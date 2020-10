¿Protegen las leyes a las colonias felinas?

La respuesta a la pregunta sobre si las colonias felinas están protegidas por las leyes es más compleja de lo que a priori pudiera parecer, especialmente para las personas que no hayan estudiado Derecho. Aunque ya anticipo que sí, que las colonias felinas están protegidas por las leyes, pero ojito con este tema porque hay que hacer una serie de matizaciones.

Antes de todo, vamos a analizar si los gatos ferales son animales domésticos o no desde un punto de vista legal porque aquí está el quid de la protección legal de los gatos ferales y de las colonias felinas.

El gato feral es un animal doméstico.

El gato feral es un animal doméstico porque pertenece a la especie felina doméstica.

La diferencia entre el gato feral y el gato de compañía es el grado de sociabilidad del gato. El gato feral es un gato doméstico no sociable, a diferencia del gato de compañía.

El gato feral y el gato de compañía son morfológicamente iguales y ambos tipos de felinos pertenecen a la misma especie felina doméstica, denominada científicamente como “felix catus” .

Como el gato feral es un animal doméstico no cabe lugar a dudas de que el gato feral y las colonias felinas en general están protegidos por el Código Penal y, de ahí, también que estén regulados de forma expresa en muchas normas administrativas de protección animal.

A continuación voy a explicar cuáles son las leyes que protegen a las colonias felinas actualmente en el sistema legislativo español. Dentro del sistema legislativo español podemos distinguir dos tipos de normas que protegen a los animales domésticos, (inclusive las colonias felinas).

Legislación administrativa

Por un lado, cuando hablamos de legislación administrativa nos referimos a tres normas administrativas que regulan de forma directa o indirecta las colonias felinas.

1. Ley autonómica de protección animal reguladora de los animales de compañía y/o domésticos de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas las colonias felinas.

Afortunadamente al menos desde el punto de vista legal (porque otra cosa es lo que ocurre en la práctica) hay ocho Comunidades Autónomas que hacen mención expresa sobre el control poblacional de las colonias felinas: me refiero a las leyes autonómicas de protección animal de Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, Madrid, Región de Murcia, Castilla– La Mancha y también la ciudad autónoma de Ceuta.

No obstante, en las otras Comunidades Autónomas donde no se ha regulado directamente las colonias felinas si ponemos un radar normativo podemos ver como en Comunidades Autónomas como por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y en la Andaluza podemos encontrar argumentos legales a favor de la protección de las colonias felinas.

2. Ordenanza municipal de protección animal reguladora de los animales de compañía y/o domésticos del municipio donde están ubicadas las colonias felinas.

3. Convenio verbal o escrito de ámbito municipal para aplicar el método C.E.R (Captura, Esterilización y Retorno de los gatos ferales al punto de origen).

Aparte de estas normas administrativas, hay que investigar y buscar más normas administrativas como si fuésemos un radar normativo, de esta forma podremos ver como hay otras normas administrativas aplicables, como por ejemplo.

1. El Dictamen n.º 865/2014 del Consejero de Estado Don Enrique Alonso en relación al Reglamento de protección animal de Ceuta, en materia de colonias felinas.

2. La Instrucción 19 de marzo de 2020 (norma de ámbito estatal) puedes leer más en el artículo que escribí sobre Los derechos de los animales durante el coronavirus en DeAnimals.

Por tanto, a la pregunta, ¿están todos las colonias felinas protegidas por las normas administrativas de protección animal?

Desde mi punto de vista, si lo están, si bien con matices, ya que es necesario una interpretación jurídica compleja dentro del contexto social y político actual, especialmente en aquellas Comunidades Autónomas donde no se han regulado las colonias felinas a nivel autonómico.

Legislación penal

Por otro lado, cuando hablamos de legislación penal nos referimos al Código Penal y a la ley de enjuiciamiento criminal.

El Código Penal regula tres delitos que son aplicables en materia de colonias felinas, en los siguientes supuestos.

1. Maltratar a gatos ferales de forma cruel y/o causándoles lesiones, menoscabo grave para salud, secuelas o incluso la muerte. (Artículo 337 del código penal).

2. Capturar y abandonar a gatos ferales, es decir, cuando los gatos ferales son capturados por personas con malas intenciones o de forma irresponsable, para soltarlos después en un sitio diferente a su colonia, sin un protocolo de reubicación ética de la colonia felina (Artículo 337 bis del código penal).

3. Usar veneno o métodos de caza no selectivos y no autorizados, como por ejemplo, lazos, cepos, etc. (Artículo 336 del código penal).

Por tanto, según el Código Penal todos los gatos están protegidos en los tres delitos citados.

Conclusión

Los gatos ferales y las colonias felinas, en general, gozan de protección legal, al menos desde el punto de vista teórico.Otra cosa diferentes es lo que sucede luego en la práctica, ya que esta protección legal no suele aplicarse en muchísimos casos.

Y por último gracias por tu implicación, preocupación e interés en proteger a los gatos ferales.