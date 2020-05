La Región de Murcia solicita al Ministerio de Sanidad pasar a la fase uno del desescalamiento

Murcia solicitará al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada por el estado de alarma que dará comienzo el próximo lunes 11 de mayo. El Ejecutivo regional hará llegar la petición esta misma tarde, un día antes de expirar el plazo para que las comunidades lo solicitaran. La propuesta de avanzar en el desescalamiento llega tres días después de que el consejero de Salud, Manuel Villegas, advirtiera en una entrevista concedida al periódico La Verdad, que Murcia es "posiblemente una de las regiones más vulnerables" al coronavirus. Villegas consideró que no había que "salir corriendo" para entrar el día 11 en la fase 1. Además, expresó que por las características de la Región, "un salto hacia atrás puede ser terrible; no estamos protegidos. Ir hacia atrás supondría tener que volver a confinarnos un mes, y la población no lo entendería".

La comunidad murciana, gobernada por una coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, toma esta decisión un día después de que el presidente del PP, Pablo Casado, amenazara con no apoyar la prórroga del estado de alarma: "No tiene ningún sentido. A día de hoy no podemos apoyarlo",aseguró Casado el lunes 4 de mayo en una entrevista en Onda Cero. "Cuando hablemos con él [con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez] o cuando conozcamos el decreto podremos determinar nuestra decisión en firme", señalaba el líder del PP a primera hora.

En la fase 1, El Gobierno contempla permitir en cada provincia o isla el inicio parcial de actividades del pequeño comercio "bajo condiciones estrictas", como la limitación del aforo al 30% manteniendo una distancia mínima de dos metros entre clientes. Sánchez ha exceptuado en este punto la apertura de los centros comerciales "donde se incrementa la aglomeración y la movilidad".

Esta fase supondrá una nueva relajación de las medidas en la hostelería, ya que se permitirá a los bares y restaurantes abrir las terrazas aunque con una ocupación máxima del 50%, pese a que el criterio inicial fue del 30%. También se podrán abrir hoteles y alojamientos turísticos "excluyendo zonas comunes". Además, se permitirá el contacto social en grupos de 10 personas como máximo no vulnerables ni con patologías previas, siempre dentro de la misma provincia o isla.