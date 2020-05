Ayuso con Aznar, sobre su gestión del coronavirus: "Esto es lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que la crisis del coronavirus es "lo peor y lo mejor" que le ha pasado en la vida. Así lo ha defendido este lunes en una conferencia virtual junto al expresidente del Gobierno José María Aznar en una nueva sesión del Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno, IADG, y la Escuela de Posgrado de la universidad católica Francisco de Vitoria (UFV).

Aznar ha apadrinado a Ayuso después de la crisis política desatada en Madrid por la dimisión de la hasta ahora directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes. El expresidente ha sido el encargado de presentar a la regidora madrileña, y se ha llenado en elogios y hasta ha bromeado en que la "envidia" porque ahora "los hijos de Chávez", en referencia al expresidente venezolano, la insultan a ella. Ambos han coincidido en erigirse como víctimas de los ataques de la izquierda y defensores de la libertad, la solución, han defendido, para superar la crisis social y económica.

"Esto ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida", ha asegurado Ayuso sobre su gestión en el epicentro de la pandemia en España donde han fallecido casi 14.000 personas por la enfermedad. "Creo que en política uno no elige el momento, está y las circunstancias llegan. Yo siempre he creído que la vida hay que vivirla con dificultad para que tenga sentido. A partir de aquí hemos perdido el miedo a muchas cosas, yo creo que lo peor ya lo he vivido", ha añadido en su comparecencia sobre las dificultades de gestionar el coronavirus desde un apartahotel confinada.

La presidenta madrileña ha defendido que en Madrid ya ha llegado el momento de "compaginar la libertad, que no ha debido de faltar en ningún momento, con la responsabilidad" y por eso considera que hay que pasar a la fase 1 de la desescalada. En este sentido, para la presidenta madrileña apuesta por "propuestas creativas" y "no por utilizar el dinero de los ciudadanos" para decirles cómo se tienen que comportar.

"Ahora mismo cuando hay miedo, indecisión, cuando hay mando único, es un momento perfecto para que algunos intenten por la puerta de atrás modificar España y los contrapoderes, los parlamentos, la oposición... De esta manera, crear y obligar que de una manera determinada pensemos todos y que además crezca la dependencia del Estado y el miedo", ha defendido sobre la renta mínima vital y las medidas económicas y sociales que el Gobierno central ha puesto en marcha.

En otra de sus ocurrencias del día después de defender que el nombre de la enfermedad, Covid-19, se debía a que "campó a sus anchas" en diciembre por el mundo, Ayuso ha asegurado, dirigiéndose a los alumnos latinoamericanos que han preguntado durante su charla, que "genéticamente" el coronanirus nos "ha unido" con los ciudadanos latinos por su "virulencia".

"Genéticamente, por lo visto, el covid tiene algo que nos asemeja en cuanto a la virulencia en el organismo". "Es algo curioso que genéticamente nos ha unido mucho", ha defendido la regidora hablando de los ciudadanos latinos residentes en España que pasaron por los hospitales madrileños.

Aznar: "Estás escribiendo buenas páginas en blanco"

Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha expresado su apoyo a la labor que está realizando Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid en la gestión de la crisis del coronavirus. "Soy de los que cree que la historia tiene muy pocas páginas en blanco y negro, pero algunos van a ocupar páginas en negro y algunas otras personas entre las que estás tú, estás escribiendo buenas páginas en blanco", ha elogiado el expresidente de la regidora.

Aznar ha comenzado su presentación recordando "los insultos" que Hugo Chávez, al que ha llamado "dictador", le lanzaba cuando era presidente y ha asegurado que ahora siente"envidia" de que "sus hijos" la "insulten" a ella. "No sabes cómo te envidio porque los hijos de Hugo Chávez te insulten a ti", ha bromeado.

El expresidente del Gobierno ha elogiado a Ayuso asegurando que "una labor importante se tiene que estar haciendo en términos de bien común, eficiencia y defensa de la libertad para merecer tanta atención de quien siembra odio y sectarismo". "Tenerte a ti, que eres una defensora de la libertad, provoca una campaña de los que te tienen envidia", ha señalado Aznar.

Tras las preguntas de los alumnos del Aula de Liderazgo, Aznar ha dado las gracias a Ayuso por su "claridad" y su defensa de la "libertad". Según el expresidente, la libertad "siempre ha tenido muchos enemigos". "Se avecina una catástrofe económica y social", ha dicho Aznar, que ha advertido de que las democracias y los sistemas liberales "están en peligro".