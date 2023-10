Sanitarios denuncian que la comarca de Debabarrena, con 76.000 habitantes, será atendida por un solo trabajador social

Sanitarios de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Debabarrena, que incluye el Hospital de Mendaro, el Hospital de Eibar y los centros de Salud de Ermua, Torrekua, Elgoibar, Soraluze, Mendaro, Deba y Mutriku, denuncian que Osakidetza ha desestimado crear una plaza extra para trabajadores sociales, por lo que el servicio para toda la comarca, que abarca una población de 76.000 habitantes, será atendido por un único trabajador social.

“Hasta ahora contábamos con una plaza y otra persona contratada de manera eventual para ir reforzando. El objetivo final de la OSI era, pasado un tiempo pertinente, formalizar esa segunda plaza, es decir, pedir un nuevo código para formalizar el puesto de trabajo, pero eso no se ha producido. Desde la OSI se hizo la propuesta, pero desde el Departamento de Salud finalmente no se ha llevado a cabo. El resumen es que toda la OSI Debabarrena se va a quedar con una sola figura de trabajador social para toda la población que abarca”, asegura una de las sanitarias a este periódico.

No se trata del único contrato que no se estabilizará en Osakidetza. De hecho, el pasado jueves los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT denunciaron que Osakidetza se plantea la finalización de 2.200 contratos temporales de larga duración que están en puestos estructurales, pero que asegura que no puede estabilizar. Según les ha confirmado la dirección del Servicio Vasco de Salud durante la reunión de la mesa sectorial de negociación, se trata de puestos de trabajo que no tienen código para formar parte de la plantilla estructural. “En vez de codificar esas plazas, va a dar por finalizados esos contratos, lo que equivale al cese de esos trabajadores y trabajadoras, la desaparición de esos puestos y a que la plantilla sea todavía más escasa”, criticaron los sindicatos.

Los colegios de Trabajo Social lo califican de “inadmisible”

Debido a esta situación, los tres colegios oficiales de Trabajo Social de Euskadi, el de Álava, el de Gipuzkoa y el de Bizkaia, han difundido un comunicado para “garantizar la figura de trabajo social en hospitales y atención primaria en Euskadi”. “Comunicamos nuestra preocupación y rechazo por la eliminación de una plaza de Trabajo Social en la OSI de Debabarrena (...) Nos parece inadmisible que hoy en día Osakidetza sea de los únicos servicios de Salud del Estado que no garantiza la figura de trabajadores sociales en atención primaria. Esto, sin duda, dificulta la detección y prevención de ciertas situaciones que actualmente acaban detectándose cuando la situación es insostenible”, critican en el documento.

“Los profesionales de Trabajo Social ayudan a enfrentar las dificultades emocionales, económicas y sociales que pueden surgir durante el proceso de enfermedad, facilitando el acceso a los recursos y servicios necesarios de las y los pacientes. Los profesionales realizan esta labor de forma interdisciplinar con el resto de profesionales y en un espacio de cooperación intersectorial con el fin de ejercer como nexo entre las distintas administraciones públicas o entidades sociales, así como gestionar prestaciones y servicios para los paciente”, reconocen, por lo que insisten en que es “imprescindible hacer una reflexión sobre la situación actual y la importancia y necesidad de la presencia del trabajo social en la atención sanitaria”.

En este sentido solicitan que “Osakidetza rerconsidere mantener una plaza por Hospital en la Osi de Debabarrena” -es decir, una en el Hospital de Mendaro y otra en el Hospital de Eibar, un mínimo de dos en la comarca, como hasta ahora se estaba realizando a pesar de que la plaza no hubiera sido formalizada- “para garantizar la atención sociosanitaria de calidad”, concluyen.

Desde el Departamento de Salud confirman a este diario que cada Organización Sanitaria Integrada (OSI) cuenta con trabajadora social, es decir, que existe “un código de plantilla para cada OSI”. “Todas las OSI comarcales tienen dotación de trabajadora social, no se ha eliminado ninguna plaza, por lo que la asistencia está garantizada”, aseguran.