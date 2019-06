Urralburu contradice a Iglesias y pide a Podemos recuperar el "espacio amplio"

El Consejo Ciudadanos Estatal (CEE) de Podemos levantó máxima expectación tras el batacazo que la formación morada sufrió en las elecciones autonómicas y municipales del 26M. El secretario general, Pablo Iglesias, tomó la palabra y responsabilizó a los candidatos territoriales de esa pérdida de votos: "Obtuvimos mejores resultados en las generales", señaló Iglesias ante los suyos el pasado sábado 8 de junio, al mismo tiempo que achacó la diferencia entre las elecciones del 28A y 26M a la falta de liderazgo en los territorios.

Esa valoración no fue compartida por el secretario general en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, y manifestó su disconformidad a que se ponga el foco de la caída electoral en los territorios "ya que llevamos tiempo en un carro de resultados negativos en los procesos electorales. Nos ha afectado el voto útil al PSOE con una clara lógica de segunda vuelta electoral". Urralburu expuso en el CEE que la vocación de Podemos debe ser "de mayoría. Así que para recuperar ese espacio amplio tenemos que debatir de forma sincera y con responsabilidad. Entre todos debemos redefinir el rumbo y no hacer un cierre en falso", y sugirió que la formación morada afronte una "conferencia política que nos permita reorientar el rumbo y recuperar el espacio político de 2015". El secretario general de Podemos en Murcia también apuntó a que el partido no puede dirigirse "a un espacio ideológico pequeño porque tendremos resultados electorales pequeños" y pidió "máxima responsabilidad orgánica que nos permita volver a ocupar el lugar que nos llevó a tener cinco millones y medio de votos".

Por otra parte, otro de los pesos fuertes de Podemos en la Región de Murcia, el diputado en el Congreso Javier Sánchez Serna, intervino ante un CCE al que calificó como "constructivo", expresó a eldiario.es. El diputado recordó que el retroceso general que el partido ha tenido el 26M ha sido diferente en según qué zonas e indicó que en la Región de Murcia "ha sido la cuarta Comunidad en la que más se ha caído Podemos". Sánchez Serna considera que las causas del descenso electoral son complejas, pero para el caso concreto de Murcia puso sobre la mesa "las malas negociaciones que se han hecho con IU" como uno de los factores que explican la pérdida de apoyos. A este respecto, varias voces de Podemos e IU criticaron el papel de "bloqueo" que jugó Urralburu para que la confluencia en Murcia no fuese posible, como declaró a eldiario.es Álvarez-Castellanos, coordinador regional de IU-Verdes.

Sobre quiénes son los responsables tras el 26M, el diputado murciano comparte con Iglesias que los malos resultados autonómicos tienen que ser asumidos por los líderes territoriales "al igual que la dirección nacional hizo tras las elecciones generales ", indica a este periódico.