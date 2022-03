Ayuso defiende en Bruselas el contrato de su hermano: “No hay nada irregular, hay indefensión y guerra entre Fiscalías”

Isabel Díaz Ayuso anunció un viaje a Bruselas para hablar de autonomía fiscal. Pero no se ha reunido con ningún comisario europeo con competencias sobre economía o fiscalidad, que le habrían dicho que están más a favor de la armonización y la unidad de mercado que de excepciones no ya estatales, sino regionales. La presidenta madrileña quería hablar de la guerra de Ucrania y sus consecuencias, ofrecer el Zendal, pero la gestión se está haciendo a escala estatal entre los 27, y tampoco se ha visto con quien más pegado está al conflicto, como es el caso del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Y la inquilina de la Puerta del Sol dice que ha denunciado ante sus compañeros del PP en la Eurocámara la falta de información sobre los fondos europeos, en el mismo día en que la Fiscalía Europea ha cargado contra la Fiscalía General del Estado por no entregar el caso de los contratos de los que se benefició –con hasta 283.000 euros en comisiones como reconoció el Ejecutivo madrileño– a la institución europea, en tanto que se emplearon, precisamente, fondos europeos.

Casualmente, una de las interlocutoras de Isabel Díaz Ayuso este martes, la comisaria búlgara Mariya Gabriel, de Innovación, sabe cómo funciona la Fiscalía Europea: su jefe de filas, el ex primer ministro búlgaro Boiko Borisov, también del PP europeo, está en la cárcel tras una investigación por corrupción instruida por la institución comunitaria.

Díaz Ayuso también se ha visto con Roberta Metsola “durante un rato”, en un encuentro que ni siquiera figuraba en la agenda pública del Parlamento Europeo: “Hemos tenido un encuentro con Metsola, es un orgullo, una mujer joven, un referente político. Hemos hablado de los avances en la Comunidad y de que queremos dar la medalla de Madrid a Volodímir Zelensky, la misma que dimos hace dos años al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, por su defensa de la libertad de su pueblo. Es un orgullo estar con una mujer como ella durante un rato”.

¿Y qué opina de las gestiones de la Fiscalía Europea? “Aquí no hay nada irregular, se ha hecho todo conforme a Derecho. Ahora hay una guerra entre fiscalías ajena a la Comunidad de Madrid. Hay una sensación de indefensión, y si alguien nos pide más información, actuaremos. Está todo correcto, es una cuestión de que se aclaren y nos digan cuándo acabe. Nadie sabe qué pasa, nunca había sucedido algo así. Hay interés en prolongarlo, en ensuciar. Cuando no hay nada, no te queda más que ser paciente”.

Ayuso asegura que ninguno de sus interlocutores le ha preguntado por el caso: “”No sé por qué se habla de este contrato y no de otros. Es una guerra política para intentar desgastar. No he usado un solo euro de dinero público ni un minuto en beneficiar a nadie. No hay uso indebido de los fondos, no hay más que hablar“.

“Mi hermano no se ha beneficiado”, dice Ayuso, de quien cobró 283.000 euros en comisiones de contratos firmados con la Comunidad de Madrid: “No ha habido malversación de fondos, de este contrato no he tenido conocimiento hasta un año más tarde. No puedo hacer más que defenderme. No me siento víctima, sólo digo que estoy indefensa porque no sé qué más explicaciones dar”.