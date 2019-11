Dar el pecho entre las urnas: una madre, obligada a ser presidenta de mesa en un colegio de Donostia

Marta Pérez es madre de Nahia, una niña lactante de un año y ocho meses y este domingo ha tenido que dar el pecho a su hija delante de cientos de votantes, puesto que ha sido designada Presidenta de la Mesa Electoral del colegio Amara Berri-Morlans en Donostia este 10N. Al enterarse, Marta recurrió a la Junta Electoral de zona alegando datos como información del pediatra y el Libro de Familia. No obstante, no aceptaron su caso debido a que el bebé tiene más de nueve meses, por lo que no consideran la lactancia materna "motivo suficiente", a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomiende un mínimo de dos años para este periodo.

"Esto es surrealista", indica Marta, asombrada, al ver que ha tenido que dar el pecho a su hija en una silla en medio del pasillo del colegio, mientras que cientos de vecinos que ejercían su derecho al voto hacían cola y se quedaban contemplando la situación.

"Es la primera vez desde que nació Nahia que paso tanto tiempo sin ella. Pasamos prácticamente todo el día juntas puesto que a mi marido, que trabaja en hostelería, le es difícil conciliar la vida laboral de la familiar. Ya no es solo mi caso, en esta mesa, una de las más concurridas, está un hombre con silla de ruedas y de suplente ha venido una señora de 69 años con un esguince. No tienen en cuenta las circunstancias de las personas en este tipo de situaciones. Así tenemos que participar en esta fiesta de la democracia", ha señalado Marta, en el pequeño descanso que sus compañeros de mesa han acordado otorgarle, dado su caso.

Marta no llegará a su casa hasta más allá de las 11 de la noche y será la primera vez que no acueste a su bebé. Su impotencia le ha llevado a investigar acerca de casos como el suyo y ha encontrado a una madre en San Lorenzo de El Escorial a la que han eximido de ser vocal este domingo por tener un bebé lactante de 20 meses, justo la edad que tiene Nahia.

Vacaciones, sí. Lactancia, no

Esta madre ha lamentado "el abandono al que el sistema somete a las personas cuidadoras, en especial a las madres migrantes que ni siquiera tienen el derecho a voto ni muchos otros y la infravaloración de los beneficios de la lactancia materna para la salud y el bienestar de las y los menores".

El padre del bebé, que casualmente este domingo no trabajaba y ha podido cuidar a Nahia la llevará al colegio al menos tres veces a lo largo del día, para que la niña coma y vea a su madre. "Es increíble cómo por irte de vacaciones te puedes librar de esto, pero por cuidar a tu hija no", ha señalado, apenado.