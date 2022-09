Juanma Moreno y el impuesto de patrimonio

No sé si me estoy metiendo en una opinión equivocada o simplemente es que no entiendo cómo funcionamos en el caso de la ley sobre el fondo de solidaridad de las CCAA. Leo que Juanma Moreno, presidente de Andalucía, suprime el impuesto de Patrimonio, que por norma del PP, solo beneficiará a determinadas rentas más altas de la sociedad andaluza, pero mi contrariedad, quizás equivocada o no, cuando leo que Andalucía es la autonomía o una de las primeras receptoras del fondo con 4.890 millones.

Vistos los datos desde el punto de vista que me interesa por ser catalán, la “segunda” en aportar, Catalunya, a este fondo, dado que la primera es Madrid me parece evidente dado que la capital aglutina todo el poder en España, político, financiero y judicial, con lo que creo y desconozco debe representar un importante “montón” de ingresos en las arcas del poder municipal y autonómico, lo cual al parecer y leo, su aportación es de 3.000 millones y algunos euros más.

Y por ello se jactan y presumen de ser los salvadores de la España y solidaridad en España, pero sigo sin entender cómo se puede permitir que una Autonomía que es la primera en recibir los fondos de solidaridad se dedique a suprimir impuestos que además ya he referido no benefician a la población más necesitada por ser, este, el motivo de la solidaridad.

No lo entiendo o no me entero.