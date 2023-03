Más Región-Verdes Equo presentan una candidatura de gente “capaz y con ganas de dejar atrás las políticas fallidas”

Helena Vidal y Álex Hidalgo serán los números uno y dos respectivamente en la lista electoral a la presidencia de la Región de Murcia de la coalición Más Región Verdes Equo.

Durante la presentación, Vidal ha destacado que para que el cambio llegue a la Región “este debe producirse desde un gran proyecto, no desde un rincón. Por eso nos presentamos, para hacer funcionar aquellas ideas que sabemos que pueden mejorar el día a día de todos los que vivimos aquí. Apostamos por una región más verde, donde no haya ninguna duda acerca de que debemos proteger nuestro maravilloso patrimonio natural. Aportaremos voz propia en la Asamblea y traeremos políticas buenas para nuestros jóvenes, para que no se tengan que ir fuera a buscar un empleo con un sueldo digno”. Por eso, ha añadido, “hemos decidido sumar para que esta región sea mejor”.

Por su parte, Álex Hidalgo ha señalado que la coalición Más Región Verdes Equo “ya ha demostrado que es útil. Todos aquellos que nos voten deben tener la certeza de que su papeleta vale de mucho porque gracias a nosotros, gracias al trabajo que presentamos en el Congreso de los Diputados a través de nuestro compañero Íñigo Errejón, se ha puesto en marcha en Murcia la Oficina Técnica del Mar Menor, quizás uno de los pasos más efectivos que se han dado para mejorar de modo efectivo la situación de la laguna.

Además, según Hidalgo “quienes vamos en la papeleta estamos convencidos de que queremos ir juntos y tenemos claro el proyecto y la ruta para llevarlo a cabo. No nos gusta distraernos con asuntos alejados de solucionar la cantidad de cosas que van mal en nuestra región, como puede ser la situación de los colegios públicos, las listas de espera en hospitales o la falta de recursos en centros de salud o el abandono de la salud mental. Sin olvidar que somos un territorio constantemente olvidado por el Gobierno central. Por eso nos presentamos, para que entre aire fresco en la Asamblea Regional y podamos trabajar en hacer que la Región ofrezca oportunidades a todos aquellos hombres y mujeres que vivimos aquí y que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra. La queremos ver con mejores empleos, mejores sueldos, servicios públicos con los recursos suficientes y un medio ambiente respetado y cuidado”.