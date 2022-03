Murcia reivindica los derechos de las mujeres y no se olvida de Ucrania: “El feminismo está en contra de las guerras”

Con mascarillas, pero más cerca que nunca de un 8M previo a la pandemia, unas 8.000 personas se han manifestado en las calles de la Región de Murcia por los derechos de las mujeres. La baja incidencia de la COVID-19 en estas fechas ha permitido una imagen muy alejada de la manifestación del año pasado, organizada en filas de tres y con dos metros de distancia entre individuos.

Vida familiar, temporalidad y salarios: algunas de las brechas laborales de las mujeres en la Región de Murcia

Saber más

"El feminismo dice no a la guerra", "La guerra es patrialcal racista y colonial", son algunas de las consignas que se han escuchado este 8M que ha puesto el foco en los estragos que ha supuesto la COVID para los derechos de las mujeres: "Soy mujer y todo lo que sea referido a la defensa de la mujer me interesa" explica a este medio Olga. "Se que hay muchas reivindicaciones hoy aquí, pero todas ellas me parecen interesantes", señala Olga. La manifestante considera que el feminismo aún tiene que avanzar en todos los aspectos posibles. "La propia mujer tiene que quererse, y hay algunas que todavía no se lo creen. Eso creo que frena bastante". La cultura patriarcal es otro aspecto importante para Olga en el avance del movimiento, junto a las ventajas del hombre con el machismo. "Es algo que costará quitar porque el hombre está ahí muy cómodo".

Por primera vez en tres años, las dos agrupaciones históricas feministas en la Región, el Movimiento Feminista y la Asociación Feminista Obrera, marchan unidas. Así, ambas formaciones dejan a un lado sus diferencias en cuestiones como la autodeterminación de la identidad sexual y la prostitución: "El feminismo tiene que ser interseccional porque no tiene que dejar a nadie fuera; sobre todo, tiene que ser crítico con uno mismo", observa una de las manifestantes, Noah. La joven considera que el movimiento tiene que acoger a todas las mujeres desfavorecidas, por lo que no puede "incluir a las mujeres burguesas porque son las primeras que oprimen a las mujeres trabajadoras, racializadas y transexuales". Noah indica que tampoco debería aceptarse a las tránsfobas. "Me conmueve que se haya movilizado y sensibilizado tanta gente con esta lucha que parecían un poco olvidadas incluso dentro del colectivo LGBTIQ+.

Durante esta manifestación se ha dedicado una mención especial a los Jóvenes de las Vías, que van a juicio el próximo 24 de marzo acusados entre otros, de desórdenes públicos durante las protestas prosoterramiento de 2017: "El movimiento feminista está desde el principio siguiendo esta causa y apoyándolos para conseguir la absolución y no lleguen a juicio", subrayan desde la organización del Movimiento Feminista.

La manifestación ha querido dedicar un espacio a las víctimas de la guerra de Ucrania: "En muchas de sus vertientes el feminismo es no punitivista y pacifista. Es normal que el feminismo esté en contra de las guerras", observa MalvaDisco, portavoz del Movimiento Feminista.

A las 19 de la tarde ha dado comienzo la marcha desde la Plaza de la Fuensanta, para atravesar la Gran Vía de Murcia y culminar la protesta en la Plaza Martínez Tornel, donde se ha leído un manifiesto: "Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por los procesos de exclusión en el empleo, la expulsión de las viviendas, el racismo, la insuficiente corresponsabilidad de los hombres y el Estado en los trabajos de cuidados".

Las brechas sociolaborales de las murcianas

La vida familiar sigue teniendo un claro sesgo de género y se ha convertido en uno de los obstáculos principales que dificultan la vida laboral y personal de la mujer en la Región de Murcia. Alrededor de unas 44.000 personas de entre 18 y 64 años han dejado de trabajar o han reducido su jornada laboral por el cuidado de personas dependientes. Así lo manifiesta Comisiones Obreras (CCOO) en su último informe sobre la desigualdad sociolaboral en la Región de Murcia, publicado de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Las mujeres tienen salidas y entradas del mercado laboral, debido a que se enfrentan a grandes dificultades que les impide tener una estabilidad laboral” ha contado a este medio, Anna Mellado, representante de CCOO. Unos problemas que están ligados a estereotipos de género: “La mayoría de profesiones están masculinizadas y las empresas optan por contratar más a hombres que a mujeres”, ha asegurado la sindicalista.