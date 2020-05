Ayuso rechaza el acuerdo con el PSOE que también reclama Ciudadanos: “Yo no pacto con el desastre”

"Yo no pacto con el desastre". Con estas palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este lunes el pacto de "reconstrucción" que el PSOE de Madrid le ofreció y que Ciudadanos, su socio de Gobierno, también reclama.

Ayuso lo ha hecho en dos entrevistas en Telecinco y en Telemadrid, después de mostrarse molesta con la "rapidez" con la que la Delegación del Gobierno anunció que investigaría las aglomeraciones que se produjeron este viernes durante el acto organizado por Presidencia para la clausura del hospital de campaña de Ifema. "Demuestra la poca voluntad de pacto" de los socialistas, ha defendido la presidenta madrileña.

“Lo que necesita Madrid es bajar impuestos, creer y fomentar la colaboración público privada y ayudar a los autónomos y a las clases medias y bajas con más libertad y con más empleo y eso es justo la dirección contraria”, ha señalado Ayuso como receta para recomponer la crisis.

Unas recetas de las que discrepa su socio de Gobierno, Ciudadanos. El vicepresidente y portavoz autonómico, Ignacio Aguado, ha asegurado que no habrá subidas impositivas en la Comunidad de Madrid pero se debe replantear la bajada por la que apostaba el Gobierno regional.

"El Covid-19 lo ha transformado todo y tenemos que replantear todas las prioridades y la agenda de esta legislatura. Eso supone también hacer un replanteamiento en materia fiscal. De lo que no soy partidario es de subir impuestos, sí de bajarlos cuando se pueda porque sigue siendo un objetivo de este Gobierno regional", ha señalado Aguado.

Aguado también discrepa con Ayuso sobre los pactos con el PSOE. El vicepresidente regional ha asegurado que no renuncia a sentarse en una mesa de negociación para llegar a pactos con la presidenta y el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, porque tras esta crisis del coronavirus no se puede "pretender gobernar contra la mitad de la población".

"Necesitamos construir unos planteamientos que nos permitan en el corto, medio y largo plazo poder avanzar y reconstruir una Comunidad muy dañada por los fallecimientos pero también en el tejido empresarial, social, con más familias vulnerables. No podemos mirar a otro lado porque seamos tres partidos distintos", ha defendido desde el CITRAM.

Alcanzar pactos entre Ciudadanos, PP y PSOE resulta "imprescindible", ha defendido Aguado, porque es además "un deber moral". "Eslo que están pidiendo los ciudadanos", ha defendido el vicepresidente del Gobierno en contra de lo que piensa Ayuso.

"No se entendería otra que no fuera que nos tendiéramos la mano, que intentáramos llegar a grandes acuerdos para reconstruir la economía madrileña, para alcanzar nuevos acuerdos en materia social. Hay que intentarlo, tenemos que estar a la altura de la circunstancias", ha remarcado. "Los madrileños no entenderían que con mas de 13.000 muertos en Madrid no nos sentáramos a hablar y ponernos de acuerdo", ha reiterado.