Mensaje entre comisarios retirados sobre 'Billy el Niño': "Le debemos la democracia. Pablo Iglesias estará hoy muy contento"

Un sector de la Policía recibió este jueves la noticia de la muerte de Billy el Niño ignorando las denuncias de tortura de sus víctimas y lamentando la pérdida de su antiguo compañero. Durante la mañana comenzó a circular entre comisarios jubilados un mensaje para informar del fallecimiento de Antonio González Pacheco en el que se ensalza la labor del antiguo miembro de la Brigada Político-Social y se afirma que el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, estará "muy contento". Este homenaje se suma a las muestras de simpatía y admiración de otros comisarios en activo que se han revelado en los últimos años.

"Mal día para nosotros los policías, me informan que ha fallecido Antonio González Pacheco, este país le debe la democracia. Sin sus servicios contra el FRAP, GRAPO (sobre todo su liberación de Oriol Villaescusa) y ETA, no hubiéramos podido asentar la democracia", arranca el mensaje, escrito por un mando en situación de jubilación y que ha sido reenviado por otros comisarios que ya no están en activo aunque se retiraron hace pocos años.

La alusión a "Oriol Villaescusa" se refiere a la liberación del presidente del Consejo de Estado Antonio María Oriol y del teniente general Emilio Villaescusa, secuestrados por los GRAPO. Aquella actuación motivó la segunda condecoración que recibió González Pacheco el 13 de junio de 1977. 'Billy el Niño' fue condecorado con la Medalla de Plata, la más alta distinción en vida y que conlleva un 15% de asignación mensual. En el expediente, que reveló eldiario.es, se dice que Pacheco llevó a cabo una "brillante misión" en la que se detuvo también a los secuestradores.

González Pacheco, que fue denunciado en 36 ocasiones por torturas, ha muerto percibiendo pagas extraordinarias cada mes por esta y otras cuatro medallas "al mérito policial". El actual Gobierno intentó retirárselas, pero su concesión, de acuerdo a la Ley Orgánica de 1964 que regula los reconocimientos policiales, lo hizo imposible. Ahora se intenta introducir una modificación en la Ley de Memoria Histórica para que los policías cuya conducta haya sido contraria a sus funciones constitucionales pierdan las condecoraciones.

Captura de pantalla del mensaje de WhatsApp reaccionando a la muerte de 'Billy el Niño'

En el mensaje que ha circulado por los móviles de los mandos jubilados, también se dice: "Pablo Iglesias estará hoy muy contento, pues con el fallecimiento de él (González Pacheco), se acaba el testimonio de los asesinatos del FRAP bajo la dirección de su padre".

La vinculación que hizo Hermann Terstch entre un asesinato del FRAP y el padre de Iglesias motivó una condena de la Audiencia Provincial de Zamora, que obligó a pagar 15.000 euros de multa al eurodiputado de Vox. Terstch publicó el siguiente tuit: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutierrez [sic] asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie".

En relación con esto, Francisco Javier Iglesias declaró en su momento a eldiario.es: "Me detuvieron el 26 de abril de 1973 (...) y me procesaron junto con otros tres que también fueron detenidos, y el 28 de abril estaba en Carabanchel. Fue por repartir propaganda ilegal para el 1 de Mayo, y estuve en la cárcel hasta junio. Éramos unos críos, teníamos 19 años, y entonces o pagabas 100.000 pesetas o te tirabas un mes de cárcel".

Pablo Iglesias ha reaccionado este jueves a la noticia de la muerte de Billy el Niño, adelantada por eldiario.es, con un tuit en el que calificaba de "vergüenza para la democracia" y para el Gobierno que "el torturador" haya muerto sin haber sido juzgado, "con sus medallas y privilegios intactos". Iglesias pedía "perdón" a las víctimas de 'Billy el Niño'.

La muerte del torturador Gonzalez Pacheco sin haber sido juzgado, con sus medallas y privilegios intactos, es una vergüenza para la democracia y también para nosotros como Gobierno. Pido perdón a sus víctimas, luchadores por la democracia y la justicia. Porque fuisteis, somos pic.twitter.com/8onmH1hcnv — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) May 7, 2020

Entre las escasas muestras públicas de apoyo a la trayectoria de Billy el Niño ha estado la del periodista Alfonso Ussía, que en su cuenta de Twitter ha escrito: "Cumplió en momentos difíciles con su deber. Los otros no eran hermanos de la caridad".

Apoyos de comisarios en activo

La empatía y admiración hacia 'Billy el Niño' en el seno de la Policía, y no solo por mandos jubilados, ha quedado de manifiesto a lo largo de los últimos años. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentó cesar al comisario del distrito de Ciudad Lineal, José Manuel Mariscal de Gante, por haber invitado a González Pacheco a la copa ofrecida con motivo del Día de la Policía en sus dependencias en octubre de 2018. Mariscal de Gante sigue en su puesto porque es de libre designación, si bien Interior podría haber cambiado de comisaría al mando y no lo hizo.

La Unidad de Régimen Disciplinario abrió una información reservada que meses después archivó asegurando que no había indicios para abrirle un expediente, según informó eldiario.es. La apertura de un expediente supone una investigación interna que puede concluir en propuesta de sanción o, por el contrario, de archivo.

Hace apenas un año, La Sexta grabó a Billy el Niño accediendo al edificio de la Dirección General de la Policía, que también alberga la comisaría del distrito de Chamberí, y al presunto torturador charlando amigablemente con varias personas que entran en las dependencias policiales.

Uno de los imputados en el caso Villarejo, el inspector jefe Constancio Riaño, reconoció en la Audiencia Nacional haber suministrado datos de los titulares de matrículas y de teléfonos a su "amigo" González Pacheco porque este se sentía "amenazado". Riaño, que pasó sus últimos años en activo en la estructura antiterrorista de la Policía, no mencionó que Billy el Niño estaba al frente de una empresa de seguridad con la que facturó 700.000 euros durante los años en los que Riaño ocupó el cargo que le permitía facilitarle esos datos, habitualmente utilizados para realizar dosieres para clientes.