Relevo en la asociación de mujeres empresarias de Álava con denuncias de presuntas irregularidades

Idoia Aguillo es la nueva presidenta de Ampea, la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava. Salió elegida por 21 votos frente a los 115 que obtuvo su oponente, Rocío Bravo, en las elecciones en la que se eligió además al resto de los componentes de la Junta Directiva. Aguillo, directora de Veolia en Álava, y su equipo, tomará posesión oficialmente del cargo en la próxima reunión de la Junta Directiva de la asociación, con fecha aún por determinar, pero que tendrá lugar a lo largo de este mes de diciembre, aunque su elección acabará probablemente en los tribunales. Lorena Torres, abogada y anterior presidenta de Ampea impugnará en el juzgado el resultado electoral por posibles irregularidades. De entrada, haber permitido votar a nuevas socias que no tenían derecho a ello, señala.

Torres, que llevaba al frente de la asociación alavesa de mujeres empresarias desde 2021, dimitió de su cargo en el mes de agosto porque “iba a ser madre y no podía dedicarme el cien por cien al cargo” y compatibilizarlo con su bufete, señala. En la convocatoria de elecciones está la primera de las irregularidades, según entiende Torres. “Como yo no había completado la legislatura la elección tenía que limitarse a la presidenta, pero se ha convocado para cambiar toda la Junta Directiva”, en lo que entiende una fórmula para cambiar todo el anterior equipo en el que, por cierto, Torres pensaba pensaba permanecer como vicepresidenta o vocal, en el caso de que hubiera sido elegida Rocío Bravo.

La segunda de las irregularidades que va a denunciar es el hecho de que “en la asamblea celebrada el 13 de noviembre se modifica el reglamento interno de forma que se permite votar a socias que no tengan pagadas todas las cuotas, permitiendo votar a socias nuevas” que, según la antigua presidenta, “no tenía derecho a hacerlo”.

“Voy a impugnar ante el Juzgado la asamblea general del 13 de noviembre, las votaciones, y la supresión del artículo del reglamento que especifica que para votar hay que tener completado el pago de las cuotas”, señala Torres. “Está claro que era una maniobra que venía mascándose. Se quería eliminar lo que quedaba de mi Junta y meter a los suyos. Tenía el enemigo dentro”. Aunque aclara a continuación: “Contra la nueva Junta no tengo nada. Pero sí sobre cómo se han hecho las cosas. Que se pronuncie el juez sobre estas elecciones, que para mi está claro que son nulas”.

Idoia Aguillo sin embargo, niega a la mayor. Considera que había que renovar toda la Junta porque “se habían dado de baja más cargos que la presidenta”, y está convencida de que todo el proceso se ha llevado a cabo “conforme a los estatutos” incluido el tema de las cuotas. “Hemos consultado a un asesor jurídico y parece que no hay motivo de impugnación”. “De las 55 socias de Ampea 20 son nuevas y no tenían derecho a voto y se votó por la asamblea que no quedaran excluidas de ese derecho”.

“No entiendo la polémica”, dice. “Lorena Torres dimitió, ha sido ella la que nos ha llevado a esta situación de elecciones”, recuerda. “Pero estamos muy agradecidas por su labor estos años en los que la asociación ha ganado mucho en visibilidad”. “Ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en la labor de impulsar el talento femenino y que se nos vea, hacernos visibles en las empresas y que se nos reconozca en los puestos de dirección”. “Queda mucho trabajo por hacer”, recuerda.