El Govern balear del PP denegará la atención sanitaria gratuita a los migrantes sin papeles cuya tarjeta médica caduque

Los migrantes que residen sin papeles en Balears deberán pagar a partir de este mismo mes la atención sanitaria si su tarjeta sanitaria, la llamada OTA (Tarjeta para usuarios sin recursos), caduca, es decir si pasan dos años desde su expedición sin que su situación se haya regularizado.

Así lo ha determinado la Conselleria balear de Salud, que ha remitido un documento a cada una de las Áreas de Salud de las islas en la que exige la aplicación de un Convenio Especial que tiene por objeto la prestación de asistencia sanitaria “a personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias mediante el Sistema Nacional de Salud”.

El Convenio, según la Conselleria, está basado en los términos establecidos en el Real Decreto 576/2013. Mediante el mismo, las personas con residencia en el archipiélago deberán presentar una solicitud para la prestación de estos servicios por los que deberán pagar una cuota mensual de 60 euros si el suscriptor es menor de 65 años. Si supera esta edad, una cuota mensual de 157 euros, cantidad que se actualizará anualmente. Fuentes de la Conselleria aseguran que se trata de “una especie de seguro médico, pero mucho más barato que si fuera privado”.

Las críticas a esta medida no se han hecho esperar. Funcionarios públicos relacionados con la atención a este colectivo de migrantes sin papeles han asegurado a elDiario.es que en estos momentos no se está dando atención sanitaria en Ibiza a las personas que están en esta situación y se les remite a este Convenio Especial para que puedan ser atendidas.

Confusión respecto a las nuevas medidas

La información sobre la realidad de la situación aún es difusa. Los portavoces de la Conselleria de Salud y del Área de Salud de Eivissa y Formentera aseguran que, dado que el sistema “es garantista, nadie se queda sin atención”, aunque explican que, efectivamente, cualquier persona a la que caduque su OTA tendrá que pagar los servicios. “El Servicio Nacional de Salud considera que es un plazo suficiente para regularizar una situación”, añaden.

En Balears hay más de 7.500 personas con este tipo de tarjeta sanitaria. Las mismas fuentes explican que como consecuencia de la COVID las tarjetas no se han dado de baja en el plazo estipulado, pero señalan que, a partir de ahora, las que hayan agotado los dos años de vigencia sin que la persona beneficiaria haya regularizado su situación administrativa se darán de baja. No obstante, especifican que “la atención sanitaria no se le niega a nadie”.

No opina lo mismo un paciente de origen uruguayo recientemente empadronado y sin papeles con el que se ha puesto en contacto el Diario.es. El hombre asegura que, por atenderlo en Urgencias en uno de los centros de salud de Eivissa, le han solicitado 115 euros. La tarjeta sanitaria la podrá obtener tres meses después de haber realizado el empadronamiento.

El Grupo Mixto en el Parlament tampoco está de acuerdo con la actuación de Salud y ha presentado una Proposición no de Ley en el Parlament para instar al Govern a que todas las personas, “independientemente de su nacionalidad o de tener papeles”, sigan siendo atendidas gratuitamente por el sistema sanitario. En ella aducen: “Las personas residentes en Balears tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita con independencia de la edad, nacionalidad o situación legal o administrativa”, y citan el artículo 4 Bis de la Ley 5/2023 de 4 de abril de Salud de Balears.

Tal como figura en el documento consultado por este diario “se debe entender que el Convenio es sólo para dar asistencia a los no residentes y, por lo tanto, a los no empadronados”, de modo que cualquier persona que se encuentre empadronada, aunque no tenga regularizada su situación en España, tiene acceso a la sanidad gratuita y no procede la aplicación de ningún convenio, aunque se les haya caducado su tarjeta provisional (OTA). La PNL explicita que la razón principal que la motiva “es la desafortunada redacción del comunicado del Área de Salud de Eivissa y Formentera y las confusas indicaciones que por vía telefónica se están dando”.

Ningún gobierno de Balears ha aplicado la ley sanitaria de Rajoy

Lo cierto es que la legislación en la que se apoya la implantación de este Convenio Especial fue aprobada en 2013, durante el gobierno de Mariano Rajoy, y en ella se especifica la implantación del pago de esta asistencia para las personas no aseguradas o beneficiarias del sistema Nacional de Salud en las situaciones previstas en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, que desarrolló el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, que garantiza la asistencia sanitaria pública a todas aquellas personas que ostentan la condición de aseguradas o de beneficiarias.

En él se contempla, para aquellas personas que no están es este caso, “una vía específica de acceso que permitirá obtener la referida prestación mediante el pago de una contraprestación o precio público que cubre el coste medio real de la misma y que se configura como un ingreso de derecho público del Servicio de Salud correspondiente”. Sin embargo, esta legislación nunca se ha llegado a aplicar en Balears y hasta el día de hoy se ha atendido a todas las personas que disponían de certificado de empadronamiento y se les ha facilitado la tarjeta sanitaria.

En estos términos se expresa el artículo 4 bis de la Ley 5/2003 del 4 de abril de las Balears, que se aprobó durante el gobierno de Francesc Antich (PSIB), y que estipula que “la asistencia sanitaria pública universal, se extenderá a todas las personas con residencia en las Illes Balears, las cuales tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada prestada por el sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma, con cargo en los presupuestos generales de Balears, cualesquiera que sean su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa”.

La ley entiende como residencia “el hecho de acreditar, por cualquier medio, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en un municipio de las Illes Balears, sin atención a tiempo alguno”. De esta manera, después de aportar la documentación, la administración sanitaria “expedirá, gratuitamente y sin más dilación a las personas que no dispongan de tarjeta sanitaria, un documento de identificación de acceso” a la asistencia sanitaria. Y concreta: “La asistencia sanitaria que preste el sistema sanitario público de la comunidad autónoma a estas personas será la misma que la que presta a los poseedores de la tarjeta sanitaria individual del Sistema”.