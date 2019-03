Abascal pincha el himno de España en el antiguo Pachá: Vox despliega su estrategia para atraer el voto joven

Vox ha puesto este viernes en marcha su maquinaria electoral con un claro objetivo: cautivar el voto de los más jóvenes. Teniendo en cuenta el fracaso de este partido entre los menores de 25 años reflejado por el CIS en las elecciones andaluzas, la formación de extrema derecha ha decidido pasar al contraaque. Han optado por acercarse a sus posibles electores en esta franja de edad y hacerlo en un entorno atractivo para ellos: el Teatro Barceló – antigua discoteca Pachá – en una noche de fin de semana.

Entre cervezas, copas, música comercial y alguna canción militar han desplegado su estrategia en Madrid. El presidente del partido se ha entregado a ella y ha terminado su intervención pinchando un remix electrónico del himno de España en la cabina central, mientras el maestro de ceremonias le presentaba al grito de "Dj Santiago Abascal". Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, le ha dado el relevo. Con unos auriculares rojos se ha encargado de la mesa de mezclas mientras sonaba Rhythm of the Night.

Frente a ellos, alrededor de 700 jóvenes entregados en todo momento al discurso del partido. Han vitoreado las críticas de Abascal a la "dictadura de lo políticamente correcto" y sus alabanzas a la unidad de España. Le han recibido e interrumpido en varias ocasiones al grito de "presidente, presidente" y han coreado de forma potente "Puigdemont a prisión".

El evento estaba enmarcado en la celebración del segundo aniversario de 'Cañas por España', la plataforma que utilizan los jóvenes del partido para organizar pequeñas conferencias con miembros de la formación o invitados externos que les interesan. Cuando el portavoz de este colectivo ha tomado la palabra y ha planteado que en la Universidad española se levantaban banderas LGTBI y feministas, los asistentes han abucheado y pitado. Han cerrado esa intervención al grito de "España, unida, jamás será vencida".

Desde las ocho de la tarde había gente haciendo cola para entrar. La puertas se han abierto media hora después y solo han permitido asistir a los menores de 30 años. La organización se ha encargado de supervisar los carnés de identidad para garantizar que no completaban aforo con personas más mayores. De hecho, así han frenado a algunos simpatizantes más adultos que se habían acercado al teatro Barceló.

Una vez dentro, en la sala la mayor parte de los asistentes eran hombres. Suponían entre el 80-90% de las personas que se han acercado al acto. Llamaba la atención que había pocos grupos exclusivamente de amigas. La mayoría de las mujeres han acudido en grupos mixtos o con su pareja.

🎉 Esta noche los jóvenes de @canasporespana han abarrotado el @TeatroBarcelo demostrando que la #EspañaViva más joven está dispuesta a hacer historia este 28 de abril 💪🇪🇸 pic.twitter.com/m4hMvRQ6cD — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 1 de marzo de 2019

Antes de la intervención de Abascal un Dj ha calentando el ambiente mientras los asistentes se tomaban la primera consumición. La sala estaba decorada con la bandera de España, los focos también eran rojigualdos y combinaban estos colores con el verde que identifica el partido.

A pesar de la banda sonora popera y comercial, el ritmo de la noche lo ha marcado el himno de la legión. En cuanto han sonado los primeros acordes, los jóvenes lo han coreado intensamente. Todo el mundo se ha puesto en pie para interpretar las estrofas y lo han cerrado con tres vítores: "Viva España", "viva el rey" y "viva la Guardia Civil". De ahí, han pasado sin transición a La chica de ayer de Nacha Pop.

Uno de los grupos de amigos que han acudido a este evento destacan la "cercanía de Vox". Es un argumento que repiten algunos de los asistentes consultados por esta redacción. Carlos tiene 24 años, cursa un máster en la Complutense y asegura que es afiliado de la formación de Abascal, cree que el Partido Popular no podría haber hecho un acto parecido porque "no moviliza". "Solo la izquierda puede organizar algo así. Vox seduce porque es políticamente incorrecto", reseña. Otra asistente, que ahora mismo duda entre votar a Ciudadanos, PP o Vox, cuenta que Pablo Casado no le atrae políticamente porque "es un viejoven". "No conecta, trata de parecerse a Aznar".

Para Ramón, 20 años, este acto puede decidir su apoyo electoral. Se ha acercado a este encuentro para "informarse sobre Vox", partido con el que coincide en temas como el feminismo o el conflicto catalán. "Ha cerrado el tabú en la ideología que va en contra de la mujer. Ni el hombre ni la mujer, queremos igualdad", apunta. A Pablo, 18 años, con melena y flequillo, le mueve la defensa de la unidad de España. "En la uni me llaman facha por decir lo que opino. Me atacan por defender la bandera", incide. Abascal le ha convencido, aunque le genera dudas que se organicen actos políticos en entornos que basan su socialización en el alcohol.

Santiago Abascal en el Teatro Barceló D.M.

Cuatro asistentes han tenido la posibilidad de preguntar al presidente del partido, después de que realizase su intervención. Las cuestiones se han centrado en la primera medida que tomaría este político si fuese investido presidente, qué ha supuesto la irrupción de Vox en el panorama político, qué plantearía a los jóvenes que se marcharon de España por la crisis y qué le diría a aquellos que "están amenazados por querer a su patria".

A esta última cuestión ha señalado que "les diría que doblen la apuesta". Si les han insultado por llevar una pulsera con la bandera de España, el presidente de la formación de extrema derecha les propone "que al día siguiente lleven una camiseta". Ante la primera pregunta ha apuntado que su primera decisión en el caso hipotético de que llegase al Ejecutivo consistiría en "detener el golpe de Estado", en alusión al desafío independentista. "A Torra hay que detenerlo inmediatamente". Una respuesta que ha cosechado una gran ovación.

Así esta ahora mismo el acto de VOX con Santiago Abascal en Madrid. Más de 800 Jóvenes saludando al futuro presidente.#COAC2019Final#JuegoDeJuegos#30Carnavalespic.twitter.com/VsxHqFMfDG — Anonymous ES 🏳️‍🌈 (@Anonymus_ES) 1 de marzo de 2019

Además, en su intervención ha recitado una estrofa de Miguel Hernández, aunque no le ha citado, para agradecer al colectivo que ha organizado el acto que "son los artífices de que Vox haya resistido" tras varios años de "travesía por el desierto". "La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence y la salvación de España de su juventud depende", son los versos reproducidos.

"Tenéis que formar familias"

La patria y la crítica al voto útil son otros de los temas que han centrado su discurso. En él también ha lanzado un órdago a los asistentes. "Tenéis que formar familias", ha planteado. En relación a este asunto ha asegurado que durante la crisis han visto cómo "ha sido la familia la que ha permitido que en España no exista un estallido social".

Monasterio ha acompañado a Abascal aunque no ha tomado la palabra. A ella, el presidente de la formación se ha referido como la mujer que va a ser "en Madrid todo los que queráis: alcaldesa, presidenta". Sin dudar y de forma unánime, los asistentes han gritado: "Presidenta, presidenta". Habrá que ver si Abascal escucha a sus seguidores más jóvenes. Todavía tiene margen porque no han hecho públicas las listas a las elecciones del 26 de mayo.