La televisión gallega reprende a dos concursantes del veterano programa Luar por pedir "menos manipulación"

"Para defender a Galega / Dígoche de corazón / Calidade informativa / Menos manipulación" ("Para defender la Galega / Te lo digo de corazón / Calidad informativa / Menos manipulación"). Los espectadores de Luar, un veterano programa de la Televisión de Galicia, escucharon el pasado 16 de octubre esta rima en boca de una de las concursantes de un espacio de regueifas (enfrentamientos cantados improvisados entre dos o más personas en los que suelen primar el humor y la sátira). También llegó a oídos de responsables de la cadena pública, que unos días después se pusieron en contacto por teléfono con las dos participantes de aquel viernes, Sara Marchena y Aurora Redondo, según afirman las propias concursantes. A la primera de ellas le dijeron que, debido a sus reivindicaciones, peligraba la continuidad de este espacio de duelos cantados.

Fue Redondo la que dio pie a la copla ya citada al introducir en su turno los versos "É que quedou boa noite / Para defender a Galega" ("Y es que quedó buena noche/ Para defender la Galega"). Se hacían eco, de este modo, de las demandas de trabajadores de los medios públicos gallegos que, agrupados en torno a la etiqueta 'Defende a Galega', protestan desde hace 127 semanas contra lo que consideran "manipulación" gubernamental.

Despois de actuar no @luartvg citando a #DefendeAGalega, Sara recibiu a noticia de que ían eliminar o espazo de regueifas pola súa culpa. A cidadanía comproba na súa pel que o da manipulación e as coaccións non é un conto. Fío 👇🏼 pic.twitter.com/Mk2koKWPIW — DefendeAGalega (@DefendeAGalega) 24 de octubre de 2020

Las dos concursantes explicaron a través de sus perfiles en Facebook lo ocurrido. Marchena, que además acudió a Luar ataviada con una camiseta en la que se podía leer #DefendeAGalega, explica en su texto que quien la llamó desde la CRTVG la culpó de "la anulación del espacio por parte de gente de arriba". La participante actualizó el contenido que había publicado cuando vio el siguiente capítulo del programa, en el que se mantuvieron los duelos de regueifas.

Redondo también recibió una llamada el mismo día, en la que le dijeron, según ella relata en su perfil de Facebook, que el concurso no se iba a cancelar. Está "feo", agrega, atribuir a alguien la responsabilidad de haberse "cargado" un espacio televisivo y "que no sea cierto". Ambas regueifeiras califican el contenido de estas comunicaciones de "coacción" y no muestran intención de retractarse. "No tenemos miedo. No vamos a callar", escribió Redondo. Marchena reflexionó tras lo ocurrido que "menos coacciones también habría sido una buena rima" y concluyó: "Parece que, cuando hablamos de defender la Galega y pedimos menos manipulación, tampoco estábamos tan lejos de la realidad".