Vitoria recorre los últimos 150 años de la música de la mano de la banda municipal

El Teatro Principal de Vitoria ofrece 'De New Orleans a Abbey Road', un musical que muestra la evolución de la música actual, desde los tiempos de la esclavitud afroamericana. La actuación será el próximo domingo 6 de marzo a las 18:00 y será interpretada por la Banda Municipal de Vitoria junto a los solistas Carla Sevilla y Txato Martín. Se trata de un espectáculo "para todos los públicos", "ideal para ir en familia", las entradas pueden obtenerse en el la taquilla del teatro o en las principales plataformas de compra de entradas y su precio es de seis euros.

La música contemporánea evoluciona constantemente, los estilos y géneros cambian, pero, todos tienen un origen común. Los cantos de los esclavos afroamericanos en los campos de trabajo norteamericanos durante el transcurso de los siglos XVIII, XIX y XX echaron las raíces de lo que hoy se conoce como música moderna, sobre todo, durante los últimos 150 años. "Esos cánticos, que surgían en los campos de trabajo para sobrevivir, y su sentimiento han tenido un papel clarísimo en el desarrollo musical", ha comentado Txato Martín. El primer estilo definido que salió de allí fue el blues, modernizándose y pasando, entre otros, por el gospel o el soul, recorriendo más de un siglo de música hasta llegar al pop-rock. Es esto lo que da nombra el espectáculo, desde Nueva Orleans, ciudad estadounidense con gran presencia de la esclavitud en aquellos siglos, a Abbey Road, álbum de la banda de rock inglesa 'The Beatles'.

La obra tiene como objetivo "transmitir y hacer entender el recorrido de las épocas que refleja la música", ha comentado Txato Martín. Para ello se utilizarán "himnos" musicales que han marcado las épocas socialmente, siempre acompañadas de una "representación guionizada" que previamente contextualice la época de la canción representada. Se mostrará cómo las diferentes culturas se han ido influenciando entre sí y cómo "la supervivencia sigue estando ligada a la música, ya que la humanidad sigue igual, teniendo las mismas necesidades", ha sugerido. Se dará a entender cómo la canción We Are the Champions de Queen se ha trasladado a los estadios deportivos, y el porqué de que todos la conozcamos. La idea reside en crear un clima de "reunión de generaciones", ha indicado Carla Sevilla. De esta manera tanto adultos como niños podrán ubicar las corrientes musicales con las épocas e incluso recordar momentos pasados de épocas más tempranas.

Según han informando los artistas, la preparación del espectáculo ha requerido mucho trabajo. Debido al uso de tantos estilos y periodos diferentes, se han tenido que hacer un gran número de pruebas con los instrumentos para su arreglo, transcripción y adaptación. Además de ello, los solistas han comentado la novedad de trabajar con una orquesta, algo que han designado "interesante", obligándolos a "trabajar de otra manera", ha indicado Carla Sevilla. Sin embargo, lo que más extraño y difícil será actuar y explicar, algo que no entra en el rango de actividad habitual de Carla Sevilla y de Txato Martín.