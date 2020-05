Más de 800 sanitarios vascos siguen de baja por el coronavirus

Alrededor de 821 sanitarios del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) continúan de baja por estar contagiados de coronavirus, según la información ofrecida este martes por la consejera de Salud, Nekane Murga. Por segunda vez, sin embargo, Murga no ha facilitado el dato de cuántos profesionales han utilizado las mascarillas KN95 que se tuvieron que retirar por ser defectuosas (no alcanzaban el filtrado exigible a una FFP2) y si existen o no positivos por ese motivo. Ha recalcado que "en las zonas COVID-19" no se emplearon porque "para maniobras" con aerosoles se entregan protecciones de "nivel superior" al FFP2.

Murga ha insistido en la tendencia positiva de la evolución de la pandemia. Los últimos datos arrojan que Euskadi alcanza los 16.426 casos conocidos de coronavirus. Son 180 más que en la medición anterior pero solamente 13 son considerados como nuevos contagios al haber sido detectados con una prueba PCR. Por territorios, son 100 en Bizkaia, 71 en Álava y 9 en Gipuzkoa, de modo que el total son 9.351, 4.288 -y más de 3.500 en Vitoria ya- y 2.787, respectivamente. Hace días que no hay desglose de contagios nuevos por zonas, aunque sí se conoce que el R0 -casos derivados de un positivo- es menor de 1, en concreto se encuentra en 0,71.

Los fallecimientos registrados este lunes fueron 12 y el total llega ya a 1.353, 563 de ellos, al menos, en residencias, aunque en los últimos días los decesos se han reducido notablemente tras dos meses muy duros. Se pueden encontrar en este enlace todos los datos de la pandemia y también información concreta centro a centro de las residencias. "Se aprecia una tendencia descendente" en las defunciones, se ha felicitado Murga, que ha recordado también que "siete de cada diez" personas con positivo o se han recuperado o han recibido el alta. Son 619 las personas hospitalizadas, dos más que en la jornada anterior, donde también se registró un ligero repunte. En la UCI, por el contrario, los casos graves son 85, con dos altas.

Murga no considera preocupante este dato de mayores hospitalizaciones. "Se debe más a que ha habido menos altas y no ha que haya habido más ingresos", ha argumentado la titular de Salud. Según los datos del Ministerio de Sanidad, 17 personas precisaron hospitalización en Euskadi este lunes y dos de ellas entraron en la UCI.

La consejera de Salud, coincidiendo con el día internacional del lavado de manos, una medida esencial contra los contagios, ha presentado una guía para la prevención y el uso de mascarillas en esta nueva fase de mayor movilidad y ha apelado a la "responsabilidad" y a "no bajar la guardia". Esta precaución se tendrá muy en cuenta también en el plan progresivo del trabajo presencial de los funcionarios de la Administración autonómica. Es un plan escalonado, basado en "criterios sanitarios" como la distancia, las mamparas, ascensores individuales o el evitar reuniones y aglomeraciones. Los últimos en "volver a la normalidad" serán los funcionarios con contacto directo con la ciudadanía, aunque también seguirán teletrabajando personas "especialmente sensibles" o personas con menores o dependientes a su cargo.