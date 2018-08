La muerte de un obrero en Murcia por un golpe de calor "se podría haber evitado"

El fallecimiento de un obrero en Torreagüera (Murcia) a causa de un golpe de calor mientras trabajaba en la remodelación de la "Autovía del Bancal" ha desatado las alarmas entre los distintos especialistas en Salud Laboral. El operario, que tenía 48 años de edad, se encontraba trabajando el pasado martes bajo unas temperaturas próximas a los cuarenta grados cuando sufrió un desvanecimiento a las 18:14 de la tarde por los efectos adversos del calor. Inmediatamente fue trasladado a la UCI del Hospital Reina Sofía donde llegó en estado inconsciente.

El miércoles a medio día los servicios médicos del hospital comunicaron su fallecimiento. Esta muerte supone la primera de este año 2018 en la Región de Murcia por golpe de calor.

"Se podría haber evitado si se hubiera cumplido la Ley"

José Cánovas, responsable del área de Salud Laboral del sindicato de CCOO, afirma a eldiario.es que "sospechosamente se ha llevado el caso a un hospital para que se considerase como 'contigencia común' y la empresa no ha informado a la autoridad laboral para que estudie e investigue el golpe de calor".

Según el sindicalista, la muerte de este obrero es consecuencia de infringir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: "Los empresarios de Murcia llevan veinte años negándose a que se organice la jornada laboral entre los meses de julio y agosto para que se pueda terminar la jornada a unas horas en la que se puedan prevenir este tipo de accidentes". Cánovas afirma que la Ley plantea que cuando haya un riesgo se paralice la actividad "pero las empresas se encargan de que no haya en la obra representantes legales de los trabajadores para que no puedan parar la actividad y la inspección de trabajo no visita las obras para cerciorarse de que se cumpla la Ley. Es un delito que este hombre estuviera trabajando bajo esas condiciones", continúa el sindicalista.

"Me preocupa que todavía el ministerio fiscal no haya investigado los motivos de por qué el empresario no ha dado el informe a la autoridad laboral de este accidente de trabajo. Cada año tenemos que lamentar la muerte de trabajadores por estas causas", declara Cánovas.

"Si se hubiese cumplido la Ley este trabajador estaría vivo", expresa Cánovas, al mismo tiempo que recuerda que "a pesar de la triste noticia, acabo de pasar (16:00) por la zona en la que se están produciendo los trabajos en la Autovía del Bancal y siguen trabajando".

José Cánovas lamenta a este periódico que estos casos no tienen la atención que se merecen aunque afirma que "desde CCOO vamos a hacer todo para que se investigue y lo estudie el Ministerio Fiscal y la Inspección de Trabajo. Vamos a exigir que se depuren las responsabilidades. Llegaremos hasta el final".