Cómo sobreviven las familias en pobreza en Euskadi: "Es duro no poder darles a tus hijas ni un regalo en Navidad"

Estíbaliz vive en casa de sus padres con sus dos hijas -con las que comparte una pequeña habitación- y su sobrino. No recibe ningún tipo de ayuda ni la manutención del padre de las pequeñas, del que se está divorciando. Por eso para Estíbaliz que sus dos hijas puedan ir al Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) de Barakaldo (Bizkaia) donde Save the Children lleva a cabo un programa de lucha contra la pobreza infantil, es su salvación. En en centro, por las tardes juegan, van a extraescolares como cocina o robótica y en verano van de campamentos. Lujos, que esta madre no podría permitirse de otra forma.

"Vivo de lo que me da la gente por la calle. Parece que no, pero se lleva muy mal porque no tienes para darles ni un regalo en Navidad. No tengo ayudas ni tengo nada, vivo gracias a mis padres que me dan para comer, me ayudan con las niñas y me ayudan con todo", cuenta Estíbaliz, que confesa que lleva en esa situación seis años.



Imagen de una de las salas del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) de Barakaldo (Bizkaia) Eldiarionorte.es

Para Merche que su hijo vaya al centro por las tardes es un alivio. A diferencia de Estíbaliz, Merche tiene un trabajo, pero cuenta con una discapacidad del 45% y tiene que cuidar, además de su hijo, de su madre con Alzheimer. El padre del niño trabaja en Santander y aunque económicamente se hace cargo del pequeño, solo se pueden ver los fines de semana. Merche ha tramitado una ayuda con la asistente social para que una mujer le ayude con su madre dos horas al día, el resto, tiene que ocuparse ella.

"Trabajo en limpieza de 8 a 4 de la tarde y mi vecina me ayuda cuando estoy trabajando, le da el desayuno y la comida a mi madre. Por la tarde, cuando vuelvo, me encargo yo. La vida me ha cambiado. Además, mi hijo, cuando nació, no le funcionaba una vávula en el corazón y con el tiempo le tienen que operar y estoy preocupada también por eso, también es asmático", confiesta Merche, quien lamenta que su hijo el año que viene cumple la edad máxima para acudir a ese centro.

En el centro abundan los carteles con mensajes positivos para los niños como este que dice "soñad alto, llegaréis lejos" Eldiarionorte.es

Pobreza por encima de los niveles anteriores a la crisis

Estas son dos de las familias que el pasado miércoles hablaron sobre su situación con el relator de la ONU sobre Pobreza Extrema, el australiano Philip Alston. Alston ha visitado el centro de Barakaldo en la visita de investigación que está llevando a cabo en España desde el pasado lunes 27 de enero y hasta el próximo 7 de febrero. Tras ver las instalaciones y hablar durante una hora con algunas familias afectadas por la pobreza y la exclusión social en Euskadi, Alston ha destacado que "España es la quinta economía más grande de Europa" y que, "sin embargo, tiene unos niveles de pobreza sorprendentemente altos", lo que, a su juicio, "plantea verdaderas preguntas sobre quién se ha beneficiado del reciente crecimiento y quién se ha quedado atrás".

"Más de una década después de la crisis financiera, y tras una impresionante recuperación económica, muchos de los indicadores de pobreza y desigualdad de España están muy por encima de los niveles anteriores a la crisis", ha lamentado el relator.

Philip Alston (en el medio), Relator de la ONU sobre Pobreza Extrema, durante su visita al centro para niños y adolescentes de Barakaldo Eldiarionorte.es

Durante la visita de Alston también ha estado presente la responsable de políticas de infancia de Save the Children en Euskadi, Sara Polo, que ha destacado que "la infancia es uno de los colectivos más expuestos al riesgo de pobreza". Polo, ha querido recordar que en Euskadi, uno de cada cinco niños vive en situación de pobreza o ausencia de bienestar.

La Margen Izquierda, con más pobreza infantil

Una de las zonas más afectadas por esta situación es la Margen Izquierda, en Bizkaia, ya que se trata de una comarca en la que se concentran problemáticas como familias desestructuradas, bajas rentas, alto índice de desempleo, adicciones y necesidad de vivienda y servicios públicos. Por eso se ejecuta el Programa de Lucha contra la Pobreza Infantil BBK-Save the Children, por ser la comarca con los índices de pobreza infantil más elevados de toda Bizkaia.

El centro para niños y adolescentes es el segundo local de estas características que la entidad abre en España, puesto que el primero está ubicado en Vallecas (Madrid) y funciona desde octubre de 2018. En él, se cubren las necesidades socio-educativas y de ocio y tiempo libre para así evitar que la infancia que está ya en una situación de dificultad social termine en una situación de exclusión, según señalan en Save the Children.

Una de las propuestas de esta ONG para acabar con la desigualdad que afecta a la infancia en Euskadi radica, entre otras medidas, en incorporar a la reforma de la RGI modificaciones con perspectiva de infancia y medidas concretas contra la segregación escolar en la nueva Ley de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca.