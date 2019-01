Feijóo hace un alegato a favor de la "moderación" del PP y de las autonomías ante Casado y sus pactos con Vox

El presidente de la Xunta de Galicia y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este viernes su intervención durante la inauguración de la Convención Nacional del PP para hacer todo un alegato a favor de la "moderación" y la "centralidad" de su partido, así como en defensa de la "pluralidad" del Estado y de las autonomías. El dirigente gallego ha realizado estas declaraciones después de que la dirección nacional de los populares, en manos de Pablo Casado, haya reivindicado los pactos con Vox, como el alcanzado en Andalucía que ha hecho a Juan Manuel Moreno Bonilla presidente de la Junta.

"Reivindico la política más allá del tuit, la moderación, el sentido común, la cercanía, la honestidad y los políticos que hacen política con los pies en la tierra", ha defendido Feijóo, el primer líder nacional en tomar la palabra en el cónclave que se inaugura este viernes en Madrid y que se prolongará hasta el próximo domingo. "No hacemos política desde trincheras, no estamos con los fundamentalismos, y no buscamos acentuar la diferencia", ha proseguido."Es más lo que nos une que lo que nos divide".

En clara alusión al discurso de Vox que boga por suprimir las autonomías, el presidente gallego ha recordado que "España se hace desde todos sus rincones y desde todos sus hogares". "Los que quieren que España renuncie a cada una de sus partes empobrecen a España", ha asegurado, por lo que ha invitado a "plantar cara" a aquellos que pretenden romper esa pluralidad. A su juicio, "la unidad también es el respeto a la libertad, a la riqueza de nuestras particularidades, a la pluralidad" de España.

También ha cosiderado que el PP no es un partido "ni vociferante ni que descalifica". "No somos un partido oportunista. Somos un partido sólido, No somos un partido ansioso porque los intereses generales se defienden desde la serenidad", ha remachado.

Feijóo, que acumula tres mayorías absolutas en Galicia, donde Vox y Ciudadanos no lograron representación en las últimas elecciones de 2016, ha rechazado "lecciones" de otros partidos de cómo se gobierna. "Nadie nos va a dar lecciones ni de firmeza, ni de moderación ni de centralidad", ha señalado.

Otra de las principales reivindicaciones que ha realizado el presidente gallego ha sido de la gestión de Mariano Rajoy, que ha acudido este viernes a la Convención Nacional y ha permitido a Casado hacerse la foto con él después de que el hoy líder del PP criticara algunas de sus políticas en el Gobierno, sobre todo las referidas a la política en Catalunya. "Supo llegar al poder con mayorías muy nítidas, con moderación, con sentido común y con gestión incuestionable. Y ha sabido irse con elegancia y con sus principios intactos", ha dicho Feijóo de Rajoy.