Somos más las personas que respetamos la vida

" ... primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mi pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada". Martin Niemöller.

Durante estos días, varias personas se han pronunciado contra los actos racistas que hemos vivido con resultados trágicos: desde denunciar el silencio de grandes medios de comunicación, hasta la complicidad del argumentario racista de partidos de extrema derecha y cómo su discurso deshumaniza a las personas que no hemos nacido en España o que no tenemos el mismo color de piel que el resto de españoles.

Yo quisiera dar otra visión de cuán metido está la lacra del racismo en la España del 2021.

Ser persona migrante o refugiada en España es ser una persona resiliente, es levantarse todos los días y luchar por buscar un futuro mejor en un nuevo país, en una sociedad que no te acoge como un igual.

Aún recuerdo cuando hace 20 años, mi padre partió en busca de mejores días, se puso su mejor gala, cogió una maleta, me dio un beso y partió. Mi historia es similar a la de miles de familias españolas que partieron a Suiza, Alemania, pero a algunas personas se les ha olvidado.

Se les ha olvidado las colas del hambre que hacían los españoles en países “más ricos” “con una economía más desarrollada”, las acusaciones infundadas sobre la delincuencia que supuestamente llevaban a los países de destino, y como olvidar el clásico “es que los españoles vienen a robarnos el trabajo”. ¿Les suena de algo? En fin, lo que vivimos hoy en día en España no es nuevo, es la herencia de una sociedad vieja, de una sociedad que no ha sabido adaptarse a la globalización.

Qué paradojas tiene la vida, ayer fue 20 de junio, día del refugiado, un día que debe ser de reflexión en los países europeos por ver como sus políticas han llevado a millones de personas a desplazarse para salvar su vida porque si, lastimosamente, ninguna persona sale de su país de origen como refugiado, por placer, sino para salvaguardar su vida, estamos penando el asesinato de un hermano marroquí en manos de un exmilitar racista. Sí, racista, porque mato a sangre fría a un hombre cuyo único pecado era ser marroquí, como si una persona decide donde nacer y, si fuera para poco, el pasado miércoles volvió a darse un ataque racista a una mujer ecuatoriana. Los atacantes son personas españolas, no suelo referir a la nacionalidad de las personas, pero aquí es importante destacarlo porque los medios de comunicación no han dado la cobertura que se merecía este asunto. No me cabe duda de que si la situación fuera la contraria, otro gallo cantaría.

Me duele y mucho ver cómo este país, al que tanto amo, no sea un país inclusivo, porque no lo es. Inclusión es convivir en armonía entre hermanas y hermanos, y no lo es: cuando en pleno centro de Murcia te encuentras ofertas de viviendas en las que pone muy claro “abstenerse negros”, “abstenerse moros”, o cuando a profesionales muy preparadas les niegan un trabajo por llevar hiyab, o cuando la relación laboral que tiene España con sus migrantes trabajadores del campo da lugar al termino “esclavitud del siglo XXI”. Busca la noticia, te sorprenderá.

En los últimos años hemos sido víctimas de ataques racistas por partidos políticos que hacen llamarse constitucionales cuando no lo son porque primero no respetan los Derechos Humanos, ni la Constitución Española, ni mucho menos el artículo 14 que dejan bien claro que:

“Somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

Estos partidos políticos nos dicen que les quitamos el trabajo a las personas españolas. Cuando no es así, somos la comunidad migrante la que realiza los trabajos más duros, los trabajos que no quieren, tal cual los españoles realizaron en su momento durante su migración al norte de Europa.

Sinceramente esto se nos va de madre o le ponemos remedio o seremos responsables de más muertes. Sí, responsables porque cuando vemos una injustica y no haces algo para evitarlo somos cómplices. Somos cómplices cuando en los medios de comunicación callamos y no le damos la importancia que tienen estos acontecimientos. Somos cómplices cuando dejamos que un partido político quite valor a la vida del migrante y de las personas refugiadas, cuando dejamos que nos deshumanicen, cuando dejamos que nos traten como delincuentes. ¿Nuestras vidas valen menos que la de un español?. Como migrante estoy convencida de que no, y tan convencida estoy de ello como que tú, que estás leyendo esto, no crees que la vida de Abascal, Monasterio o Casado vale más que la de cualquier persona que te puedes encontrar viviendo en España.

“Somos más las personas que respetamos la vida y la hermandad entre los pueblos”, alza tu voz y da valor a la vida de cualquier persona. Sólo así conseguiremos luchar contra la violencia del que es diferente, piensa que, como tal cual empecé este artículo, hoy no serás tu, pero cuando te llegue la hora, no habrá nadie que pueda defenderte.