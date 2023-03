Personajes públicos de Navarra se plantan contra el racismo: “La diversidad está en nuestro ADN”

“La ciencia demostró hace tiempo que los seres humanos tenemos mucho más en común que aquello que nos diferencia: el color de piel, los rasgos faciales o tener el pelo de una determinada manera es tan solo producto de una variabilidad minúscula y superficial en nuestros cromosomas, ya que todos los seres humanos compartimos un 99,9% de nuestro material genético”, ha expresado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos durante la presentación de la nueva campaña contra el racismo y la xenofobia ‘La diversidad está en nuestro ADN’. “La forma en la que los seres humanos han ido migrando y moviéndose por el planeta a lo largo de centurias, nos ha hecho estar también emparentados con personas y grupos humanos muy lejanos. Pese a eso, lamentablemente sigue existiendo instalado en la mente de muchas personas el racismo y la xenofobia, el miedo al diferente, el odio al que es distinto y el creer que unas identidades son más válidas que otras”, ha destacado.

La campaña, que ha sido creada por la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, a través de su marca Navarra de Colores – Nafarroa koloretan, cuenta con la premisa de desmontar prejuicios y combatir el racismo y ha contado con la participación de una docena de figuras públicas de Navarra, desde deportistas, músicos, chefs y periodistas, que han aceptado voluntariamente someterse a una prueba de ADN para revisar sus ancestros y las trazas genéticas que están presentes bajo su piel, según han informado desde el Gobierno de Navarra.

De esta manera, la futbolista Mai Garde ha descubierto que pese a su ‘navarridad’ tiene un 5% de ancestros del este de Asia; el director de cine, Joaquín Calderón, lleva en sus genes una pizca de Argelia; el presentador lesakarra, Julian Iantzi, tiene un fuerte componente franco-alemán; la cantante, Natalia Lacunza, ha descubierto que hay trazas de la península arábiga en sus orígenes; o que el periodista, Javier Solano, tiene antepasados lejanos en el cuerno de África.

La campaña y el spot de los protagonistas han sido presentadas este lunes por el presentador Julian Iantzi y la futbolista Mai Garde junto con el consejero Eduardo Santos, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra mañana, 21 de marzo. Durante la presentación, Santos ha puesto en valor la próxima tramitación en el Parlamento de Navarra del Proyecto de Ley Foral de lucha contra el racismo y la xenofobia: “Además de concienciar y buscar formas creativas de transmitir el mensaje de lucha contra el racismo, de desmontar los viejos mitos sobre las identidades excluyentes, además de todo eso, debemos dotarnos como sociedad de mecanismos legales, de herramientas que protejan a las personas, que nos prevengan de actitudes racistas y discriminatorias en los ámbitos de la administración pública, en las nuevas tecnologías como los algoritmos y las inteligencias artificiales, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el empleo y la contratación. Y para eso son necesarias leyes como esta”.

Por su parte, tanto Iantzi como Garde, han destacado su compromiso con la campaña parte de una inquietud sincera. “A veces vivimos situaciones incómodas y discriminatorias en el deporte o en otros ámbitos, y debemos hacer esfuerzos y comprometernos todas en erradicarlas. La propuesta de la campaña además me pareció muy curiosa y divertida, una forma diferente de hacernos reflexionar sobre nuestros orígenes”, ha destacado la futbolista Mai Garde.

“La verdad es que no dudé en ningún momento en implicarme, de la forma que fuese, en una campaña de lucha contra el racismo, es importante más en el día de hoy que la piel y el lugar de origen son una carcasa, lo importante es lo de dentro”, ha resaltado el presentador navarro. “Además, la verdad es que el rodaje fue divertidísimo y sí que nos sorprendimos con algunos resultados de los que estábamos allí, obviamente no es nada que te vaya a cambiar la vida, pero sí que te hace pensar sobre lo convencido que está uno de su origen, cuando en realidad no es así”, ha añadido.

Algunas de las personalidades que también accedieron a hacerse el test de ancestría genética, pero que no pudieron estar presentes en el rodaje del spot, han participado en la campaña prestando su imagen a través de vídeos cortos para redes sociales, así como carteles que se colocarán durante todo este mes en las marquesinas y calles de Navarra. A la imagen les acompañan frases destacadas como la de Enrique Villareal ‘El Drogas’ que dice: “Mi patria es en el lugar donde está la gente a la que quiero”.