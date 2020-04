Escuela online sin ordenador ni internet en casa: la otra batalla con la que tienen que lidiar las familias más vulnerables

En casa de Estíbaliz no hay ordenador ni tienen conexión a internet. Cuando se enteró de que al menos durante las próximas semanas sus dos hijas iban a tener que estudiar desde casa una pregunta le retumbó en la cabeza: "¿Cómo?". Estíbaliz vive en casa de sus padres con sus dos hijas. No recibe ningún tipo de ayuda ni la manutención del padre de las pequeñas, del que se está divorciando. Las niñas, que están en tercero y segundo de primaria, a la problemática del confinamiento por el coronavirus tienen que añadir las dificultades para seguir las clases desde casa sin internet, algo que no ocurre con el resto de sus compañeros de clase.

"Al principio lo estaban pasando muy mal, yo les ayudaba pero entre que no tenemos ordenador y que no sé euskera, era muy difícil. Ahora, con la tablet que nos han dado lo llevan un poco mejor", señala esta madre a eldiario.es.

La familia de Estíbaliz es una de las 60 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social tan solo en el municipio de Barakaldo, en Bizkaia, una de las localidades con mayor riesgo de pobreza infantil en Euskadi. Gracias al programa ‘A tu lado' de Save The Children, cuentan con una tarjeta SIM y una tablet, además de contenidos educativos y apoyo de tutores a distancia. De esta manera, las niñas pueden seguir las clases, hacer los deberes y si requieren de algún tipo de ayuda, consultarlo con los tutores a distancia.

"Los centros educativos harán toda la gestión relativa para concretar el numero de familias en vulnerabilidad y hacer la lista definitiva. Se encargarán de trasladar a esas tarjetas SIM y el gasto que suponga esta conexión a internet se sufragara por el Ayuntamiento contra factura. Las familias no tendrán que pagar ni adelantar nada", señalan a este diario fuentes del Ayuntamiento de Barakaldo, que por el momento tienen un listado de 150 familias interesadas.

Hacer los deberes sin conexión WiFi

En el caso de Karima, madre de dos niñas de 6 y 5 años, en su casa no disponen de ordenador ni conexión WiFi y las pequeñas estudian gracias a los datos del móvil de la madre. Ni el Ayuntamiento de Arrigoriarra, donde residen, ni el de Bilbao por tratarse de uno de los municipios del Gran Bilbao, ni tampoco ninguna asociación les han proporcionado por ahora algún dispositivo para conectarse a la red. Desde la escuela les comentan que los ejercicios online tan solo los realizarán los alumnos a partir de tercero de primaria, por lo que entienden que no supone tanto problema para ellas.

"En casa no tenemos ordenador ni WiFi. Intentamos seguir los ejercicios con papel y lapiz, hacemos fichas y leemos libros. Por suerte yo he aprendido euskera y no son ejercicios muy complicados. Hay muchas familias que no tenemos ordenador, algunos ayuntamientos han dado tablets para que algunos niños estudien, pero aquí donde estoy yo no y me consta que en Bilbao tampoco", afirma Karima.

Uno de los ejercicios de las hijas de Karima Eldiarionorte.es

Para hacer frente a esta problemática, la Asociación Mujeres en la Diversidad (Basauri), la Asociación Bidaya (Bilbao), la Asociación Al Nour (Durango), la Asociación Al Amal (Urretxu) y la Asociación Safa (Eibar) han creado una red para localizar a las familias que puedan tener problemas de este tipo. Para ello, han creado una encuesta en la que las personas pueden rellenar qué tipo de ayuda necesitan si no tienen conexión a internet, si no han podido pagarla, si no disponen de dispositivos suficientes, etc. Una vez rellenada la encuesta, los responsables de estas asociaciones se ponen en contacto con las personas e intentan, en la medida de sus posibilidades, satisfacer sus necesidades.

"Hemos tratado de hacer una red de apoyo. Tienen disponibles nuestros teléfonos porque sabemos que hay familias con dificultades, algunas no tienen correo electrónico, no tienen internet. Si tienen alguna necesidad pueden ponerse en contacto con nosotras. Les asesoramos de manera telefónica y sobre todo en árabe, porque hay muchas familias que no hablan castellano", señalan a eldiario.es desde la Asociación Bidaya, en Bilbao.

Por el momento no tienen un número concreto de cuántas personas pueden encontrarse en esta situación en Euskadi, esa es una de las razones por las que han creado la encuesta: para realizar un diagnóstico de hasta dónde llega esta problemática y cómo puede afectar al aprendizaje y la educación de los más pequeños.

Al igual que RTVE, la cadena de televisión pública vasca, EiTB, junto con el Departamento de Educación del Gobierno vasco han elaborado un espacio educativo para que los niños puedan seguir estudiando a través de la televisión. El programa, Bitartean, Etxetik Ikasten (Mientras, estudiando desde casa)tiene como objetivo "facilitar el proceso educativo del alumnado, especialmente a aquellos niños y niñas que carezcan de soportes tecnológicos en sus hogares". Los contenidos que se ofrecen están dirigidos a los alumnos de primaria, se emiten en euskera y el horario es de 09:00 a 12:00 de la mañana. Sin embargo, no todas las familias pueden contar con un televisor en casa, por lo que, desde estas asociaciones comprenden que este tipo de recursos no satisfacen del todo la necesidad educativa de los niños y niñas que forman parte de la sociedad vasca.