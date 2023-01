Jesucristo y Ortega Cano, autoridades en San Sebastián de los Reyes

La peste negra hacía estragos por Castilla en 1599, más de tres siglos antes del descubrimiento de la penicilina y la creación de los sistemas de sanidad pública. Más o menos por aquella época empezó a despuntar en San Sebastián de los Reyes, al norte de la corte del Madrid de Felipe III, la práctica terapéutica de rezarle al Santísimo Cristo de los Remedios, con muy modestos resultados: hasta el 40% de la población de la localidad sucumbió a la enfermedad, según las crónicas. A falta de curar, el Cristo proveía al menos de “consuelo espiritual” a los lugareños, según razonaba ayer jueves, cuatro siglos y varias revoluciones después, el concejal de Hacienda de la localidad, Juan Olivares, de Ciudadanos, que llevó al pleno una propuesta para convertir al Cristo, en cuyo honor se celebran las fiestas de verano de la ciudad, en alcalde a título perpetuo. La moción salió adelante por la mañana. Unas horas después, el torero José Ortega Cano inauguró una sala dedicada a su figura en el museo etnográfico municipal, promovida también por Ciudadanos, y dio el pregón de las fiestas patronales, enfocado en su persona. El alcalde, del PSOE, no asistió.

En ‘Sanse’, donde viven 91.000 personas, gobierna el PSOE en coalición con Ciudadanos, que juntos suman un concejal menos que la mayoría absoluta. Por tanto, las mociones se aprueban a derecha o izquierda según los apoyos variables de la oposición. De un lado, PP y Vox, más un exconcejal del PP que ejerce como no adscrito, frente a Izquierda Independiente (II), Podemos y Más Madrid-IU. La propuesta para nombrar regidor ultraterreno partía de Ciudadanos y la apoyaba la derecha, pero faltaba por ver si el PSOE contrariaría a su socio de gobierno. El alcalde, Narciso Romero, ante la imposibilidad de votar a favor y en contra simultáneamente, se decantó finalmente por un “no positivo” frente a “un sí que podría interpretarse como oportunista o interesado” ante la cercanía de las elecciones. Quiso paliar la posible sensación de afrenta de los fieles votantes diciendo que Jesús, “en términos teológicos”, representa “mucho más que un alcalde”, citó las escrituras para recordar que “su reino no es de este mundo” y concluyó que “el alcalde es el alcalde y el Cristo de los Remedios es el Cristo”.

Debate “ridículo”

El portavoz de Izquierda independiente, Juan Torres, acusó a “las tres derechas” de competir a lo largo de la legislatura por ver “quién es más del Cristo, quién tiene la bandera más grande y quién quiere más a la Guardia Civil”. “Un debate así no ayuda nada y hacemos el ridículo”, afeó Juan Angulo, de Podemos. El portavoz de Más Madrid, Javier Heras, optó por la chanza, con referencia a la película 'Regreso al futuro' y los viajes en el tiempo, en este caso a la España del nacionalcatolicismo. Los tres coincidieron en que la separación entre Iglesia y Estado en la Constitución es poco interpretable. Por la derecha, las críticas a la moción vinieron por no estar consensuada. “Esto se habla”, criticó Alejandro Caro, de Vox, para quien resulta “incontestable” que “Dios dio su vida por nosotros” y que recordó que cuando él mismo juró el cargo sobre una biblia lo hizo de acuerdo con Olivares, el promotor de la moción. “Esto no se hace así”, coincidió el portavoz del PP, Carlos Bolarín. Ambas formaciones apoyaron el texto, no obstante, al igual que el concejal no adscrito, con lo que el inmarcesible alcalde resultó finalmente elegido por 14 votos contra 11. El edil de Ciudadanos se mostró contrito: “No pretendía politizar”, se disculpó. Antes había apuntado que esta no es la única figura religiosa con honores municipales en Madrid; la Virgen de la Paz acaba de resultar elegida –también para siempre– regidora de la limítrofe Alcobendas, en este sí con el apoyo del PSOE.

Ortega Cano alaba a Ortega Cano

El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), antiguo ciclista profesional, llevaba empeñado desde 2017 en dedicarle un espacio al torero José Ortega Cano, de capa caída en los últimos años, sobre todo tras matar a un hombre al que atropelló conduciendo ebrio. Pero Perdiguero llevaba desde niño siendo fanático del diestro, que pasó su infancia y primera juventud en San Sebastián de los Reyes. Como vicealcalde ha conseguido que una parte del museo etnográfico local se dedicase al personaje, al que además invitó a celebrar el pregón de las Fiestas de San Sebastián, patrón de la localidad.

Al acto asistieron unas 300 personas, algunas de ellas vecinas del pueblo, junto a toreros como Fran Rivera o Juan José Padilla y otros personajes con aspecto de salir por televisión con cierta frecuencia. A todos ellos se dirigió Perdiguero para presumir de haber conseguido su objetivo frente a los “acomplejados” que quisieron evitarlo. Si los contrarios a la apertura de la sala consiguieron 50.000 firmas por Internet fue porque eran de fuera de Sanse, justificó.

Chocolate con churros al frío de enero

El homenajeado interpretó el encargo del pregón como una oportunidad de recordar sus hitos profesionales, no tanto para hacer elogio de las bondades del municipio. Sí dijo creer que la sala, que costó 70.000 euros públicos, supondrá un “importante impulso turístico”. Dentro, su presencia era insoslayable: fotos del torero saludando, fumando o posando con traje de luces, e incluso un busto. Al terminar cantó Isabel Luna, amiga personal del homenajeado, contratada para la ocasión.

En el exterior no eran demasiados los vecinos que esperaban en la Plaza de la Constitución, quizás porque ya pasaba de las 21h, había llovido y hacía algo de frío. Había una caseta donde se repartía chocolate con churros, cortesía municipal. Una pareja de mujeres posaba para una foto con los vasos ante la fachada consistorial, tras explicar una que le había parecido un poco “político” el acto. En otro extremo, una mujer llamada Herminia, vecina de toda la vida y “amiga de la familia desde que el padre [de Ortega Cano, frutero de profesión] llevaba el carro”, explicaba que la elección de pregonero le había parecido bien, pero que el dinero del museo quizás se podría haber gastado en otra cosa.