Un vídeo recrea con inteligencia artificial la imagen y la voz de un periodista asesinado en México: "Aclaren este crimen"

"Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017, fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole".

El periodista experto en narcotráfico Javier Valdez, asesinado en el estado mexicano de Sinaloa

Con estas palabras comienza un vídeo difundido por Propuesta Cívica –organización mexicana que brinda apoyo a periodistas en riesgo y familiares–que recrea mediante inteligencia artificial la imagen y la voz de Javier Valdez, reportero experto en narcotráfico que fue asesinado hace más de tres años tras recibir varios disparos en la calle, cerca de las oficinas de su semanario, Río Doce, en el estado de Sinaloa.

La entidad ha lanzado este jueves la campaña #SeguimosHablando para exigir al presidente mexicano y a los gobernantes de los estados que "pongan un alto a la violencia contra la prensa y exista justicia para su crimen y el de cientos de periodistas" asesinados y desaparecidos. "Aún después de asesinados o desaparecidos, seguirán hablando, han podido con su cuerpo, pero no con su voz. No lograrán silenciarlos", señala la campaña.

"Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces", dice la recreación de Valdez. "Por eso vengo a hablar por los cientos de periodistas asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación, que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México, producto de la indiferencia, por no decir complicidad, de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales".

Para recrear la imagen de Valdez, cuyo asesinato conmocionó al país, se ha recurrido a un software de Deepfake, una técnica de Inteligencia artificial basada en sintetizar la imagen humana combinando y superponiendo imágenes creadas por ordenador, utilizando para ello tecnología de inteligencia artificial y aplicada a vídeos ya existentes, según explican a elDiario.es fuentes de Agencias Publicis, responsable de su creación. El vídeo se ha elaborado a partir de una entrevista del periodista fallecido.

El resultado final de la técnica Deepfake es, generalmente, un video completamente falso, pero en muchos casos, realista, algo que ha generado preocupación porque puede inducir a error y presentar como hechos algo que es pura ficción, pero también permite usos que no buscan el engaño sino la sensibilización o el impacto social, como es este caso, en uno de los países más mortíferos para los periodistas.

Propuesta Cívica ha lanzado el vídeo en el marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra el próximo 2 de noviembre. Ya en 2019, la campaña #SeguimosHablando reactivó las cuentas de Twitter de cuatro periodistas asesinados en México, "quienes durante una semana volvieron a escribir sobre aquellos temas que presuntamente causaron su asesinato", explica la organización. La campaña fue trending topic en México y obtuvo premios y menciones a nivel internacional.

La entidad indica que, "al igual que la primera edición", la campaña "cuenta con la aprobación y supervisión de familiares", a los cuales representa legalmente desde 2017. Durante la planificación de la campaña, explican que la viuda de Valdez, Griselda Triana, "ha provisto de detalles personales como los sombreros del periodista y ha contribuido en la realización del guión, con la finalidad de recrear a su esposo con precisión".

"Aunque quieran callarnos, seguimos hablando".

"No vengo aquí a pedirle un favor, señor presidente. Vengo a exigirle que cumpla con su obligación. Hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados, ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz", dice la recreación de Javier Valdez.

El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de México solicitó una pena de 50 años de cárcel para uno de los acusados por su homicidio en una audiencia celebrada tras 20 meses de retraso, informa EFE. El pasado mes de febrero, uno de los asesinos de Valdez fue condenado a 14 años y ocho meses de prisión tras confesar haber participado en el crimen.

Según los datos de la entidad especializada, el 90% de los asesinatos de periodistas en México permanecen impunes. De acuerdo con sus cifras, 126 reporteros han sido asesinados desde el inicio del sexenio del expresidente Felipe Calderón en 2006. 30, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces también hay 14 profesionales del periodismo desaparecidos.

Según Reporteros Sin Fronteras, solo durante 2020 han sido asesinados cinco periodistas, lo que convierte a México "en el segundo país más peligroso del mundo para la prensa", por detrás de Irak. México ocupa el puesto 143, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 publicada por RSF.

Propuesta Cívica ha elaborado un decálogo con "medidas urgentes que deben ponerse en marcha" para la protección y búsqueda de justicia para familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en el país.

En el vídeo, la recreación de Valdez se dirige a López Obrador y pregunta: "¿Será que su gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables?". "Hoy tiene usted la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y hacer un cambio de verdad, de darnos justicia. Un país sin verdad es un país sin democracia. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando".