El Gobierno vasco solamente informa de dos regalos a la Casa Real “desde 1975 hasta la actualidad”

Una petición de información de EH Bildu en el Parlamento Vasco relativa a los regalos a la Casa Real por parte de las autoridades autonómicas “desde 1975 hasta la actualidad” se ha saldado con un muy escueto listado en el que el Gobierno de Iñigo Urkullu únicamente informa de dos obsequios. El primero, de 2019, lo entregó el consejero de Turismo -entonces el socialista Alfredo Retortillo- a Felipe VI en el marco de la feria Fitur de Madrid y es “una edición facsímil de la primera edición del 'Guero' de Axular, una obra del año 1634, que sirvió para sentar las bases del euskera literario”. Había sido previamente donada por Euskaltzaindia. El segundo, en el que ni siquiera consta el año o el monarca destinatario, lo hizo el propio lehendakari y es “una reproducción en papel de la solicitud de mercedes que Juan Sebastián Elcano presentó en 1522 a Carlos I, y un cuaderno con copia de la documentación del 'Archivo personal de Juan Sebastián de Elcano, marino de Getaria. Retazos de una gran historia', elaborado por el Archivo Histórico de Euskadi”.

El propio parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, en la justificación de su pregunta, ya daba a entender que había habido más. “Entre los que se conocen, por ejemplo, el Gobierno les regaló un reloj relacionado con los 'Caballeritos de Azcoitia', con únicos y extraordinarios diamantes del siglo XVIII incrustados, así como la pequeña estatua de oro del siglo VII antes de Cristo hallada en un yacimiento arqueológico de la zona de Laguardia, decorada como ornamental”, escribió Estarrona. En declaraciones a este periódico, Estarrona se ha mostrado muy crítico con la respuesta por parte del Ejecutivo ya que de doce departamentos solamente cuatro han enviado la correspondiente respuesta -Seguridad y Trabajo y Empleo para explicar que no han regalado nada a la Corona además de Presidencia y Turismo, Comercio y Consumo- y que se ha hecho sin hacer una retrospectiva hasta 1975, como se reclamaba. Seguridad, por ejemplo, admite que no ha revisado sus archivos más allá de 2015.

“La petición es desde que se conformó el Gobierno. El propio lehendakari contesta desde que él es lehendakari”, denuncia EH BIldu, que ironiza que “es más transparente la Casa Real” ya que Felipe VI tiene un registro de todos los obsequios que recibe. En este contexto, Estarrona tiene registrada una proposición no de ley en la Cámara desde mayo para concitar apoyos para instar “a la Casa Real del Estado español a devolver, de forma consensuada, los regalos que las instituciones públicas vascas le han hecho desde 1975 y que forman parte del patrimonio cultural vasco”. “El Parlamento insta al Gobierno a iniciar, en los términos previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco, y tratándose de bienes integrantes del patrimonio cultural vasco situados fuera de la comunidad autónoma del País Vasco, el procedimiento para su reintegro mediante acuerdos y convenios, en el supuesto de que no se ejecute lo contemplado en el punto anterior”, se lee en el texto, que se discutirá y votará ya a la vuelta de las vacaciones de verano. Según la coalición, también otras instituciones han cedido patrimonio a la Corona. “La delegación de la Diputación de Álava les obsequió [a Juan Carlos I y su esposa en 1981 a su llegada a Foronda] con una escultura en bronce del artista vasco Alberdi, titulada 'La familia,' así como con una pieza antigua de cerámica del pueblo navarro de Estella”, entiende Estarrona.

La solicitud de información sobre los regalos al jefe del Estado, en todo caso, abre una nueva polémica en el Parlamento. El propio Estarrona solicitó hace unos meses a todos los departamentos una relación de sus contratos con las empresas de un cargo del PNV, el grupo Montai de Aitor Elorza, dedicado a la organización de eventos y objeto de investigaciones en municipios como Hondarribia. En aquella ocasión tampoco todos enviaron documentación y quienes lo hicieron siguieron criterios diferenciados, ya que algunos simplemente enviaron una dirección de consulta del registro públicos de adjudicaciones y no el expediente administrativo, completo, como se demandaba. EH Bildu formuló un recurso de amparo a la Mesa del Parlamento, pero los miembros de PNV y PSE-EE, que tienen mayoría, resolvieron que el Ejecutivo es un órgano colegiado y que si uno de sus departamentos contesta se da todo por contestado. Los miembros de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU no apoyaron esta respuesta.

El grupo PP+Cs también tuvo que formular un recurso a su petición de información sobre todos los liberados sindicales en la Administración autonómica, ya que el trámite se dio por resuelto cuando Seguridad envió sus datos. Aquí la Mesa sí ordenó al Gobierno que completara los datos y ya se hicieron públicos. Recientemente, también Vox ha logrado recibir un informe más pormenorizado del kilometraje y gastos de los coches asignados a más de 200 cargos,. “Sorprende que a Vox le hayan dado tanto detalle y a nosotros no”, lamenta Estarrona, que entiende que la oposición se halla “en una posición de indefensión”. “No sabes si no te contestan porque no hay nada o porque no quieren. Esto deja completamente afectada la labor de control al Gobierno”, interpreta.