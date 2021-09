Almeida presentará una nueva candidatura de Madrid para los JJ. OO. "si se dieran los condicionantes favorables"

Los sucesivos fracasos de las candidaturas de Madrid para celebrar unos Juegos Olímpicos no parecen amedrentar al Ayuntamiento en una nueva tentativa. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, está dispuesto a hacerlo, tal y como ha declarado en una entrevista concedida a El País, en la que afirma que presentará a la capital si se dan las condiciones adecuadas para ello.

"Si de mí depende, es una decisión que tomaré después de la pandemia. Si se dieran los condicionantes favorables, me gustaría presentar la candidatura", es su respuesta a la pregunta sobre una hipotética apuesta madrileña por organizar sus primeros JJ. OO. Es la primera vez en la que el alcalde admite abiertamente su interés porque la ciudad albergue una cita olímpica en la que no estaría presente ya que en la misma entrevista anuncia que no cumplirá más allá de dos mandatos al frente de Cibeles.

A la primera fecha que podría concurrir Madrid, según el calendario del COI, sería el año 2036. Antes se celebrarán los Juegos Olímpicos de París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032, esta última elegida este verano, durante el transcurso de Tokio 2020.

Almeida apuesta por los Juegos pese al legado que los intentos de 2012, 2016 y 2020 dejaron para Madrid en forma de instalaciones deportivas a medio construir y una factura de cientos de millones de euros. También lo hace pese a que actualmente es difícil buscar una alternativa al estadio olímpico que no pase por construir uno nuevo, ya que el Metropolitano ha pasado a ser propiedad del Atlético Madrid, que reformó el espacio para eliminar la pista de atletismo y ganar un mayor graderío.

Los terrenos adyacentes al Metropolitano están a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid dé luz verde al plan de urbanización que ha propuesto la Nueva Centralidad del Este, que pasado por la construcción de miles de viviendas sobre las parcelas que iban a estar destinadas a una hipotética villa olímpica, que alojara a los deportistas participantes. De concretarse este futuro, Almeida debería buscar otro espacio en Madrid en el que albergar las instalaciones que requiere el COI para optar a unos Juegos.