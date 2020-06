El Gobierno vasco estudia levantar el estado de alarma antes del domingo pese a que los brotes en dos hospitales siguen creciendo

La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha sugerido que Euskadi podría levantar el estado de alarma antes incluso de su final natural, el próximo domingo a medianoche. "La situación sanitaria en Euskadi es muy favorable", ha enfatizado Murga a pesar de que los dos focos hospitalarios de Basurto en Bilbao y de Txagorritxu en Vitoria siguen acumulando nuevos contagios (ya son 41 y 13, tres y cuatro más en las últimas horas) y a pesar de que el denominado R0 –casos derivados de cada positivo– continúa por encima de 1 y, en el inicio de la desescalada, se anunciaba como el gran indicador de referencia.

Murga, a preguntas de los periodistas, ha indicado que la situación sanitaria es "buena" porque "el número de casos fuera de los focos es muy bajo" y porque los positivos que aparecen derivados de esos brotes son de personas que "estaban mayoritariamente" ya aisladas y no "libres" en la calle. "El informe sanitario de hoy es muy favorable", ha recalcado Murga en la rueda de prensa de presentación de estas estadísticas.

¿Cuál son esos datos? En Euskadi hay ocho nuevos contagios. En Basurto se han tenido que realizar 4.281 test PCR a pacientes, profesionales y contactos, en los que se han detectado 41 casos (el 1%). Una de las "hipótesis" de cómo se extendieron los contagios, centrados en el pabellón Revilla, es una intervención de urgencia de la que seis de los ocho sanitarios salieron con COVID-19, pero el origen del brote sigue sin estar claro.

En Txagorritxu, por el contrario, el volumen de pruebas es de 240 y los infectados son 13 (5%). En el complejo hospitalario vitoriano han aparecido cuatro casos en 24 horas, seis en dos días. Son pacientes del hospital, algunos sanitarios que les atendieron y varios de sus visitantes, aunque también hay contactos de éstos. Tres de las personas de este brote están hospitalizadas. No ha habido fallecimientos, aunque la pasada semana fueron tres los decesos.

El tercer foco se ubicó en Gipuzkoa, en el psiquiátrico Aita Menni de Arrasate-Mondragón, con cinco positivos entre el personal aunque lo llamativo es que eran personas en teletrabajo en cuatro de los casos. "Estos focos deben ser una llamada de atención. No es momento de bajar la guardia", ha reconocido Murga, aunque a la vez ha ponderado el sistema de "detección precoz" de Euskadi -"Nos permite actuar antes que en otros sitios"- y que no hay evidencias de "transmisión comunitaria". Como ejemplo, ha dicho que dos de los nuevos casos de Txagorritxu eran personas ya aisladas desde hace días por ser contactos de algún positivo y a los que se les ha repetido la primera PCR negativa por precaución.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya enfatizó que la situación de Euskadi es buena a pesar de la "distorsión" generada en torno a estos focos, interpretación de la que no dio más detalles y que lanzó en la videoconferencia con los presidentes autonómicos y Pedro Sánchez. Ya en marzo criticó que se presentara a Vitoria y Labastida como grandes focos -junto con Madrid- del inicio de la pandemia. Urkullu daba por hecho hace un par de semanas que este lunes 15 de junio iba a ser el día para permitir los viajes a zonas limítrofes pero Cantabria, La Rioja y Navarra mostraron sus reservas por los casos aparecidos en hospitales de Osakidetza. A cambio, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, planteó como alternativa adelantar unos días el final de estado de alarma y permitir ya los desplazamientos entre comunidades antes del próximo fin de semana.

Repitiendo en media docena de ocasiones la palabra "favorable", Murga ha dado a entender que la Sanidad vasca daría luz verde a esa decisión, aunque no ha querido mojarse y ha recordado que la concreción "no depende exclusivamente" de su Departamento. El Gobierno de Urkullu dejó para este lunes una "evaluación" de la primera semana en fase 3. Fuentes de la Presidencia vasca indican a este periódico que los datos ya están sobre la mesa y que son positivos, pero matizan que la decisión no será inmediata. Entre otras cosas porque Revilla y Urkullu mantendrán una reunión este lunes. En todo caso, puntualizan que no se trata de un asunto de gran calado porque "lo que se decide es si abrimos la movilidad el viernes o si lo hacemos el domingo", cuando ya de por sí acaba el estado de alarma.

Lo que ha hecho Murga es pedir que no se "magnifique" lo que está ocurriendo en Euskadi. "Dar tanta información y tan rápida puede transmitir urgencia y gravedad", ha señalado. Ha dicho que "son focos que han tenido importancia" y que "la población debe conocerlo", pero poniendo todos los datos en su contexto.

Cuatro fallecidos más, 18 personas en la UCI

Otros datos de la pandemia arrojan que 18 personas siguen en la UCI, una cifra que lleva muchos días sin bajar. La consejera Murga, por ello, ha querido matizar que "cuatro están directamente por COVID-19 y ocho por complicaciones de la COVID-19" pero que hay "seis pacientes con otras enfermedades que han motivado su ingreso". El total de hospitalizados crece de 191 a 198, aunque las altas caen los fines de semana. El denominado R0 lleva ya una semana por encima de 1, que se suele interpretar como un indicador de que la cadena de contagios está en expansión. No obstante, el 1,33 de este lunes está por debajo del pico cercano a 2 de hace unos días.

Son cuatro los fallecimientos de este domingo de pacientes con COVID-19, ya sea el coronavirus la "causa principal", haya "contribuido" al deceso o sean pacientes infectados con "otra enfermedad avanzada". Los fallecidos totales son ya 1.596, casi el 8% de los 20.423 casos totales conocidos -6.823 de ellos, por cierto, con test serológicos que nunca contaron para las estadísticas de nuevos contagios diarios-. Son 11.340 casos totales en Bizkaia, 5.215 en Álava, 3.233 en Gipuzkoa y 288 atribuidos a personas de fuera diagnosticadas aquí. Con 4.427 y 4.030 Vitoria y Bilbao son los municipios con mayor incidencia.

En cuanto a las residencias, donde apenas se registran ya contagios o fallecimientos, apenas seis centros continúan con ancianos infectados, cuatro de Bizkaia y uno en Álava y en Gipuzkoa (GSR Aretxabaleta). A falta de datos actualizados de Bizkaia durante el mes de junio, la pandemia se ha cobrado 611 vidas en estas instalaciones, casi un 40% de los muertos totales. Se pueden consultar todos los datos en este enlace.