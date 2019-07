Irene Montero critica el "reparto equidistante de las culpas" y anima a "empezar una negociación sin líneas rojas"

Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, ha podido ser vicepresidenta del Gobierno, pero la falta de acuerdo sobre las competencias ha frustrado su nombramiento. "No estamos dispuestos a entrar a gobernar a cualquier precio", ha asegurado en su primera entrevista tras el fracaso de la investidura, en La Cafetera. "Si fuera por querer ser vicepresidenta, ya lo seríamos".

Montero ha analizado su punto de vista sobre las negociaciones, en las que ha acusado al PSOE de "en realidad no querer que tuviéramos un Gobierno de coalición". "Nunca nos ha dicho qué quiere que aportemos", ha remarcado.

Por ello, Montero se muestra crítica con un reparto de culpas entre Unidas Podemos y PSOE por no haber alcanzado un acuerdo. "No estoy de acuerdo en el reparto equidistante de la culpa, como el discurso de Gabriel Rufián de ayer", ha apuntado. "La equidistancia es una posición que evita que asumamos nuestra responsabilidad por no haber llegado a un acuerdo", apunta. Aunque reconoce que la culpa pueda ser "un poco de todos".

En este sentido, la portavoz de Unidas Podemos anima a volver a negociar y a recuperar un espacio "sin líneas rojas". No ha especificado si se puede volver a plantear la entrada de Pablo Iglesias. "Habría que preguntarle a Sánchez si mantiene el veto a Iglesias", ha asegurado. Para Montero, esta fue "la enésima excusa y la madre de todas las mentiras" por parte del presidente.

"Si la pregunta es si estamos dispuestos a cualquier cosa para lograr un acuerdo, la respuesta es sí, pero la pregunta debe ser si lo están Pedro Sánchez y el PSOE". "Queremos contribuir y aportar algo útil".

¿Y ahora qué? Irene Montero defiende que es el PSOE el que debe dar el paso. "Nuestra posición sigue siendo la de conformar un Gobierno de coalición, que podamos iniciar una negociación en serio, no sé cuál es la posición del PSOE". "Si el PSOE quisiera podríamos ponernos manos a la obra ya", ha apuntado. "No hay vacaciones que valgan, no hay que esperar a septiembre si eso pudiera suponer un problema para otras formaciones".

De este modo, Montero insiste en que "las elecciones no son una opción". "El único que lo ha planteado es el PSOE", ha señalado. "Creo que finalmente van a entrar en razón y nosotros estamos disponibles para llegar a un acuerdo".