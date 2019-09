Goirizelaia y Larrion dejan su escaño en el Parlamento Vasco y se centrarán en liderar a EH Bildu en Bilbao y Vitoria

La coalición EH Bildu continúa renovando su grupo de cara al inicio del nuevo curso político en el Parlamento Vasco, que tendrá lugar este viernes con el tradicional pleno de política general. Tras la salida del ya exlíder de EA, Pello Urizar, relevado la pasada semana por Ander Rodríguez, este lunes se ha confirmado la marcha de las parlamentarias Jone Goirizelaia y Miren Larrion, que se centrarán en las portavocías de Bilbao y Vitoria, respectivamente. La exparlamentaria procedente de Alternatiba Diana Carolina Urrea y el coordinador de EH Bildu en Álava, Ibon San Saturnino, serán sus sustitutos, según se ha confirmado en un comunicado.

Goirizelaia (Bilbao, 1956) fue parlamentaria de Herri Batasuna y sus diferentes marcas desde 1990 hasta 2005 y después con la coalición EH Bildu a partir de 2015 y hasta ahora. En las elecciones municipales de mayo, fue la candidata abertzale en Bilbao y ya adelantó esta decisión en una entrevista con este periódico durante la campaña. "Yo, cuando me dedico a alguna cosa, me dedico al 100%. Aunque el Parlamento y el Ayuntamiento son compatibles, a mí me parece totalmente incompatible. No puedo pensar que alguien esté a la vez en Gasteiz y en Bilbao. Los ciudadanos y las ciudadanas de Bilbao y la ciudad de Bilbao, mi ciudad, son los que tienen prioridad. Es una cosa que tengo muy clara. Una vez que empiece a funcionar el Ayuntamiento y cojamos las actas y demás, dejaré mi escaño a otra persona", explicaba la que también es abogada y que ha llevado en los últimos años casos relevantes como la muerte de Íñigo Cabacas en una carga policial de la Ertzaintza.

En cuanto a Larrion (Legazpia, 1969), fue una de las candidatas de referencia en las autonómicas de 2016 después de la inhabilitación de Arnaldo Otegi. Según su partido, ahora hay una "apuesta por el municipalismo" porque "la escala local tiene un valor estratégico". Sin embargo, Larrion ya era portavoz de EH Bildu en Vitoria en la pasada legislatura y simultaneó durante tres años ambas responsabilidades.

En cuanto a los relevos, regresa al Parlamento Diana Carolina Urrea, nacida en Colombia y de 32 años, que fue la aforada más joven de la pasada legislatura. Es afiliada de la formación Alternatiba, quien también vio cómo otro de sus cuadros, Ander Rodríguez, relevaba a Urizar la pasada semana. En total, este partido tendrá tres escaños en el grupo de EH Bildu, tantos como EA. Es así porque hace años ya que EH Bildu no funciona con un sistema de cuotas entre sus partidos fundadores. Por Larrion accede a la Cámara vasca Ibon San Saturnino, vitoriano de 1975, coordinador de la coalición en Álava.