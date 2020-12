Un vecino ataca y golpea a la periodista Irantzu Varela al grito de "lesbiana de mierda"

La periodista Irantzu Varela ha sufrido una agresión por parte de uno de sus vecinos, que ha entrado en su casa en Bilbao al grito de "lesbiana de mierda" y "puta" y le ha propinado cuatro puñetazos en la cara, según informa a elDiario.es/Euskadi la propia Varela. El altercado ocurrió porque la periodista dejó unos cartones en la puerta de su casa para reciclarlos "más tarde" y los vecinos se quejaron de que estaba invadiendo el espacio común.

"Había dejado unos cartones para reciclar y cuando volví a casa por la noche encontré un cartel con rotulador rojo y escrito en mayúsculas que no obstruyera y que no ocupara los espacios comunes. Es un portal enorme, para obstaculizar es muy difícil, entonces respondí en la misma nota que yo iba a reciclar cuando yo lo considerara. Cuando mis vecinos llegaron a casa, vieron la nota, me tocaron el timbre y apareció él con la caja de cartón en las manos, entró en mi casa y la tiró dentro, rompiendo un espejo por el golpe y me empezaron a insultar de una manera muy fuerte. 'Lesbiana de mierda', 'puta' y alusiones a mi vida personal y sexual que no venían a cuento para nada, de una manera muy despectiva y delante de su hija, que es menor de edad", ha indicado en una entrevista telefónica con este periódico.

Después de la discusión, el hombre le propinó "cuatro puñetazos en la cara", según denuncia la periodista. "Me quedé estupefacta, y cuando pude reaccionar les dije que iba a acudir a la policía. Y es lo que hice. Llamé a la policía y me dijeron que pasara hoy a denunciar. He pasado antes por el urgencias para que me hiciera un parte de lesiones y he ido con el parte de lesiones a la Ertzaintza para poner una denuncia de agresión con agravante de lesbofobia porque había muchas alusiones a mi sexualidad", ha señalado la periodista.

Según han indicado fuentes de la Ertzaintza a este periódico, la Ertzaintza ha recogido una denuncia por insultos y lesiones por hechos ocurrido ayer hacia las diez de la noche en el interior de un inmueble de viviendas de Bilbao, una patrulla de la Ertzaintza se personó ante lo ocurrido. Hay un parte de lesiones presentada por la víctima y en las próximas horas se remitirán las diligencias policiales al Juzgado de Guardia de Bilbao.

"Tengo la cara un poco marcada, seguramente se bajará pronto la hinchazón, pero me encuentro bastante tocada porque es una sensación de ataque a tu propia identidad y a tu manera de vivir, es saltar por los aires tu espacio seguro que debería ser tu casa. Me siento bastante triste y preocupada de que haya esta sensación de impunidad para que alguien agreda de esta manera a una mujer y se meta con su forma de vida", ha manifestado Varela.

La periodista ha explicado que la convivencia vecinal era "normal", incluso en una ocasión cuando se mudó fueron amables con ella después de que accediera a cuidar a su hija durante una emergencia en la que la pareja tuvo que abandonar su casa. Sin embargo, a raíz de que empezaron a verla con una pareja femenina su actitud "cambió de forma repentina". "Tenían ahí acumulado una especie de odio que no tenía nada que ver con reciclar o con los espacios comunes sino con mi orientación sexual y mi identidad", ha explicado.

El arquitecto municipal de @BasaurikoUdala , mi vecino de puerta, ha decidido solventar nuestros desacuerdos sobre cómo reciclar el papel dándome 4 puñetazos y llamándome “puta” “lesbiana” “degenerada” “apestada”. Ya he llamado a la @ertzaintzaEJGV pero espero que no quede impune — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 13 de diciembre de 2020

El agresor, ahora jubilado, fue durante años el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Basauri y así lo escribió Varela en sus redes sociales tras lo ocurrido, a la espera de una condena por parte del ayuntamiento de esta localidad, donde la periodista creció. Sin embargo, desde el Consistorio en un primer momento se han limitado a decir que exigen "una rectificación a fin de salvaguardar el buen nombre del funcionario y del Ayuntamiento de Basauri". Horas más tarde han dedicado un mensaje a la periodista para mostrar "su solidaridad" hacia la periodista y rechazar la "agresión machista".

No es la primera vez que esta periodista sufre agresiones por ser mujer o por su condición sexual. En octubre y noviembre del año pasado, el escaparate de la revista Pikara Magazine –con quienes comparte redacción la periodista– y la antigua sede de Faktoria Lila –donde trabajaba antes– en Bilbao aparecieron con pintadas con insultos machistas y en contra de la libertad sexual hacia las periodistas de ambos medios y en concreto hacia Irantzu Varela.