Un ginecólogo de Murcia diagnostica como enfermedad la homosexualidad de una paciente que acudió a su consulta

"Enfermedad actual: homosexual" se puede leer en el parte médico de un sanitario murciano que realizó una cita ginecológica a una paciente de 19 años en el hospital público Reina Sofía, el pasado lunes 4 de octubre. La madre de la joven, Santi, pondrá mañana en el Servicio Murciano de Salud (SMS) una queja formal contra el doctor que calificó la condición sexual de su hija de enfermedad, y pedirá que se retire dicha información de su historial clínico por "vejatoria". Una denuncia a la que se ha sumado Galactyco, el colectivo LGTBI de Cartagena al que la víctima acudió en primera instancia para informarse de los pasos que podía tomar.

Santi, que también es trabajadora sanitaria, señala a este medio que cuando comentó con compañeros la situación a la que se había tenido que enfrentar su hija, hicieron referencias al médico en cuestión por las varias quejas similares que se le habían puesto. La madre se lamenta de no haber podido acompañar ese día a su hija: "Es mayor de edad pero cuando vas al ginecólogo siempre da un poco de más respeto ir".

La joven, que acudió por una proiomenorrea (un trastorno del ciclo menstrual que acorta los intervalos entre las menstruaciones), tuvo dificultades para ser diagnosticada y salió llorando de la consulta. "Él le pregunto si podía poner que era homosexual en el informe" cuenta Santi, petición que a su hija le sorprendió y a la que accedió porque creyó en ese momento que era una información relevante, debido a que el médico había tenido dificultades en el momento de introducir el ecógrafo en su vagina.

La afectada narra a este medio que leer que su homosexualidad era considera una enfermedad en el informe médico fue "inesperado". "Al principio me lo tomé a risa, pero para nada es así", lamentaba la joven, que pese a que ella no se lo tomara mal, considera que otra persona podría considerarlo un insulto. Tras leer el parte médico ese mismo día habló con su madre y sus familiares para decidir si denunciarían o no la situación. Fue en ese momento cuando decidieron hablar con Galactyco, "No puede haber médicos así, hay que erradicar estas actitudes".

Desde Galactyco indican que han enviado escritos a la Consejería y al SMS exigiéndoles rectificación y disculpas de manera inmediata a la paciente, así como la aplicación de la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, que en materia sanitaria, compromete al Gobierno de Murcia a garantizar un trato respetuoso hacia las personas LGTBI y a que los profesionales sanitarios cuenten con una formación e información adecuada sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad.

"Fue en 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retiró de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad, y sin embargo, 31 años después, en el Sistema Murciano de Salud algunos profesionales continúan asumiendo la orientación sexual como una enfermedad", denuncian desde el coletivo LGTBI. Galactyco asegura que son ya "numerosos los casos de trato vejatorio que llegan a nuestra Asociación por orientación sexual o de género, y consideramos alarmante, inaceptable e intolerable que a fecha de hoy los profesionales de los que depende un tratamiento adecuado de nuestra salud ignoren las realidades de las personas LGTBI".

Desde el Servicio Murciano de Salud ya tienen constancia del suceso e indican que se adoptarán "todas las medidas necesarias para el conocimiento detallado de los hechos y la adopción consiguiente de las medidas oportunas". También señalan que "sin perjuicio de la resolución formal de su reclamación, en una primera indagación parece tratarse de un error a la hora de realizar el registro de la paciente". De cualquier modo, desde el SMS aseguran que desde el hospital Reina Sofía se trasladarán las disculpas a la paciente.