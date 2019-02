El exdirigente del PP Joaquín Solanas se presenta a las primarias para ser candidato de Ciudadanos al Congreso

El exdirigente del Partido Popular Joaquín Solanas, que fue director general de Cultura la pasada legislatura durante el Gobierno de Ignacio Diego (PP), ha presentado su candidatura para competir en las primarias de Ciudadanos que elegirán al cabeza de cartel de la formación naranja en Cantabria para las elecciones generales que se celebran el próximo 28 de abril.

Solanas, que abandonó el PP tras un duro enfrentamiento con la actual dirección autonómica encabezada por María José Sáenz de Buruaga, que le abrió expediente disciplinario e impulsó su expulsión tras poner en duda la limpieza del cónclave interno en el que la nueva presidenta popular alcanzó el poder orgánico, se afilió a Ciudadanos y ha intentado sin éxito hasta el momento tener un papel destacado en el partido de Albert Rivera.

De hecho, Solanas anunció el pasado mes de octubre que presentaría su candidatura para el número 1 de Ciudadanos en las elecciones autonómicas en Cantabria, pero rectificó poco después para sumarse al equipo de José López, exsecretario de Organización y uno de los aspirantes a ese puesto, que lidera al sector crítico contra el principal favorito y candidato de la cúpula en Madrid, Félix Álvarez.

Ahora, solo unos minutos antes de que se cerrara el plazo para presentarse a las primarias para el Congreso de los Diputados, Solanas ha lanzado un mensaje público con el que confirma su intento de dar el salto a la Cámara Baja. Para ello tendrá que competir con Rubén Gómez, actual diputado autonómico y hombre de confianza de Felisuco, promocionado desde la dirección nacional para que optase al cargo.

Mensaje a los afiliados

"Os comunico mi candidatura a cabeza de lista por Ciudadanos Cantabria a las elecciones generales. No os pido vuestro apoyo si no que os digo ¡vamos! porque sin equipo no hay logro posible. Me encuentro en un momento de vida óptimo, con fuerza, energía para dar este paso, tengo recorrido vital y preparación intelectual. Mi andadura profesional como trabajador y pequeño empresario me permite saber, conocer y sufrir la realidad del ciudadano medio de Cantabria", ha señalado en su mensaje a los afiliados.

Solanas, que ha ejercido como gestor cultural y director teatral a lo largo de su carrera, ha asegurado también que en su ejercicio y experiencia política tuvo "ciertos éxitos y mucho aprendizaje", que pone al servicio de Cs, formación a la que pide que "no abandone la ilusión de ser un partido diferente, democrático, dialogante y abierto" y a la que se acercó "por el liberalismo progresista y la regeneración".

En su escrito ha aprovechado a su vez para pedir el voto a los afiliados y ha abogado por una "Cantabria con voz propia", al tiempo que ha afirmado que si es el candidato de Ciudadanos por Cantabria al Congreso su voz "se oirá sin miedo" y "trabajará sin descanso" por el futuro de las nuevas generaciones.

A su juicio, en estos momentos, "Cantabria está en una encrucijada y España también". "Me debo a ambos, pero también a los jóvenes y su difícil situación laboral, a combatir la injustificable desigualdad hacia la mujer y a cuidar de los mayores", ha indicado Solanas a los militantes de Cs.

También ha apostado por "acabar con la España de los privilegios" y "reivindicar un trato igual para las pequeñas e ignoradas comunidades de nuestro país, defendiendo nuestra historia, cultura e idioma común, la solidaridad económica y social de todos los españoles, vivan donde vivan, en igualdad de condiciones". "Los partidos tradicionales y los nacionalistas nos han usado e ignorado, pero eso no sucederá mas", ha garantizado.