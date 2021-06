Los Veranos de la Villa 2021 se hacen fuertes en Conde Duque con 27 actuaciones

El patio central del Centro Cultural Conde Duque se convertirá en el escenario principal para la música que traerán los Veranos de la Villa 2021, el festival estival del Ayuntamiento de Madrid. El evento se pondrá en marcha el 6 de julio con la presencia del cantante lisboeta Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017, quien traerá los ritmos melódicos del jazz portugués presentes en su nuevo disco, bpm. Después de su apertura será el turno de la transgresora Julia de Castro, antigua líder de la banda De La Puríssima, llega a los Veranos (13 de julio) con su primer trabajo en solitario, La Historiadora, un disco ecléctico en el que tienen cabida todo tipo de géneros.

El 18 de julio será el turno de la artista María Toledo con su espectáculo Ranchera Flamenca, en el que combina con estilo propio los palos flamencos con las rancheras mexicanas. Estará acompañada por Andy y Lucas y el bailaor Manuel Fernández Montoya, más conocido en el mundo del arte del baile con el nombre artístico de El Carpeta.

Y el 25 de julio, con ocasión del bicentenario de la independencia de Perú y en colaboración con la Embajada del Perú en España, tendrá lugar un gran tributo a la cantautora y compositora peruana Chabuca Granda, autora de canciones como La flor de la canela, El puente de los suspiros o Fina estampa, a la que rinde homenaje el artista flamenco Pitingo, acompañado de Lucho González, arreglista y guitarrista de Chabuca Granda y Mercedes Sosa. Con raíces toledanas, Veintiuno, la banda integrada por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez, y Jaime Summers, descargará el 28 de julio su pop negro con toques funk, blues y R&B que conforman su último trabajo, Corazonada.

Ya en el mes de agosto, Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo se juntarán el sábado 7 para repasar parte de su trayectoria y recordar a los maestros Chick Corea y Paco de Lucía. Al día siguiente, el 8 de agosto, numerosos músicos de jam sessions del circuito de música negra madrileña se juntarán en Fight For Your Rights para celebrar el 50º aniversario del álbum What’s Going On de Marvin Gaye, con la participación de Aurora (Aurora & the Betrayers), Deborah Ayo (Freedonia), Iñigo Bregel (Los Estanques), Igor Pascual (Loquillo) y Germán Salto, entre otros. Con un estilo radicalmente distinto, Natalia Lacunza acerca al Conde Duque el día 15 sus dos últimos EP, con sonidos influenciados por el bedroom pop, el rhythm and blues o el soul, sin olvidar su raíz pop.

Los nuevos grupos tomarán el patio central del Conde Duque durante dos jornadas los días 20 y 21 de agosto. En la primera noche, se podrá disfrutar de los sonidos oscuros del artista multidisciplinar Megane Mercury, el fuerte sonido tropical de Fresquito y Mango y el reggaeton carismático de Bea Pelea. En la segunda, será el turno del desconsuelo, el nihilismo y el amor más crudo de Menta y la mezcla de pop tradicional y la música académica de siglos pasados de Marta Movidas.

El 26 de agosto, le toca el turno al spanish jazz de Abdón Alcaraz. En el marco del 20º aniversario de Casa Asia y del 70º aniversario de relaciones diplomáticas entre España y la República Islámica de Pakistán, el pianista presentará su último trabajo, Silencio, con la colaboración especial de Ashraf Sharif Khan al sitar y Shahbaz Hussain a la tabla.

Y el 27 de agosto, precedida de la multidisciplinar Cecilia Zango -musicóloga, guitarrista, violinista, pianista, cantante y compositora con cuatro premios nacionales de guitarra clásica-, Françoiz Breut, exponente fundamental de la escena musical francesa de los años 90, acercará a Conde Duque los sones de su nuevo disco, Flux flou de la foule. La clausura del festival, el domingo 29 de agosto, contará con un concierto de Pastora Soler, que presenta su último trabajo, Sentir, y hará suyas canciones de intérpretes de la ciudad.

Danza, zarzuela y K-Pop

Además, el género de la zarzuela también tendrá protagonismo en el patio central del Conde Duque. Del 7 al 11 se podrá disfrutar de una nueva versión de La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal, compositor que desarrolló el grueso de su carrera en la capital, y pieza imprescindible del teatro musical del siglo XX, a cargo de la Compañía Lírica Amadeo Vives y la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Después llegará la danza con Eva Yerbabuena, quien estrena en Madrid su último espectáculo, Al igual que tú, los días 15 al 17 de julio en el patio central de Conde Duque, acompañada de 12 artistas y la colaboración del dramaturgo y director de escena Alfonso Zurro. Por otro lado, Gregory Maqoma, uno de los coreógrafos africanos más reconocidos, imagina en Broken Chord un espectáculo inspirado en el coro sudafricano formado por jóvenes cantantes negros de ambos sexos que a finales del XIX emprendió una larga gira por Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Una propuesta narrativa con danzas tradicionales africanas que llega en colaboración con la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid al Conde Duque (22, 23 y 24 de julio).

La representación madrileña correrá a cargo de la coreógrafa Sara Cano y el folclore más vanguardista de Vengo!, Premio Max 2020 a Mejor Coreografía, una relectura actual de nuestras señas de identidad que se verá en Conde Duque el 30 y 31 de julio.

Más cercana al mundo del cabaret es la propuesta de la artista peruana Ety Fefer, Grumildos, que estará del 3 al 8 de agosto en la Sala de las Bóvedas de Conde Duque, un espectáculo de marionetas autómatas para adultos por el que deambulan personajes oníricos y marginales arropados bajo el manto de la oscuridad y activados por la mirada indiscreta del espectador.

En ese mismo espacio, el Proyecto MEMENTO nos propone una narrativa de la ciudad a través de los tatuajes los días 20 y 21 de agosto. Tatuar es cicatrizar juntas es una instalación ‘transmedial’ que investiga la construcción de la identidad en el recuerdo colectivo a través del proceso de grabado en la piel.

Uno de los pilares del proyecto de Veranos de la Villa es la presencia de países invitados en cada edición del festival para que los madrileños y los visitantes en la ciudad puedan conocer más de su cultura a través de nuestra programación. En esta edición, con la colaboración y el apoyo de la Embajada de la República de Corea y en el marco del 10º aniversario de la creación del Centro Cultural Coreano en España, la presencia de artistas de este país asiático es uno de los ejes que vertebran el festival. Así, el 24 de julio se celebrará el Concurso de K-POP en España 2021 con grupos de canto y baile llegados de toda España para mostrar su talento y competir por su pase a la final mundial.

Las artes escénicas coreanas están representadas el 12 y 13 de agosto en el Teatro de Conde Duque con el reconocido trabajo del dramaturgo Jaha Koo, The History of Korean Western Theatre, a medio camino entre el arte contemporáneo, la performance y el teatro documental y que supone el episodio final de su trilogía Hamartia.

Para el público más familiar, el 14 y 15 de agosto, la compañía 4 Lunas ocupará la Sala de las Bóvedas de Conde Duque para contar cuentos tradicionales del país asiático que en Iyagui: cuentos coreanos se convierten en emocionantes relatos de títeres interpretados por figuras planas, máscaras y música en directo.

