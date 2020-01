El ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha restado importancia a las supuestas reuniones con ministros venezolanos mientras que desde PP, Ciudadanos y Vox se ha exigido que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar estos encuentros. Informa Europa Press.

El secretario de Organización del PSOE ha ironizado con la falta de relevancia de este tema. "No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no", ha lamentado.

En cualquier caso, ha restado importancia a este tema a pesar de que PP y Ciudadanos ya han adelantado que pedirán su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que explique estos encuentros. "Todo importantísimo, temas fudamentales", ha zanjado Ábalos en tono irónico durante un discurso pronunciado en la inauguración de la sede del PSOE Córdoba Norte.