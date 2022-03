Del negacionismo de la COVID-19 al pro-putinismo usando bulos: la metamorfosis de los grupos desinformadores en Telegram en español

De “la COVID-19 no existe” y “las vacunas llevan chips y matan”, han pasado automáticamente a defender el ataque de Rusia a Ucrania con desinformaciones. Los grupos de Telegram más grandes conspiranoicos con la pandemia en español ahora defienden a Putin y su invasión. Y lo defienden con bulos. En Maldita.es os vamos a contar cómo lo hacen 10 de los más seguidos, los que cuentan con entre 9.000 y 240.000 seguidores.

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, estos canales de Telegram con gran alcance en España y Latinoamérica consiguieron decenas de miles de seguidores mientras difundían todo tipo de bulos y teorías de la conspiración en español sobre la no existencia del virus, las mascarillas o las vacunas. Compartían conspiraciones que o bien negaban la existencia de la pandemia o desinformaban sobre la misma.

En plena invasión rusa de Ucrania, esos mismos canales desinformadores han mutado hasta convertirse en negacionistas del ataque del Kremlin contra el país vecino. O lo que es lo mismo, en defensores de ese ataque mediante bulos. Lo hacen difundiendo imágenes tomadas en los últimos días en Ucrania asegurando que las víctimas que aparecen en ellas son actores y que se están realizando “montajes” para simular ataques por parte de Rusia.

El canal de Rafapal: bulos y conspiraciones que llegan a más de 140.000 suscriptores

A lo largo de los años, Maldita.es ha desmentido decenas de bulos y teorías de la conspiración difundidas por el canal de Rafapal, quien al cierre de esta información tiene más de 140.000 seguidores. Es un conocido desinformador en español cuyos mensajes llegan a decenas de miles de seguidores antes de saltar a otros canales y plataformas como Twitter. Los que difunden estas desinformaciones no se esconden en rincones oscuros de internet, sino que difunden sus mentiras a un público cada vez más amplio.

A lo largo de esta investigación, hemos analizado los mensajes que cada uno de los canales ha publicado sobre Ucrania y sobre lo que ellos llaman ‘plandemia’. Este término es utilizado por los desinformadores para decir sin ningún tipo de prueba que la pandemia ha sido planeada. En el caso de Rafapal, estos son los resultados:

Rafapal, que ha difundido todo tipo de bulos a lo largo de la pandemia, está haciendo lo mismo en plena invasión rusa de Ucrania para negar algunos de los ataques que se han producido en el país. Incluso ha vuelto a difundir desinformaciones que ya se viralizaron relacionados con el coronavirus.

Es el caso de un vídeo en el que se ve cómo una bolsa que supuestamente contiene un cadáver se mueve en pleno directo de televisión. Esas imágenes fueron difundidas como si quienes estaban dentro de la bolsa fueran víctimas de la COVID-19, mientras que ahora las comparte Rafapal como si fuera una “manipulación periodística” para hacer pasar por muertos a los que están en las bolsas.

La realidad es que ni tiene que ver con la pandemia ni con la invasión a Ucrania: se trata de unas imágenes relacionadas con una protesta climática en Austria, en contra de las políticas actuales para frenar el cambio climático por no considerarlas “efectivas”. Es un bulo que ya hemos desmentido en dos ocasiones en Maldita.es, y que fue visto por más de 120.000 personas después de que Rafapal lo difundiera.

Tras el ataque a un hospital materno en Mariupol (Ucrania) se hicieron virales varias imágenes de mujeres embarazadas que estaban siendo evacuadas del edificio (la publicación de Rafapal fue vista por 115.000 usuarios). Esas imágenes han sido objeto de varias desinformaciones en las que, por ejemplo, se dice que en todas las fotos aparece la misma mujer. Es algo que también difundió Rafapal. Algunos de estos bulos han sido difundidos también por la embajada de Rusia en Reino Unido en Twitter, antes de que fueran borrados por la plataforma.

Este canal también ha sacado de contexto vídeos antiguos para difundirlos como actuales y como si estuvieran relacionados con Ucrania. Uno de ellos muestra un rodaje donde aparecen decenas de personas corriendo después de que el director grite “acción”, pero ya os hemos contado que el vídeo ni es de Ucrania ni es actual: las imágenes se mueven desde, al menos, 2013 y fueron grabadas en Birmingham (Reino Unido) durante el rodaje de la película 'Kaleidoscope Man' (también conocida como 'Invasion Planet Earth'). La publicación de Rafapal fue vista por más de 82.000 usuarios.

Otras 80.000 personas han visto un mensaje de Rafapal en el que se incluye una imagen de Zelenski posando con una camiseta que tiene supuestamente la esvástica nazi, pero es un montaje. En la fotografía original, Zelenski muestra una camiseta de la selección ucraniana de fútbol con su nombre y el número 95 en la parte de atrás, la cual publicó en su perfil de Instagram el 8 de junio de 2021.

El canal de Rafapal como altavoz para otros grupos conspiranoicos

Rafapal no sólo difunde sus propias desinformaciones a través de su canal, sino que también reenvía las que han sido publicadas por otros canales. Por ejemplo, compartió una publicación en la que se hacía referencia a la supuesta huida de Zelenski de Kiev, una desinformación de la que ya hemos alertado.

La Quinta Columna y sus más de 240.000 seguidores: bulos sobre la COVID-19 y sobre Ucrania

Uno de los canales de desinformación en español más populares de Telegram es La Quinta Columna, que en estos momentos tiene más de 240.000 seguidores y, al igual que Rafapal, también ha difundido desinformación y mentiras a lo largo de la pandemia y ahora difunde bulos sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

Este canal también ha compartido el vídeo de la bolsa negra con el supuesto cadáver que se mueve que, como decimos, no tiene nada que ver con Ucrania, sino que es una protesta climática en Austria. La Quinta Columna llama “actores” a quienes salen en el vídeo.

Eso de que Ucrania está contratando a “actores” para hacer simulaciones durante la invasión rusa es algo que también han difundido en un vídeo en el que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aparece disparando a decenas de personas en una sala. Obvian el hecho de que Zelenski fue un actor conocido en el país antes de convertirse en presidente y que esas imágenes son en realidad una escena de una de sus series, no de su campaña electoral.

En otra publicación, La Quinta Columna señala que Ucrania está “mintiendo en las imágenes”, y les acusa de usar una imagen que supuestamente fue tomada tras una explosión de gas en Rusia en 2018 como un bombardeo de Rusia en Ucrania. La realidad es que la foto sí que es actual y corresponde a una explosión en Ucrania, como ya hemos explicado en Maldita.es

“Lo que realmente contienen los envíos de Cruz Roja a Ucrania”. Con ese texto ha difundido La Quinta Columna un vídeo en el que se ve cómo cajas con el logo de esa organización contienen fajos de billetes. Es un bulo que las imágenes sean recientes o estén relacionadas con la invasión rusa a Ucrania. El vídeo no es actual y se mueve en internet al menos desde 2018. La Cruz Roja emitió ese año un comunicado acerca de estas imágenes en el que negaba cualquier relación con el dinero y denunciaba un “uso ilegítimo” del emblema de la organización. El Consejo de Seguridad de la ONU también publicó un informe en 2017 en el que aparecían unas cajas similares vinculadas a la fortuna desaparecida de Gadafi, el antiguo dictador de Libia. La Quinta Columna compartió el bulo pese a que admitían que era “información por confirmar”.

Canal 5: Más de 40.000 seguidores expuestos a bulos y teorías de la conspiración de la COVID-19 y ahora sobre la guerra de Rusia contra Ucrania

Con sus más de 40.000 seguidores, es otro de los grandes canales de desinformación en español. Han difundido bulos sobre la pandemia de la COVID-19, entre otras cuestiones, y vuelven a hacerlo ahora con el ataque de Rusia a Ucrania. Por ejemplo, también difunden el vídeo de Zelenski disparando a gente asegurando que fue grabado dentro de su campaña electoral, pero desde Maldita.es ya hemos contado que es una escena de una serie.

Igualmente, republicaron el vídeo de un rodaje de una película en Birmingham (Inglaterra) como si fuera actual y hubiera sido grabado en Ucrania. Al igual que los canales mencionados anteriormente, Canal 5 también ha compartido el vídeo de las bolsas con supuestos cadáveres grabado en Austria durante una protesta climática relacionándolo con la COVID-19 y con Ucrania.

Este canal también ha difundido contenidos que hacen referencia a la supuesta huida de Zelenski de Kyiv/Kiev. En uno de ellos, acusan al Gobierno ucraniano de haber publicado “recientemente un video en el que supuestamente visitó hoy un hospital con soldados heridos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero en las imágenes se ve a una doctora, Inna Derusova, que está muerta desde el 26 de febrero”. Es un bulo: Zelenski no visitó el hospital con la sargento Inna Derusova, que falleció el pasado 24 de febrero, según han informado medios ucranianos. Quien aparece en la imagen es Tatiana Ostashchenko, comandante de las Fuerzas Médicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Por último, Canal 5 también compartió un vídeo de personas huyendo con el siguiente texto: “Figurantes corriendo con un tanque detrás como decorado, para hacer la escena más bélica”. Tampoco es cierto, ya que en las imágenes lo que se muestra es un festival histórico-militar que tiene lugar cada año en Rusia dedicado a los soldados del Segundo Ejército de Choque. Ni es actual ni está relacionado con la invasión a Ucrania.

Cómo el canal de Telegram ReVelión en la Granja (sic) está desinformando sobre la invasión a Ucrania y sobre la COVID-19

El canal Revelión en la Granja (sic) tiene en estos momentos más de 30.000 seguidores y, además de desinformar sobre la COVID-19, también ha difundido alguno de los bulos que ya hemos desmentido en este artículo. Un ejemplo es el vídeo de la protesta climática en Austria, que difunden como si fueran actores que se hacen pasar por víctimas del ataque de Rusia a Ucrania. Es un bulo del que ya hemos hablado en Maldita.es.

“Víctima de bombardeo ruso en 2022 con la misma ropa y vendaje que en el 2018”. Con ese texto asegura Revelión en la granja (sic) que la foto de una mujer herida tras un bombardeo de Rusia que salió en portadas de todo el mundo es en realidad antigua y no tiene relación con Ucrania. Es un bulo: la imagen de las portadas de la derecha fue tomada por Wolfgang Schwan para la Agencia Anadolu el 24 de febrero en la ciudad ucraniana de Chuhuiv o Chugúyev, en el óblast de Járkov.

Este canal también ha difundido desinformaciones sobre las mujeres embarazadas heridas tras el ataque al hospital de Mariupol (Ucrania). En concreto, acusan a una de ellas de ser una “modelo y bloguera” que habría protagonizado “un atentado de falsa bandera de Zelensky (en referencia al presidente de Ucrania)”. Aseguran que es todo un montaje ya que “utilizaron fotos de una chica embarazada que en realidad es una actriz que ”recientemente publicaba en su instagram fotos con el vientre totalmente plano“.

Desde Maldita.es hemos comprobado que en la cuenta de Instagram de la mujer sí que hay una foto reciente en la que esta no aparece embarazada. ¿Quiere esto decir que sea el caso? No, porque que una foto esté subida recientemente a Instagram no quiere decir que sea actual. De hecho, en otra cuenta de Instagram subió el 28 de febrero (ya iniciada la invasión) una foto en la que sí aparece embarazada.

Los bulos negacionistas de La Resistencia del Expreso (más de 10.000 seguidores)

La Resistencia del Expreso, canal con más de 10.000 seguidores y que conocíamos por sus desinformaciones sobre la COVID-19, lleva ya más referencias a Ucrania que al término Plandemia. Entre otras, en relación al ataque al hospital de Mariupol. Este canal ha difundido un mensaje en el que señala que las mujeres embarazadas que aparecen en las imágenes son la misma persona y que se ha cambiado de ropa en todas las fotos. Todo ello sin aportar ninguna prueba. En Maldita.es ya os hemos explicado lo que sabemos al respecto.

También han difundido un vídeo de un rodaje como si lo que está ocurriendo en Ucrania es todo un montaje. En las imágenes, se ve a gente corriendo después de que el director grite “acción”, pero ya os hemos contado que el vídeo ni es de Ucrania ni es actual: las imágenes se mueven desde, al menos, 2013 y fueron grabadas en Birmingham (Reino Unido) durante el rodaje de la película 'Kaleidoscope Man' (también conocida como 'Invasion Planet Earth'), como ya os hemos contado.

Fernando López Mirones: el negacionista con 40.000 seguidores que difunde el bulo de que Rusia ha anunciado una orden de detención contra George Soros

Fernando López Mirones es otra persona que ha difundido desinformación sobre la COVID-19. Ahora, a través de su canal de Telegram con más de 40.000 seguidores, también ha compartido un bulo que asegura que Rusia ha anunciado una orden de detención contra George Soros. Tal y como os hemos contado en Maldita.es, se trata de una desinformación que lleva años circulando y que se vuelve a mover ahora coincidiendo con la invasión a Ucrania. No hay referencias a esa supuesta orden ni en fuentes oficiales ni en medios de comunicación.

López Mirones también ha asegurado en su canal que los medios de comunicación están haciendo “propaganda anti rusa”. Todo ello en un texto en el que afirma cosas como que “la pobre gente que ha huido de sus casas en Ucrania son víctimas de los periodistas que les han hecho creer que los rusos iban a bombardearlos y matar a la gente”.

‘Dignidad para todos’: un canal con más de 9.000 seguidores que crece a base de bulos

Muchos de los bulos recogidos anteriormente también han sido recogidos por el grupo de Telegram ‘Dignidad para todos’, con más de 9.000 seguidores. Por ejemplo, han difundido las fotos de las mujeres embarazadas heridas en Mariupol diciendo que es una “producción estilo Hollywood”. También afirman sin aportar ninguna prueba que dicho ataque al hospital materno fue “organizado” por Ucrania.

Ana Qtella, el canal ‘QAnon’ negacionista que desinforma sobre la invasión rusa

Ya hemos hablado del vídeo en el que Zelenski aparece disparando a gente en una sala. Son imágenes que ha difundido también el canal Ana Qtella, con casi 6.000 seguidores, asegurando que era de un spot publicitario para la campaña electoral, pese a que se trata de una escena de una serie.

También acusó a una de las mujeres heridas en el bombardeo del hospital de Mariupol de hacerse pasar por varias personas y de ser una “víctima falsa”. Igualmente, se hizo eco de la desinformación que decía que Zelenski había huido de Kyiv/Kiev.

‘Hijos de las estrellas’ y el bulo de que la foto de la mujer herida en un bombardeo ruso es falsa

Al igual que muchos otros de los canales de Telegram mencionados en este artículo, ‘Hijos de las estrellas’ también ha acusado a los medios de comunicación de usar una supuesta imagen tomada tras una explosión de gas en Rusia en 2018 como si fuera un bombardeo de Rusia en Ucrania. Como decimos, la foto sí que es actual y corresponde a un ataque en Ucrania.

Hijos de las estrellas tiene por el momento más de 11.000 seguidores.

COVID-1984 difunde a sus 21.000 seguidores vídeos asegurando que Zelenski es un “cocainómano”

El décimo canal desinformador que hemos analizado se llama ‘COVID-1984’, que ha difundido un vídeo en el que Zelenski hace muecas y se rasca la nariz. El canal asegura sin aportar ningún tipo de prueba que el presidente ucraniano es un “cocainómano”.

De hecho, esa acusación ha sido difundida, también sin pruebas, por otros de los grupos de los que hemos alertado.

En Maldita.es os estamos contando en este recopilatorio todos los bulos y desinformaciones que hemos desmentido sobre la invasión de Rusia a Ucrania y en este artículo puedes leer qué herramientas estamos usando para verificar las desinformaciones. Si detectas alguno más, puedes hacérnoslo llegar a través de nuestro chatbot de WhatsApp al +34 644 22 93 19. Además, fact-checkers de todo el mundo nos hemos unido para crear una base de datos mundial y colaborativa, #UkraineFacts, para luchar contra la desinformación sobre el ataque de Rusia a Ucrania. En el mapa, puedes ver en qué países se ha detectado cada desinformación y acceder a los desmentidos.

Este artículo se publicó primero en Maldita.es. Lee aquí el texto original