El PNV ataca por tierra, mar y aire a EH Bildu en el final de la campaña electoral vasca

El PNV tiene decidido atacar por tierra, mar y aire a quien considera su único rival electoral en las urnas del próximo domingo en Euskadi, a EH Bildu. Tras una jornada de controversia por un comentario del presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) sobre el salario y las viviendas del diputado Oskar Matute, el asunto no ha salido el mitin central de los nacionalistas, que ha tenido lugar en Donostia. Pero Ortuzar sí ha repetido en una docena de ocasiones que en las elecciones la ciudadanía tiene que elegir entre “PNV y [EH] Bildu” y ha pintado una posible victoria abertzale como una vuelta al “cuatrienio negro” que vivieron las instituciones guipuzcoanas en la legislatura 2011-2015, a los tiempos del “ordeno y mando,” de la “imposición, miedo y control”, del “palo y tentetieso” y hasta de “basuras en las calles”.

Ortuzar ha admitido errores de gestión y ha prometido autocrítica y que el PNV escucha esas quejas ciudadanas. Pero ha implorado que esos votantes desencantados no vayan a la abstención: “Dadnos un voto exigente, pero dadnos el voto”. En su intervención no ha sacado de nuevo el asunto de Matute. Eso sí, antes, en su videoblog, ha dado a entender que EH Bildu merecía esa lección por las denuncias que ellos han hecho sobre cargos del PNV o incluso sobre sus propios familiares.

Más institucional, el lehendakari Iñigo Urkullu -que ha participado en dos actos de campaña este miércoles- ha asegurado igualmente que hay en Euskadi “dos modelos, dos maneras de trabajar y de gobernar”. El uno es el de “generar confianza” y el otro es el de “provocar incertidumbre”. “Nuestro modelo es el diálogo y el acuerdo. Asumiendo la pluralidad de este país, sin crispación”, ha indicado Urkullu, que ha asegurado que la coalición abertzale bebe de cuatro décadas de oponerse a todo, de “coacciones” o incluso de “alentar” acciones “más graves”, en referencia a ETA. Con el PNV “Euskadi tiene prestigio”, ha afirmado el lehendakari, que ha puesto como ejemplo que “el Tour ha apostado” por hacer su salida desde Bilbao en 2023.

Casi al mismo tiempo, desde la localidad alavesa de Llodio, Arnaldo Otegi dejaba este mensaje en referencia al PNV: “Auguré que la campaña iba a ser muy sucia. Y anuncié que no debíamos entrar en eso. Desgraciadamente, nos quedamos muy cortos y esta campaña electoral ha traspasado todas las líneas rojas. Han traído a Euskal Herria lo peor de la política española. Eso empobrece política y culturalmente a nuestro país. La crítica política no se puede hacer creando y utilizando 'fake news' y la crispación política. ¿Por qué lo hacen? Porque EH Bildu es un espacio para el reencuentro, porque es un espacio plural. Porque EH Bildu es un ámbito con principios. Porque nosotros ponemos al país por delante del partido. Porque nosotros tenemos responsabilidad con este país. Porque nosotros apostamos por el debate político vestido. Este país necesita soluciones. Frente al barro y las mentiras, proponemos soluciones y liderazgos positivos para que la política pueda funcionar”.

Goia y Mendoza cargan también con EH Bildu

Eneko Goia, alcalde de Donostia desde 2015 y aspirante a la reelección, ha dibujado a su ciudad como “la mejor ciudad” del entorno frente a los “populismos” y a quienes la presentan con un panorama desalentador. Ha indicado que es la capital con más renta en España y ha asegurado que crece en población y tiene el menor paro de entre todas las ciudades, menos incluso que antes de la pandemia. Ha defendido también el trabajo del Gobierno de coalición con el PSE-EE, del que hay “motivos sobrados para sentirse orgullosos”, a pesar de la posición crítica de la candidata socialista, Marisol Garmendia. En cuanto a propuestas, ha citado la reurbanización del entorno de los cuarteles del Ejército en Loiola.

El candidato en Donostia ha sido muy duro con EH Bildu, su principal rival. “Orio tiene más viviendas de uso turístico por habitante que Donostia y no dicen nada. En Oiartzun o en Usurbil hay bastantes más superficie comercial por habitante que en Donostia y no dicen nada. Nos han plantado dos supermercados en Hernani y no dicen nada. Ez, ez, ez eta ez. Eso es EH Bildu en Donostia”, ha criticado Goia entre aplausos. Ha asegurado también que la coalición ha copiado el lema de los 'tories' en el Brexit en su campaña local para que Juan Karlos Izagirre regrese al cargo que ocupó de 2011 a 2015. Además, ha ironizado que EH Bildu “tiene un aliado” en la abstención.

En la misma línea argumental, Eider Mendoza, que sucede a Markel Olano como candidata en Gipuzkoa, ha exhibido un documento de 330 medidas como el programa del PNV y ha afirmado que EH Bildu “no tiene vergüenza” ya que colgó este martes, ya muy avanzada la campaña, un documento de unas pocas páginas titulado 'Programa'. “Pasen, vean y comparen. Mucho eslogan, mucho tuit, pero cuando hay que poner documentos sobre la mesa no hay nada. ¿En serio quieren hacer un programa de Gobierno con este panfleto?”, ha ironizado Mendoza.