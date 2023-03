Macron escribe una carta a Urkullu, “toma nota” de las reivindicaciones del eje atlántico pero elude compromisos

El presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, ha escrito una carta al lehendakari, Iñigo Urkullu, en su calidad de representante de las regiones del denominado arco atlántico. Varias de ellas, en concreto Euskadi, Galicia, Asturias y Cantabria, hicieron visible esta semana a través de sus presidentes su queja por los retrasos de Francia en la conexión ferroviaria de alta velocidad por este corredor y anunciaron que actuarán como “lobby” para no perder influencia frente al corredor mediterráneo. La misiva, de una cara y en francés, es previa a la cumbre pero ha llegado después de su celebración. Macron, cuya Administración ha decidido posponer más allá de 2040 los avances en las líneas férreas desde Burdeos hasta la frontera de Irún/Hendaya, se limita a mostrar cortésmente a Urkullu que “toma nota” de las peticiones, pero no adquiere compromisos concretos.

Ha sido el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, el que ha informado de la llegada de la carta en Euskadi Irratia y, minutos más tarde, en el Parlamento Vasco, fuentes de la Presidencia han confirmado la noticia. Macron escribe que “está encima de la mesa” avanzar hacia la interconexión aunque sin tomar “ningún compromiso concreto”, según entiende el Ejecutivo de Urkullu. No obstante, Francia -que hace gala de ser un Estado centralista- prioriza las relaciones bilaterales con España más allá de la cortesía con otros ámbitos institucionales.

En la Cámara, a preguntas de la oposición sobre la cumbre de presidentes autonómicos que organizó Urkullu con Alfonso Rueda, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, de PP, PSOE y PRC, el lehendakari del PNV ha informado de que ha comunicado también por carta a Macron e incluso al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, las reflexiones compartidas de las regiones atlánticas y sus reivindicaciones. Urkullu es un dirigente que mantiene viva la tradición epistolar y suele emplear este cauce de comunicación en sus relaciones con otros mandatarios.

“Tengan por seguro que, en calidad de ser presidente de la Comisión del Arco Atlántico como también de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, antes de la cumbre hispanofrancesa que se celebró en Barcelona me dirigí por carta al presidente Pedro Sánchez y también al presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, como lo he vuelto a hacer esta misma semana a ambos. Lo he vuelto a hacer”, ha recalcado Urkullu en la sesión de control al Gobierno de la Cámara, donde ha sido interpelado por esta cuestión tanto por PP+Cs como por parte de Elkarrekin Podemos-IU.

Y ha adelantado que Euskadi continuará en la pelea para buscar compromisos concretos para la conexión ferroviaria, aunque tampoco la red interior de alta velocidad está ni mucho menos cerca de ser una realidad. “El lunes próximo tendremos una reunión de la eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra y también abordaremos estas cuestiones. Puedo asegurar que el presidente de Nueva Aquitania, presidente de turno de la eurorregión, es una persona absolutamente comprometida con estos objetivos que he venido a mencionar y absolutamente comprometida en demanda también del apoyo que desde Euskadi podamos ofrecer ante las instituciones europeas”, ha afirmado cuestionado por posibles apoyos internos en la propia Francia para evitar que la línea Burdeos-Dax-Hendaya quede en un cajón.

“Seguiremos defendiendo nuestros intereses en Europa, porque, sencillamente, creemos en el proyecto europeo. Y sabemos que ésta es la vía para garantizar el bienestar presente y futuro de nuestras sociedades. Nuestra defensa del eje atlántico se asienta en el compromiso institucional, pero debe ser una apuesta colectiva que integre el impulso y la participación del conjunto de actores socioeconómicos de nuestras respectivas comunidades”, ha abundado Urkullu apelando de nuevo a que empresas, colectivos o agentes sociales se sumen a las labores de 'lobby' como ha ocurrido en el caso mediterráneo.

Desde la oposición, PP+Cs ha interpretado que “quien mejor puede influir en el señor Macron es el Gobierno de España, el señor Sánchez”. Y ha pedido al PNV que haga uso de su influencia en el Ejecutivo central para explorar esa posibilidad. “Creo que esa baza hay que jugarla. Y usted la puede jugar”, le ha dicho a Urkullu Carmelo Barrio. En la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Íñigo Martínez-Zatón ha recordado que “más allá de velocidades” el problema de la conexión es una diferencia entre el denominado ancho ibérico y el ancho internacional y ha puesto en cuarentena que se defienda también la interconexión en el corredor del hidrógeno “porque hay evidencia científica de que todavía no está muy claro hacia dónde va a ir esa tecnología”.