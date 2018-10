Calvo, en un debate con Errejón sobre la izquierda: "La asignatura pendiente es aprender a hacer las cosas sin consenso"

¿Cómo se reconstruye el proyecto territorial de España? ¿Cómo acabar con el auge de la extrema derecha? ¿Por dónde pasa el entendimiento de la izquierda? La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el dirigente de Podemos Iñigo Errejón debaten sobre el pasado, el presente y el futuro de la izquierda española cuatro meses después de que una moción de censura del PSOE apoyada por Unidos Podemos y las fuerzas nacionalistas descabalgaran del gobierno a la derecha.

"La gran asignatura que tenemos es aprender a hacer las cosas sin consenso", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, que considera que la moción de censura es "artificio democrático que no acaban de digerir" PP y Ciudadanos. Calvo ha asegurado que la derecha tiene que asumir que lo ha perdido como llegó en su momento a entender que perdía elecciones: "Esta era otra prueba de fuego más de si entendemos o no entendemos el sistema representativo".

Para la vicepresidenta, la izquierda ha vencido en los años de democracia: "La historia de las izquierdas es de éxito constante. Es la derecha la que va, cuando no le queda más remedio apuntándose a rastras", ha agregado Calvo, que ha puesto como ejemplo la educación.

"Tenemos que librar la batalla por proyecto nacional que dé sentido de pertenencia y por un proyecto de protección social. Si eliminamos el miedo estamos eliminando el caldo de cultivo de donde nacen las fuerzas reaccionarias. Hay que sustituir el miedo por una nueva generación de derechos sociales", ha señalado el dirigente de Podemos sobre el auge de la extrema derecha. También Calvo considera que a la derecha le viene bien incrementar la sensación de miedo e inseguridad.

Errejón ve que "en el enardecimiento" de la ultraderecha en España "es más gasolina el anticatalanismo que la xenofobia". "Casado ha estado todo el verano intentándolo con un gran desconocimiento de cómo hemos funcionado los españoles respecto a los inmigrantes", ha apostillado la vicepresidenta sobre el temor hacia los inmigrantes que aireó el líder del PP. Para el dirigente de Podemos, los conservadores tienen una "idea débil de España" y por eso, en su opinión, "necesita permanentemente una anti-España para construirse".

"Nos toca una labor que va más allá de gobernar desde la izquierda, de construir una mayoría de izquierdas: hay que coser la sociedad", ha dicho Errejón.

En el debate ha habido grandes coincidencias y el gran punto de discrepancia ha sido sobre la monarquía. Errejón apuesta por una votación para elegir al jefe del Estado mientras que Calvo ha evitado mojarse. "Ojalá muy pronto los cargos de representación públicos sean elegidos y no dependan de la herencia de sangre", ha dicho el diputado. "¿Tú crees que el gran debate parala izquierda es el modelo de Estado?", le ha preguntado la vicepresidenta: "Mi partido hace años que abrió la idea de llevar las autonomías a un modelo federal y abrir un debate cívico de qué queremos y no queremos en la Constitución entendiendo que no son normas que podamos tocar constantemente", ha respondido.

"A ver si nos vamos a enredar en lo que no está el debate que le va a encantar a la derecha", ha afirmado Calvo, para quien lo relevante es defender los derechos de los ciudadanos y se ha referido en concreto a la venta de viviendas públicas a fondos buitre. También Errejón cree que hay que blindar los derechos sociales en la Carta Magna.

Sin embargo, han evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que ese hipotético entendimiento les pille sentados en el mismo Consejo de Ministras en el futuro. "Es una trabajera", ha despejado Calvo, mientras que el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid ha respondido que su intención es convertir sus ideas en un proyecto para la región.