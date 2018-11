Nuestro Osasuna y las casas de apuestas

A lo largo de las últimas semanas, hemos visto en los medios de comunicación de nuestra comunidad cómo diversas noticias alertaban del auge de la preocupación entre la ciudadanía por la proliferación de las casas de apuestas, y por consiguiente, por la proliferación de la ludopatía entre la juventud. Decenas de casas de apuestas de todo el Estado amanecen cubiertas de pegatinas denunciando el aumento de estos establecimientos en los barrios obreros… Vecinos de Buztintxuri rechazan con una pintada la ubicación de una casa de apuestas frente a uno de los pocos parques infantiles del barrio… La asociación Aralar advierte de una “avalancha” de jóvenes con adicción al juego…. El 35% de los nuevos ludópatas en Navarra son menores de 35 años adictos a las apuestas deportivas…

Con esta preocupación generalizada, llegamos el pasado sábado 3 de noviembre a la Asamblea General Ordinaria del Club Atlético Osasuna, y como no podía ser de otra manera, está preocupación afloró en el máximo órgano de nuestro club. Dos socios compromisarios en sus respectivas intervenciones cuestionaron el actual contrato de patrocinio con una casa de apuestas, logrando cosechar la primera de estas intervenciones una de las mayores ovaciones de la mañana.

En respuesta a la primera de estas intervenciones en el punto relativo al presupuesto de la temporada 18/19, Fran Canal (actual director general del club), aun habiendo mostrado claramente cierta sensibilidad ante esta problemática, comentó “que este no es un problema de Osasuna, sino de la sociedad”. Por supuesto señor Canal, claro que no se trata de un problema de Osasuna sino de la sociedad, pero como parte de la sociedad en la que se inserta el CA Osasuna, al club le corresponde hacer todo lo posible en lo que le afecte directamente para no fomentar o extender un problema por desgracia ya endémico en nuestra sociedad.

La Asamblea siguió su curso (con el hito sin precedentes de la no aprobación del presupuesto de la temporada 18/19), y ya en el turno final de ruegos y preguntas, otro socio compromisario volvió a cuestionar el patrocinio actual de una casa de apuestas. Nuevamente fue el director general el encargado de dar respuesta a esta cuestión, y aun volviendo a mostrar cierta sensibilidad al respecto, vino a decir que tendría que ser la próxima junta directiva la que decidiese si renovar o no este contrato. Tras varias horas de debate osasunista la asamblea llegó a su fin, y los y las allí congregados nos despedimos hasta la próxima asamblea general deseándonos una victoria deportiva para esa tarde.

Esa misma tarde, pocas horas después de la citada asamblea y a pocos minutos del inicio del partido ante el Málaga CF, desde la cuenta oficial de nuestro club en una red social se animaba a nuestra afición a “apostar por la victoria del equipo en” una casa de apuestas. Como diría el señor Canal este no es un problema de Osasuna, pero fomentar el juego de esta manera sí que es un problema para Osasuna y sobre todo para su joven afición.

Aun a sabiendas de que existe publicidad y contratos de patrocinios gestionados por estamentos superiores como son los casos de la “U Televisiva”, las Quinielas o la publicidad de las retrasmisiones en los que poco o nada puede hacer el Club, en lo que realmente gestiona Osasuna, ¿debemos conformarnos con esperar a que expire el contrato actual o podemos plantearnos otras alternativas? ¿Existe algún precedente similar o parecido?

Mirando hacia Alemania, nos encontramos con el FC St. Pauli, un club de la segunda división alemana conocido por gran parte de la afición rojilla por su carácter de club muy comprometido socialmente y con una fuerte auto-organización asociativo-popular de su hinchada. En el año 2002, un conjunto de movilizaciones promovidas por la hinchada contra una revista dirigida exclusivamente al público masculino que se anunciaba en la publicidad estática del Millerntor Stadium (el feudo del equipo), por considerar que la publicación ofrecía una visión denigrante y sexista de la mujer e iba en contra de los principios aprobados por la entidad, logró que se rescindiese el contrato con la revista y se retirará toda la publicidad de sus instalaciones. De forma posterior, en el año 2010, nuevas movilizaciones de la afición lograron rescindir el contrato de la bebida oficial del club por contar esta con un nombre comercial brutalmente sexista (su traducción literal sería “coño frío”), y también obligaron primero a erradicar durante los partidos los “espectáculos machistas” de un palco vip alquilado a un local de estríperes de la ciudad y posteriormente a no renovar el alquiler de ese palco vip.

Como vemos, algún honroso precedente parecido existe, y quizá la cuestión verse más sobre la voluntad de anteponer las contraprestaciones económicas de un contrato de patrocinio (y las posibles penalizaciones por su rescisión unilateral), o los principios y la imagen ético-social que queremos que difunda y promueva la entidad.

Con todo ello, y teniendo en cuenta la necesidad de la convocatoria de una nueva asamblea general para intentar nuevamente aprobar el presupuesto del Club para la temporada 18/19, ¿debería la Junta Directiva del CA Osasuna presentar una propuesta de rescisión del citado patrocinio informando pormenorizadamente de las posibles penalizaciones contractuales al efecto?

Yo lo tengo muy claro. El club de la salud, de la fuerza y del vigor, con tanta implantación e influencia en la juventud de nuestra comunidad no debe asociar su imagen al de un peligroso sector, camino de convertirse en una de las mayores lacras del siglo XXI. La dignidad de nuestro Osasuna no se debe vender con ciertos patrocinios.

*Carlos Guzmán Pérez es socio compromisario número 6059