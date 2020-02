La ONU publica un listado de empresas extranjeras que operan en los asentamientos israelíes en Palestina

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho pública una lista de 112 empresas extranjeras que operan en asentamientos ilegales israelíes en los territorios palestinos ocupados, entre ellas firmas de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Holanda.

La lista, elaborada por orden de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobada en marzo de 2016, muestra que la mayoría de las firmas son israelíes (94), pero también cita compañías estadounidenses (6), Países Bajos (4), Francia y Reino Unido (3 cada uno), así como una tailandesa y una luxemburguesa.

El informe "no es ni pretende ser un proceso judicial", ha señalado la oficina de la ONU en un comunicado, en el que ha subrayado que si bien los asentamientos israelíes son ilegales según la ley internacional, excepto para EEUU, no caracteriza como tales las actividades de las empresas.

La ilegalidad o no de esas operaciones empresariales deberá debatirse en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, que la sede europea de la ONU en Ginebra acoge desde el próximo 24 de febrero hasta el 20 de marzo.

"La cuestión siempre ha sido y seguirá siendo muy controvertida", ha destacado en el comunicado la alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet, "pero estamos satisfechos con el informe, realizado tras un proceso de revisión largo y meticuloso".

Entre las empresas no israelíes destacan numerosas firmas turísticas en línea como las estadounidenses Airbnb, Expedia, Trip Advisor o Booking, la británica Opodo, o eDreams (con domicilio social en Luxemburgo), todas ellas populares webs de reserva de vuelos y alojamientos en la red.

También hay firmas de otros sectores, como la compañía de telecomunicaciones estadounidense Motorola Solutions, la firma de alimentación General Mills (también con sede en EEUU), el gigante francés del transporte ferroviario Alstom o la firma de ingeniería Egis, también francesa.

Entre las compañías israelíes pueden citarse entidades financieras como Bank of Jerusalem o First International Bank of Israel, la popular empresa de transportes Egged, o firmas de telecomunicaciones locales como Hot, Pelephone, Cellcom o Partner.

Israel no ha tardado en reaccionar y ha acusado a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de tener una posición antisraelí. "Esta decisión tendrá consecuencias para nuestras relaciones con el Consejo (de Derechos Humanos) y el (Alto) Comisionado (para los Derechos Humanos)", ha advertido el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

Katz ha anunciado que Israel tomará medidas para evitar la aplicación de este tipo de decisiones, que ha descrito como una "rendición final a la presión ejercida por los países y organizaciones interesados en dañar al país". En declaraciones a una radio local israelí recogidas por The Guardian, el presidente del país, Benjamin Netanyahu ha afirmado que "lucharán contra esto con todas sus fuerzas".

Por su parte, el titular de Exteriores palestino, Riyad al Malki, lo ha calificado como "una victoria de la ley internacional". En la misma línea lo ha celebrado el jefe de la Misión Palestina en Reino Unido, que ha publicado en Twitter que el listado de la ONU supone "un buen día para la paz y el orden siguiendo la normativa internacional y un oportuno mensaje para aquellos que nos llevan al caos y a la ilegalidad".

