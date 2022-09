Empieza el curso

Se inicia el curso escolar y podríamos decir que el político. Este último para las municipales y la autonómica tiene fecha. El último domingo de mayo, el 28. Hasta entonces todo será tiempo de descuento. Las elecciones han comenzado y los partidos están ya preparando qué harán. Se les acerca su selectividad.

He de confesar que el inicio del curso político me ha pillado despistado. Por un momento he logrado desconectar, aunque solo fueron unos pocos días de la ajetreada vida política murciana. Esta despertará en la capital con la Romería de la Fuensanta y la feria de septiembre. Me ha costado, porque a mí la política me gusta como a otros el fútbol y uno no se puede despistar donde se cuecen las cosas, en el verano.

La electricidad promete subir y la presión alemana bajarla con acuerdos para meter en cintura el mercado de la energía eléctrica. Se juegan la coalición alemana y la Unión Europea que tendrá elecciones en Italia. Ya era hora. El cabreo de los políticos de las puertas giratorias, en los periódicos patrios, ha quedado apagado por los acuerdos europeos. Estos dejan sin argumentos a los partidos de la oposición española que ven cómo Pedro Sánchez se transforma en una luminaria en la política europea. Todavía así la luz resulta demasiado cara. Las soluciones al problema van a tener que llegar antes que a la factura de la luz se le sume la de las hipotecas. El cóctel va a ser potente. A la inflación de costes –la que deriva de la subida de las materias primas– se le agrega la factura hipotecaria sin que el gobierno hubiera tomado la sana decisión de regular la dación en pago. Esto hubiera permitido mejorar la posición de los deudores ante la concentración bancaria resultante de la crisis. Un mercado bancario que se resiste tanto a devolver lo que le prestamos como a pagar por sus beneficios excesivos. Mientras nos convierte a todos en cajeros de banca a la vez que nos quita las sucursales. Negocio redondo.

La tensión nacional marcará sin duda el curso político murciano, está claro que todo lo que vaya mal será culpa de Pedro Sánchez, mientras si algo funciona bien será de López Miras y su gobierno tránsfuga. El mismo que sigue sin tener claro si cambiará en el último minuto la ley electoral regional para volver a las circunscripciones como barruntan algunos. Frente a eso el PSOE de Pepe Vélez tendrá que salir a la palestra y plantear un buen ataque si logra conjugar y acompasar su poder municipal con el autonómico. Un tándem que puede darle resultado si además saca conejos de la chistera: inversión para el estudio de la electrificación de Chinchilla, algo para lo que tiene poco tiempo; financiación para el tranvía de Murcia y una propuesta atractiva para Cartagena. Para lo último tendrá que despejar el nombre de su ariete municipal. Mimbres tienen, pero quizás les falta saltar a la palestra y este deporte por experiencia en Murcia tiene algo de florentino.

Entre medias nos queda la izquierda, eternamente dividida. Podemos que juega a mantener el poder en lo autonómico con presencia municipal únicamente en Murcia y Cartagena; Izquierda Unida, con implantación municipal en los más diversos municipios, gobernando con la marca Ganar en Totana y con una importante presencia en Lorca, espera que le cedan un puesto en las autonómicas que parece que Podemos no quiere soltar. Nos queda Más Región de la que todavía no sabemos nada. ¿Se presentarán o sumarán en los municipios, quién llevara el cartel en las autonómicas? Mientras Yolanda nos habla de un sumar en las generales que serán después. En ese caso negociará con el éxito o la debacle. La incógnita por despejar.

Entre tanto Vox que juega a no decir nada para no descubrir lo débil que está. Tras el fracaso de las andaluzas, Macarena Olona salió por la puerta de atrás. En lo autonómico hemos visto cómo se partían en la asamblea, donde al final los tránsfugas han acabado gobernando y perteneciendo a Vox según sentencia que anda recurrida. En Águilas, una concejala dimite al parecer por el mismo motivo que los de la asamblea: el excesivo control que desde 'Madriz' se ejerce en un partido al que no le interesa lo de esta Región, como tampoco lo andaluz. Aunque eso se merece un artículo propio. Nos queda Ciudadanos, que por fin tiene cartel con María José Ros, pero por desgracia ya no le quedan votantes que confíen en ellos. Empieza el curso, a ver que da de sí.