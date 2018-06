El presidente de los interinos de Murcia se queda fuera de las listas de oposiciones a Secundaria por "un error administrativo"

Código de procedimiento P-1895. A ingresar 79,40. Estos son los datos que aparecen en la solicitud de inscripción en las oposiciones a Secundaria en la Región de Murcia de Ángel Luis Hernández. El profesor interino de matemáticas hizo el ingreso correspondiente en una oficina del Banco Sabadell en Archena. Finalmente su nombre no ha aparecido en las listas definitivas de admitidos a las oposiciones que comenzarán el próximo sábado 23 de junio.

"El proceso de solicitud me generó un documento con apariencia de ser verídico", señala Ángel Luis Hernández, pero que no quedó registrado por falta de una hoja de firma digital y otra de registro. Otros 17 interinos en Murcia se encuentran en la misma situación.

Hernández, además de llevar doce años trabajando como profesor, es el presidente de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur), que recientemente ha ganado una sentencia en el Supremo que anula los despidos de verano a los profesores sin plaza durante los últimos cuatro años. La Comunidad Autónoma tendría que pagar cerca de 30 millones de euros a los alrededor de 4.500 interinos de la Región.

De hecho, la Consejería de Educación ha comunicado esta mañana que los meses de julio y agosto que los profesores interinos de la Región de Murcia no trabajaron durante los años 2012 y 2015 sí cuenten finalmente en el baremo de las oposiciones, una batalla por la que lidió Aidmur. A Hernández le parece que "es lo justo y por lo que llevo seis años luchando, pero no me voy a beneficiar de mi lucha porque me echan".

Aunque el presidente de Aidmur no ve clara cómo se producirá la contabilidad del baremo. "No especifican qué requisitos van a comtemplar para subir esa puntuación. No sabemos si se aplicará a todo el mundo que trabajó un mes, dos y medio o diez meses. Están creando un principio absurdo de inseguridad jurídica ante estas oposiciones", puntualiza Hernández.

"No creo en las teorías conspiratorias que dicen que desde la Comunidad borraron mi registro, pero sí que se encontraron con este fallo y mi nombre y decidieron castigarme", añade el presidente de Aidmur. Hernández tendrá que ponerse a buscar un trabajo a partir de julio ya que al no haber huella de su registro para las oposiciones se verá obligado a abandonar su trabajo de interino. Hace ocho años que no convocaban oposiciones a Matemáticas en la Región.

"Para empezar la solicitud no estaba alojada en la sede electrónica de la Comunidad, que es la más segura. Por otra parte, también ha habido problemas similares en Andalucía y en la Comunidad Valenciana que quedaron resueltos en un tiempo récord. Yo hice mis primeras alegaciones el 29 de mayo y me he encontrado con un silencio absoluto", explica el presidente de Aidmur.

"No es posible que sean tan graves las consecuencias de un error administrativo. Pero lo llevaré hasta donde haga falta en los tribunales, al igual que con los despidos de verano de los interinos. Aunque el tema de los procesos judiciales es que se resuelven tarde", añade Hernández.

Por su parte, Óscar Urralburu, secretario general de Podemos en la Región, ha afirmado en un comunicado que la Consejería de Educación “no ha ofrecido ninguna explicación” respecto a la situación de estos 18 interinos. Por ello, “nos tememos que hay una voluntad política de perseguir y castigar a Ángel Luis Hernández", añade.

En la nota de prensa Podemos recuerda que el proceso de solicitud para participar en la convocatoria de oposiciones este año ha sido el primero que se ha llevado a cabo de forma íntegramente de manera electrónica y que "ha estado lleno de obstáculos e incidencias". Desde "problemas con la aplicación informática, la caída de los servicios que produjo que se ampliase el plazo de solicitudes o los retrasos causados por una entidad bancaria con la información sobre los pagos realizados”, especifican.