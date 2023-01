Calcula tu IMC y podrás conocer el mejor tratamiento de obesidad para ti

Calcular tu IMC te hará saber si con tu estatura y el peso que tienes, tu masa corporal se encuentra dentro de unos límites saludables o quizás todo lo contrario. Por si no lo sabes, unos valores de 35 o más, hasta 30, significa que tienes sobrepeso. Pero si pasas de 30, entonces hablamos de obesidad.

Así que, para poder saberlo con seguridad necesitas saber cuál es tu IMC cuanto antes. Existen un sinfín de calculadoras para que no tengas que hacer muchos números, pero ahora te diremos cómo calcularlo y cómo hacerle frente, salga el número que salga.

¿Cómo calcular tu IMC?

Antes que nada te diremos cómo puedes calcular tu IMC, porque es necesario para comenzar a ponerte manos a la obra para cuidarte. Así que, tan solo tienes que dividir el peso entre tu altura pero en metros cuadrados. De manera que si lo ves muy complicado, recuerda que siempre tienes a tu disposición una serie de calculadoras y sin equívocos para que sepas cuál es tu masa corporal.

Método Pose para pacientes con un IMC entre 30 y 40

El Método Pose de las clínicas Dorsia es uno de los tratamientos recomendables si tienes un IMC entre 30 y 40. Si quieres cambiar tus hábitos y mejorar tu vida, es el momento de dejarte llevar por él. Porque se trata de una reducción de estómago pero sin cirugía.

¿En qué consiste? Pues en realizar una serie de pliegues en el estómago con la finalidad de reducir su capacidad. Por un lado, se harán una serie de pliegues en la parte superior y con ellos se consigue una mayor saciedad. Mientras que luego, los pliegues también se realizan en la parte inferior y así se ralentiza el vaciado. Tras esta intervención se comienza con un programa de reeducación alimentaria, a través de un seguimiento médico y psicológico. De este modo, adquirirás unos hábitos mucho más saludables y evitarás el efecto rebote en todo momento.

Es una de las partes más complicadas y que siempre pensamos que van a aparecer, pero no vas a recuperar los kilos nunca más. Tan solo tienes que seguir las indicaciones del equipo médico, quienes realizan más de 75.000 procedimientos cada año y con grandes resultados que los avalan. Por lo que en todo momento te verás bien arropada de cirujanos, nutricionistas, endoscopistas y coach entre otros. Por si todavía no lo tienes claro, te diremos que no deja cicatrices y que además, comenzarás a perder peso justo al día siguiente de la intervención.

Endomanga gástrica para perder hasta 40 kilos

Hay que decir que un tratamiento como este está también recomendado para pacientes que tienen un IMC de entre 35 y 40. Aunque también está pensado para todos aquellos y aquellas que tengan un IMC superior a 40. Así que, quizás sea tu mejor opción para poder perder hasta 40 kilos. Para que tengas una referencia, los pacientes pierden unos 25 kilos en 6 meses después del tratamiento. Porque dicha pérdida ya comienza al día siguiente de ponerte en manos de los mejores profesionales de las clínicas Dorsia. Ellos estudiarán tu caso y tú tendrás que seguir sus indicaciones al pie de la letra para poder conseguir los mejores resultados.

Por si te lo preguntas, la diferencia con el Método Pose es que la endomanga gástrica reduce el estómago pero sin incisiones.

No creas que se trata de un tratamiento de reducción y listo. No, porque los mejores especialistas médicos estarán a tu lado. De manera que entre los mejores nutricionistas y psicólogos, además de los cirujanos, conseguirás todo lo que te propongas. Ellos tienen las mejores referencias y es que más del 91% de los pacientes los recomiendan, mientras que tú pondrás tu fuerza de voluntad. Aprenderás a comer de una manera saludable, sin dietas restrictivas ni tampoco aburridas, así que será mucho más fácil seguir todas las indicaciones.

Balón gástrico

Otro de los tratamientos de obesidad más recomendados, y que encontrarás en las clínicas Dorsia es el balón gástrico. Se trata de un método no invasivo pero sí efectivo y seguro para poder combatir los problemas de obesidad y sobrepeso. Consiste en introducir un balón de silicona en el estómago, por lo que entre 20 o 30 minutos se llevará a cabo y sin cirugía. Una vez que el balón esté colocado, el paciente notará que no tiene tanta hambre y que con menos comida se sentirá saciado.

Tienes la opción del balón gástrico de 6 meses que está indicado para los pacientes con sobrepeso de tipo II. Por otro lado, el balón gástrico de 12 meses será idóneo para pacientes con sobrepeso de tipo II y obesidad de tipo I. En este caso, la diferencia es que el balón cuenta con una pared más resistente. Gracias a un tratamiento como este tampoco tendrás cicatrices y una rápida recuperación.

Claro que para seguir haciendo progresos, las clínicas Dorsia son las número 1 en tratamientos de obesidad y por lo tanto, los médicos especialistas también recomiendan que contrates el programa de seguimiento. Porque con él tendrás un plan personalizado para que comiences esa nueva vida en forma de hábitos saludables pero siempre sin pasar hambre y simplemente siguiendo los pasos correctos. ¡Podrás perder hasta 30 kilos durante todo el proceso y sentirte realmente mucho mejor!

Recuerda que antes de comenzar con cualquiera de estos tratamientos de obesidad, se te va a realizar un chequeo médico. De manera que así se hará una valoración del estado de salud. Consistirá en varias pruebas de tipo hormonal, radiografías, electrocardiogramas y hasta una valoración psicológica. Así, los médicos especialistas sabrán asesorarte sobre cuál es el mejor tratamiento para ti. En las clínicas Dorsia encontrarás lo que siempre has buscado: la solución ante tus kilos, el cuidar de tu salud y como no, el encontrarte con gente cercana que siempre te darán la mejor valoración individual posible. ¿Qué más vas a pedir? Solicita tu primera visita y déjate guiar. ¡Bienvenido o bienvenida a tu nueva vida!