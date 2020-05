Bildu se da por satisfecho con las "matizaciones" del Gobierno al acuerdo para derogar la reforma laboral: "Lo vamos a hacer"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha rebajado este jueves la tensión con el Gobierno, después de que este rectificara el anuncio de un acuerdo con el partido vasco para acelerar la derogación de la reforma laboral a cambio de su abstención en la prórroga del estado de alarma.

En declaraciones a RNE, Aizpurua ha sostenido que "el acuerdo no es papel mojado" y que "sigue vigente". Y se ha felicitado incluso por lo que considera una "matización", más que una rectificación, del Ejecutivo del PSOE y de Unidas Podemos: "Me parece bien que se clarifique todo desde el minuto uno. Eso le da carta de naturaleza".

La portavoz de Bildu ha sostenido en la entrevista que "el PSOE ha hecho un matiz terminológico" y ha reconocido que en el partido son "conscientes de que la reforma [laboral] no puede caer de un día para otro, no puede haber vacío legal". Una idea que ya había expresado en su día la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los trabajo para cumplir una de las medidas recogidas en el acuerdo del Gobierno de coalición y que más reclaman las bases sociales de los partidos que lo integran.

En este sentido, Aizpurua ha defendido que "viendo el espíritu de los portavoces del PSOE y de Podemos, lo vamos a hacer", en referencia a la reforma del mercado laboral. Un mercado, ha dicho, cuyo marco es necesario "cambiar" ante la "crisis brutal" que viene por la incidencia de la pandemia en la economía. "Si lo hacemos desde ya, perfecto", ha zanjado.

El acuerdo se firmó el miércoles, pasadas las ocho de la tarde, según ha revelado Aizpurua. En el documento aparecen las firmas de los portavoces en el Congreso del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique. En él se puede leer que las partes se comprometen a "derogar de manera íntegra la reforma laboral de 2012".

Sin embargo, el Gobierno emitió una nota posteriormente en la que desaparecía la palabra "integral" y se concretaba el alcance inmediato de la contrarreforma: "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos". Y añadía: "En concreto y con carácter urgente: Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo y "derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales."

Los otros tres puntos del acuerdo sí se mantienen tal cual.

En una entrevista en 'El Matí' de Catalunya Ràdio, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha reiterado que dicha derogación formaba parte del acuerdo con el PSOE. "Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral".

Iglesias ha sostenido además que "el acuerdo que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los partidos, es el acuerdo". Y ha zanjado: "Los documentos firmados, el de coalición y el de tres grupos parlamentarios, son un acuerdo. Creo que estoy siendo cristalino".

A quien no le ha gustado el pacto con Bildu, como no le gustó tampoco la referencia a la derogación de la reforma laboral en el acuerdo de la coalición, es a la CEOE. Los empresarios sostienen en su comunicado que el acuerdo es un "desprecio" al papel que la Constitución otorga a los agentes sociales y a las propias instituciones del Estado "en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario".

La patronal lo considera una "irresponsabilidad mayúscula" que "tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional".

La derogación de la reforma laboral ya formaba parte del acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. El desmontaje del marco legal para las relaciones laborales comenzó elminando el despido objetivo por bajas médicas justificadas.

En una entrevista en eldiario.es, Yolanda Díaz apuntó: "Antes de ser ministra y después siempre tuve claro que no se podía derogar una norma del Partido Popular que ha invadido más de 20 preceptos y cinco leyes, cinco reales decretos, varias directivas europeas...". Y zanjaba: "Vamos a derogar la reforma laboral del PP y la vamos a hacer técnicamente como debe de hacerse. (...) Hay cuestiones en las que no derogamos sino que vamos a legislar ese precepto en cuestión. No es tan sencillo".