Un año sin clases en Clara del Rey: cientos de alumnos piden a Almeida que asegure la reapertura en el Museo ABC

En julio de 2021 comenzaron las obras en el antiguo Centro Cultural de Clara del Rey. Desde entonces los obreros remodelan este edificio de la calle Palma con el objetivo de ampliar la Escuela Infantil anexa (la de El Duende), en unos trabajos que se están haciendo largos y que se extenderán hasta finales de año, después de una obra distribuida en tres fases.

Carrera contrarreloj para salvar el próximo curso en Clara del Rey

Saber más

Mientras las obras avanzan, los planes del Ayuntamiento para mantener la actividad en este centro cultural se han ido trastocando: su intención era llevar las clases al antiguo Museo ABC, pero el retraso a la hora de firmar el nuevo convenido acabó distribuyendo algunas de las enseñanzas en otros centros culturales del distrito, lejos de Malasaña.

“El alumnado se ha dispersado por todo Madrid y somos muy pocos los vecinos de Malasaña que pueden acudir a los centros de Lavapiés o de Puerta de Toledo. Por edad, problemas de movilidad o cargas familiares”, denuncian Carmen, Chipi, Amor, Elena, Chelo y Aurora, seis de las alumnas de Clara del Rey que este miércoles entregaron en la Junta de Centro 362 firmas recopiladas en 38 hojas, exigiendo la reapertura de las clases de cara a septiembre en el prometido edificio del Museo ABC.

Desde el cierre de Clara del Rey por las obras, Malasaña perdió clases de Encuadernación, Restauración, Manualidades, Cerámica o Modelado, además de las actividades teatrales dedicadas a los niños durante el fin de semana. Ahora sus vecinos no saben cuándo las recuperarán en el inmueble de la calle Amaniel, donde se ubicó el Museo de la Ilustración hasta que llegó la pandemia.

“El centro cultural es una dotación básica para el barrio, no hay derecho que no sepamos cuándo va a abrir”, explican los vecinos firmantes del manifiesto, en el que piden también poder hacer la solicitud para los cursos 2022 - 2023 en junio y en septiembre. Antes de la pandemia, en Clara del Rey había hasta 740 alumnos. Las matriculaciones para el resto de espacios municipales comenzó este miércoles, 1 de junio.

De momento, las noticias no son buenas: el 1 de junio se abrieron las matriculaciones para el curso que viene y en el lista del Ayuntamiento de Madrid no aparece ningún centro cultural en Malasaña. “O se ponen las pilas para la repesca de septiembre o no vamos a tener el centro e incumplirán su promesa con el barrio”, advierten las denunciantes.

Apertura para octubre de 2022, según el Ayuntamiento

El comienzo de los talleres en el nuevo Centro Cultural Clara del Rey está previsto para octubre de 2022, aseguran fuentes municipales consultadas por Somos Malasaña. Los planes de la Junta de Centro pasan por recuperar los antiguos talleres y también valoran ofrecer alguna actividad más en función del espacio disponible, que es mayor que con el se contaba en Clara del Rey (unos 2.100 m2 frente a 800 m2).

El Ayuntamiento de Madrid asegura que durante el presente curso “no se ha cerrado ninguna clase ni se han despedido profesores, puesto que las clases se han venido impartiendo en otros espacios mediante el mismo contrato que estaba vigente, tal y como se ha informado en varios plenos del distrito”. También apuntan que el número de horas de talleres, así como la empresa que los imparte es el mismo que el curso pasado, es de 96,5 horas/semana, “si bien algunas especialidades que requieren instalaciones especiales como hornos, por ejemplo, han sido sustituidas por otras también demandadas por los alumnos”, añaden.

Lo que cuentan algunos profesores contratados tiene matices distintos. Se les prometió que las clases de 2021 - 2022 serían ya en el antiguo Museo del ABC, explican las fuentes consultadas por este periódico. “A los profesores más afortunados se les reubicó en otros centros del distrito como Lavapies y Puerta de Toledo”, apuntan. Aunque se les redujo algunas horas de trabajo. “Otros, los más desafortunados, pierden sus clases como en el caso de los talleres de Cerámica”, añaden.