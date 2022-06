El Parlamento Vasco aparca las sesiones de control al Gobierno de Urkullu hasta finales de septiembre

El Parlamento Vasco, de momento, no se toma vacaciones. Pero el Gobierno de Iñigo Urkullu sí puede contar con que al menos hasta finales de septiembre no se tendrá que someter ya a ninguna sesión más de control. Este viernes, las consejeros del gabinete de coalición de PNV y PSE-EE han atendido a las últimas preguntas e interpelaciones de la oposición antes del parón estival, que en este capítulo será de al menos tres meses. El siguiente 'question time', como denominan los británicos a estos plenos, será ya después del pleno extraordinario de política general, que suele ser en la segunda mitad de septiembre y que sirve para inaugurar cada curso político.

En el curso 2021/2022 se han celebrado 15 plenos de control, uno menos que en el primer año de la presente legislatura, que ya ha llegado al ecuador. El pasado año la última sesión se celebró el 25 de junio. Por reglamento, julio y agosto son meses considerados “inhábiles” y como estos plenos suelen ser cada dos viernes, se va a aplicar estrictamente el calendario y ya no habrá sesión de control el 1 de julio. Hasta entonces, la Cámara celebrará dos plenos ordinarios ya convocados los días 23 y 30 y algunas comisiones, como las previstas para este lunes con los consejeros de Salud, Gotzone Sagardui, y Educación, Jokin Bildarratz, que darán detalles, respectivamente, de los retos en la atención primaria y del pacto para la reforma educativa. No es infrecuente que en julio se hagan “habilitaciones” específicas para acelerar la tramitación de algunas leyes, pero en todo caso el ritmo de trabajo no es el habitual. De cara a septiembre, aún no hay fecha para el pleno inicial de política general -se concretará en julio- pero antes habrá una reunión de la comisión de Salud para escuchar las reflexiones de los sindicatos sobre el modelo sanitario, según la agenda oficial.

La última sesión de control ha estado marcada por las preguntas de todos los grupos de la oposición, sin excepciones y en el caso de Elkarrekin Podemos-IU hasta por duplicado, en torno al anunciado “cambio cultural” en la Sanidad pública ante la escasez de médicos. Pero también por preguntas de la derecha -PP+Cs y Vox- en torno a los casos de fraude en las prestaciones sociales. “Su responsabilidad es que Lanbide no sea un coladero, lehendakari, para listillos y aprovechados, sean senegaleses, bilbaínos o suecos”, ha emplazado Carlos Iturgaiz, que ha recibido de Urkullu la réplica de su preocupación por la asociación de las irregularidades con extranjeros. El lehendakari ha recordado también que la ley para la reforma de la RGI establece más controles mientras Vox azuzaba la tesis de que la Ertzaintza mira para otro lado.

La portavoz de EH Bildu y jefa de la oposición, Maddalen Iriarte, por su parte, ha mantenido un 'cara a cara' de perfil bajo con Urkullu. Le ha recordado la necesidad de reforzar los servicios públicos y de atender al histórico acuerdo presupuestario que alcanzó el Ejecutivo con la coalición abertzale de cara a 2022, que entre otros puntos preveía impulsar negociaciones para mejorar el SMI estatal en el ámbito vasco.