de 1936.

La familia le llevaba comida y enseres personales a la cárcel, hasta que el 7 de noviembre de ese año, les comunicaron que ya no se encontraba allí. Sin embargo, Hipólito no volvió a casa y la familia nunca averiguó su paradero. Supieron que había sido fusilado, la familia cree que en Hernani, pero no pudieron recuperar sus restos.

En 1960 se recuperaron los restos de algunos ejecutados en el entorno de Iragorri (Oiartzun), inhumados después en el cementerio de la localidad, en el monumento funerario 'Un frontón para el recuerdo' del arquitecto Luis Peña Gantxegi. En 2021, la Sociedad de Ciencias Aranzadi procedió a la exhumación de este enterramiento. Las diversas pruebas genéticas han confirmado la identidad de uno de ellos, Hipólito Berasategi Alcalde, gracias al ADN donado por su hija, Josefa Berasategi, una persona muy activa en la búsqueda de su padre y la recuperación de la memoria histórica.